Expectativa sobre o placar. O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia no final da tarde desta quarta (20) a decisão de dois dias de reunião dos diretores sobre a taxa básica de juros, a Selic, que em agosto caiu de 13,75% para 13,25%. A expectativa é de um novo corte de 0,5 ponto, para o patamar de 12,75% ao ano. Leia aqui. No mês passado, o Banco Central sinalizou para novos cortes de 0,5 ponto até o final de 2023. Analistas consideram fatores como a inflação e a possível desaceleração da economia para bancar a aposta. "Os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário", registrou o Copom sobre a última reunião, em que o placar a favor do corte de 0,5 ponto foi apertado, de 5 a 4. Lula se reúne com Joe Biden e Zelensky. Também havia uma guerra devastadora em andamento quando o presidente Lula discursou na ONU pela primeira vez, em 2003: a guerra no Iraque, país invadido pelos EUA e aliados em março daquele ano. Lula tinha 57 anos. Depois do principal compromisso na Assembleia Geral da ONU, o presidente antecipou a volta a Brasília para hoje (20), mas manteve os encontros com Joe Biden e Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia pediu ajuda contra a invasão da Rússia. Com Biden, Lula deve anunciar a criação de uma iniciativa global para o avanço dos direitos trabalhistas, com temas como precarização, aplicativos e representação sindical. Os direitos dos trabalhadores ainda é tema raro nos discursos dos chefes de Estado das maiores economias. Mas para Lula esse é o tema de seu ingresso na ação política, como sindicalista, sob a ditadura militar, quando a manutenção do poder aquisitivo do salário dos metalúrgicos mobilizava as negociações. Biden quer tentar a reeleição e depende de soluções para o combate à fome e ao desemprego. Joyce Pascowitch é nova colunista de Splash. "O que me agrada em Splash é a linguagem, o dinamismo, olhar certeiro e agudo, além de uma certa leveza. Os temas me agradam, pois sou muito curiosa e quero sempre saber de tudo em primeira mão", afirma Joyce Pascowitch, a nova colunista do UOL. A jornalista foi colunista da Folha de S.Paulo e comentarista no Jornal das 10, da Globonews. Também criou o site Glamurama. Leia aqui. Para a estreia, Joyce escolheu escrever sobre sexo, amor e novela. Sobre o casal mais comentado de Terra e Paixão, Kelvinho e Ramiro. Como a cannabis medicinal age no corpo. O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT), de São Paulo, revelou ter iniciado um tratamento com cannabis medicinal para a doença de Parkinson, que provoca movimentos não intencionais e dificuldades de equilíbrio, entre outros problemas. A doença de Parkinson está entre as condições que já possuem um certo nível de evidência de que a cannabis ajuda a tratar, mas que ainda precisam de comprovações científicas mais robustas, registra reportagem de VivaBem. Vôlei feminino soma quatro vitórias no pré-olímpico. A seleção brasileira de vôlei feminino venceu Porto Rico nesta manhã (20), em Tóquio, por 3 sets a 0, somando quatro vitórias em quatro jogos, e tem mais três embates para garantir uma vaga em Paris, nas Olimpíadas de 2024. Na sexta (22), às 4h, as brasileiras enfrentam a Turquia; sábado é a vez da Bélgica, também às 4h, e no domingo tem Brasil x Japão, às 7h25. Na terça (19), após derrotar a Bulgária de virada, por 3 sets a 2, o técnico José Roberto Guimarães admitiu que o grupo tomou "um grande susto". Neste pré-olímpico, as seleções somam três pontos por vitória apenas se cederem, no máximo, um set ao rival. Jogos decididos no tie-break dão dois pontos ao vencedor e um ponto ao perdedor. Somente os dois primeiros colocados vão garantir vaga nos Jogos Olímpicos. Novas fontes de água no sistema solar. A Lua tem regiões geladas e a formação de gelo de água na superfície do satélite natural da Terra ainda é um mistério. Vem da Universidade do Havaí um estudo que lança luz sobre a presença da água lá longe, onde a luz solar nunca chega. A cientista Shuai Li e equipe estabeleceram uma conexão entre a água na Lua e a magnetosfera: o gelo pode estar relacionado com o campo de força ao redor do planeta e as ondas de elétrons que chegam indiretamente da Terra e do Sol. Até então, acreditava-se que íons de hidrogênio vindos do vento solar eram fundamentais na formação de água lunar. Mas a pesquisa de Li, publicada em Nature Astronomy, descobriu que elétrons de alta energia têm esse papel de liberar hidrogênio, que se combina para formar água. Leia em Tilt. O direito de existir de afro-gaúchos e indígenas. A data de 20 de setembro é muito importante na história do Rio Grande do Sul. Feriado local, inclusive. Na coluna Presença Histórica, Fernanda Oliveira lembra a triste coincidência dessa data festiva com o setembro trágico, de inundações e desespero em dezenas de cidades gaúchas atingidas pelo ciclone. "Cá entre nós, vocês não se perguntaram onde estão as comunidades indígenas, quilombolas e mesmo as pessoas negras desses locais atingidos? Ou por que tamanha comoção não serve de modelo para as tragédias que já vivenciamos em locais com a população bem mais "colorida" que a sulina?". Para a colunista, os afro-gaúchos e indígenas são presenças negadas, que sofrem históricos apagamentos, no Rio Grande do Sul.