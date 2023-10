Disputa masculina pelas togas. Os mais cotados para substituir três mulheres na cúpula do Judiciário são homens, escreve a colunista Carolina Brígido. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber faz aniversário nesta segunda (2), completa 75 anos e se aposenta. No Superior Tribunal de Justiça, entre outubro e janeiro, também por aposentadoria, devem deixar a corte as ministras Laurita Vaz e Assusete Magalhães.

Para o STJ, um dos favoritos é o desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em julho de 2018, num final de semana, Favreto concedeu habeas corpus a Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preso em Curitiba. A ordem de soltura foi derrubada. Para a vaga no STF, o ministro Flávio Dino, da Justiça, segue na dianteira entre os preferidos, mas o presidente Lula ainda não bateu o martelo. Leia aqui.

Academia sueca anuncia Nobel de Medicina. O Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina será anunciado na manhã desta segunda (2), com a bolsa de apostas insistindo para que alguma descoberta relacionada ao coronavírus e à pandemia seja finalmente reconhecida.

O premiado recebe cerca de R$ 4,8 milhões, ou 11 milhões de coroas suecas. A entrega do Nobel teve início em 1901, cinco anos após a morte de Alfred Nobel, químico e inventor sueco. Em 2022, o vencedor do prêmio de Medicina foi o geneticista sueco Svante Paabo, responsável pelo sequenciamento do DNA de Neandertais, a espécie extinta de hominídeos. As mulheres são apenas 6% do total de premiados, proporção que foi melhorando no século 21. Já houve premiados que estavam presos.

Veja as profissões mais bem pagas. Um levantamento do IBGE com base em 126 profissões listadas na Pnad Contínua concluiu que os profissionais que desenvolvem páginas de internet e multimídia tiveram a maior valorização salarial no Brasil, entre os anos de 2012 e 2023.

Também matemáticos, estatísticos e gestores de risco financeiro estão em alta, com remuneração valorizada, no mercado de trabalho. Quase todas as atividades que passaram a pagar mais são da área de Tecnologia da Informação (TI). Veja na tabela as profissões mais bem pagas e a variação salarial.

Maior milícia do Rio se alia ao CV. O crime organizado do Rio de Janeiro passa por rearranjo de forças. Disputas por poder motivaram uma aliança entre uma ala do grupo paramilitar com a facção Comando Vermelho desde o início deste ano.

O tráfico de drogas avançou para áreas da zona oeste do Rio, reduto tradicional das milícias, escreve Herculano Barreto Filho. A ruptura do grupo começou com a morte de Ecko, irmão de Zinho, atual chefe de milícia, quando mais de cem milicianos com fuzis cercaram a área de atuação dele na zona oeste carioca.

Ginastas brasileiras buscam vaga nas Olimpíadas. Formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares, com Carolyne Pedro como reserva, a seleção brasileira de ginástica artística começa a competir nesta segunda (2) no Mundial da Bélgica, a partir das 8h. Rebeca estreia nova coreografia no solo, depois da medalha olímpica com Baile de Favela, em Tóquio. "Escolhi três músicas que fazem parte da minha vida e do meu dia a dia, aquelas que escutamos todos os dias", disse a atual campeã mundial no individual geral.

A ginasta brasileira tem entre suas principais concorrentes ao pódio a norte-americana Simone Biles, dona de 25 medalhas em provas do Mundial. No domingo, Simone encerrou sua apresentação na Antuérpia com a melhor nota em três aparelhos. Para classificar a equipe nos Jogos de Paris, o Brasil precisa ficar entre as 12 primeiras colocadas. Demétrio Vecchioli escreve em Olhar Olímpico que a grande chance de Rebeca vencer Biles está nas barras assimétricas. Leia aqui.

Lula fica em home office no Alvorada. O presidente Lula recebeu alta na tarde de domingo (1º) e vai passar cerca de três semanas despachando no Palácio da Alvorada. O home office atende recomendação da equipe médica, que também sugeriu evitar visitas no período.

Lula fez na sexta (29) uma cirurgia no quadril, para colocação de prótese, e também procedimento de correção de excesso de pele sobre as pálpebras. O presidente está se locomovendo com uso de muletas, inclusive para subir e descer escadas.