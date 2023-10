Recursos públicos bancam as despesas. O PL gastou ao menos R$ 870 mil em seis meses com o pagamento de salários ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, ao ex-ministro Walter Braga Netto e a outras dez pessoas ligadas a eles. Reportagem do UOL levantou os dados em prestação de contas do partido ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Estes gastos do PL são custeados pelo Fundo Partidário, por recursos públicos. Os salários variam entre R$ 7.800 e R$ 30,4 mil (a remuneração mais alta, de Bolsonaro e Michelle). O ex-presidente recebeu esses valores nos meses de maio e junho, e a esposa, entre março e junho. Até o momento, o PL não prestou contas sobre os valores pagos a eles no segundo semestre. Braga Netto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, e cinco aliados do general receberam do PL um total de R$ 416 mil no primeiro semestre. Leia aqui. Cidades catarinenses têm os imóveis mais caros. Os preços de venda dos imóveis residenciais no Brasil subiram 5,29% nos últimos 12 meses, sendo que os apartamentos de um quarto valorizaram mais. Os dados são do índice FipeZap, divulgado nesta terça (3). Entre 50 cidades brasileiras pesquisadas, Balneário Camboriú (SC) tem, em média, o metro quadrado mais caro: R$ 12.470. No topo, entre as 10 cidades com os imóveis mais caros estão São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e o Distrito Federal. Comprar casa ou apartamento em Betim (MG) ou Pelotas (RS) pode custar menos da metade do que em Osasco (SP) ou Fortaleza (CE). Veja o ranking completo. Apoiador da ditadura depõe sobre atos golpistas. A CPMI do 8 de Janeiro ouve nesta terça (3) o empresário ruralista Argino Bedin, o "pai da soja", suspeito de financiar atos golpistas com caminhões enviados ao acampamento diante do QG do Exército em Brasília. Ele é obrigado a comparecer à sessão, mas pode ficar em silêncio diante dos parlamentares. As contas bancárias de Argino Bedin foram bloqueadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Das 43 contas bloqueadas, 24 são de Sorriso (MT), cidade onde o ruralista mora. Metrô e trens de SP fazem paralisação de 24 horas. Contra a privatização de serviços públicos, funcionários do metrô de São Paulo, da Companhia de Trens Metropolitanos e da Sabesp vão paralisar as atividades nesta terça (3). As linhas privatizadas e os ônibus municipais e intermunicipais funcionam normalmente. O rodízio de veículos foi suspenso na cidade de São Paulo, e o governo estadual decretou ponto facultativo em todos os serviços. Veja o que vai parar. Em oito meses, vagas de emprego superam 1,38 milhão. O mercado financeiro aguardava para agosto um saldo positivo de cerca de 173 mil vagas de emprego, mas os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) superaram as expectativas com 220.844 carteiras assinadas (saldo positivo que considera admissões e demissões). Segundo o Ministério do Trabalho, de janeiro a agosto deste ano houve criação líquida de 1.388.062 vagas. Considerando oito meses, ou 240 dias, significa cerca de 5.800 novas vagas por dia no período. Entre as atividades econômicas, serviços e comércio lideraram a criação de empregos em agosto. Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estão nas finais. No Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia, na Bélgica, a segunda (2) foi dia de comemoração para o Brasil. A seleção feminina se classificou para as Olimpíadas de Paris, avançando em quarto lugar na disputa por equipes. Rebeca Andrade conseguiu pontuação para disputar quatro finais individuais, e Flávia Saraiva, duas. Na disputa por equipes, Olhar Olímpico registra que os Estados Unidos são favoritos ao ouro, e as brasileiras vão brigar por medalhas de prata e bronze com Grã-Bretanha, China e Itália. Rebeca ficou em segundo lugar no salto, atrás de Simone Biles. A seleção masculina não se classificou como equipe para Paris, mas os ginastas Diogo Soares e Arthur Nory seguem na competição. Vinhos do Alentejo são uma Europa de diversões. O consumo de vinhos portugueses cresceu bastante entre brasileiros na última década, e a região do Alentejo, quente e árida, produz vinhos potentes, robustos, de bom preço. Mas não só. "Jovens produtores têm feito vinhos mais leves, com menos extração de fruta e menor, ou nenhum, uso de madeira, além de brancos sutis e surpreendentes", escreve Sérgio Crusco em Nossa. Antes primo pobre de produtores premiados no Douro e Dão, regiões mais frias, o Alentejo renasceu em fama e diversidade dos rótulos. Incorporou as castas Syrah e Cabernet Sauvignon em cortes com Touriga Nacional, Castelão e Aragonez (a Tempranillo da Espanha), e fez a festa dos apaixonados por vinhos. A reportagem apresenta os clássicos, os luxuosos de adegas como a Cartuxa e a Esporão, os brancos com nomes divertidos e também o exclusivo vinho de talha, diferentão, para beber e ficar se exibindo.