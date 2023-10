Os riscos da privatização do sangue humano. A Constituição de 1988, que completa 35 anos amanhã, proibiu a venda de órgãos e tecidos humanos no Brasil, incluindo o sangue e seus componentes. Foi uma conquista da civilização contra a barbárie experimentada por pessoas empobrecidas que até então podiam vender o próprio sangue para comprar comida.

Uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) avançou rapidamente no Senado a fim de acabar com a exclusividade dada ao Estado brasileiro para processar e distribuir sangue no Brasil. Atualmente, a estatal Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia) é a única autorizada a utilizar plasma para produzir medicamentos no país, num mercado bilionário que atrai as farmacêuticas privadas. A proposta pode ser votada nesta quarta (4) na Comissão de Constituição e Justiça. Leia aqui.

Comece a estudar já para o serviço público. O "Enem dos concursos" vai oferecer mais de 6 mil vagas em vários órgãos federais e tem publicação de edital prevista para 20 de dezembro. O candidato poderá concorrer a mais de uma vaga ao mesmo tempo, dentro da área de atuação, e as provas serão realizadas no mesmo dia, em 179 cidades de todos os estados. Para muitos concurseiros, a dificuldade é o deslocamento e o alto custo de passagens e hospedagens, problema que vai ser minimizado.

O Concurso Unificado é uma proposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para agilizar a contratação de servidores federais após a perda de 73 mil funcionários nos últimos seis anos. Veja onde estão as vagas.

Um Nobel por dia para festejar. Essa semana de outubro é única, sai um prêmio Nobel por dia para pessoas de imenso talento, reconhecendo as conquistas da humanidade em distintas áreas do conhecimento. Pesquisas que duram décadas e qualquer dia vão ajudar a salvar milhões de vidas, como as dos premiados com o Nobel de Medicina, Katalin Karikó e Drew Weissmann. Eles contaram que os artigos não eram sequer publicados: ninguém acreditava no futuro que só os dois pesquisadores enxergavam.

"Ciência é persistência", escreve Gustavo Cabral em VivaBem, festejando a tecnologia para vacinas que usa mRNA com base modificada. Os próximos laureados serão de Química, Literatura (José Saramago foi o primeiro Nobel da língua portuguesa) e da Paz, já conquistado por políticos e ativistas, e para o qual o cacique brasileiro Raoni Metuktire está cotado. Na terça (3), a franco-sueca Anne L'Huillier se tornou a quinta mulher a receber o Nobel de Física, dividido com os colegas Pierre Agostini, professor nos EUA, e Ferenc Krausz, diretor do Instituto Max Planck, na Alemanha. Marie Curie foi a pioneira, em 1903.

Metrô e CTPM voltam a funcionar em SP. As greves nos serviços essenciais costumam enfatizar o quanto é delicado o equilíbrio nas metrópoles. Depois de um dia de caos por conta da paralisação nos transportes, nesta quarta (4) o metrô paulistano e a CTPM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltaram a funcionar normalmente. Também os funcionários da Sabesp, que aderiram ao movimento para protestar contra planos de privatização em água e esgoto, interromperam a greve.

O debate que contrapõe a qualidade (e os preços) dos serviços públicos e privados lançou luz sobre os alertas de falhas nos transportes sobre trilhos. Reportagem do UOL que apresenta as quantidades de falhas em cada linha operada pelo governo de São Paulo e pelo setor privado conclui que, no metrô, as linhas estatais, que transportam número maior de passageiros, têm mais falhas, enquanto nos trens a companhia pública CTPM registra menos problemas do que as linhas privatizadas. Leia também sobre a disputa política armada para a eleição de 2024.

Vôlei masculino se complica no pré-olímpico. O Brasil perdeu para a Alemanha por 3 sets a 1 na terceira rodada do pré-olímpico de vôlei masculino, que acontece no Rio de Janeiro. A seleção brasileira já havia vencido Qatar e República Tcheca e volta às quadras hoje (4), às 20h30, contra a Croácia.

Depois, na sexta, enfrenta Cuba, no sábado, o Irã, e no domingo, a Itália, às 10h, no Maracanãzinho. Apenas os dois primeiros colocados em cada grupo garantem a classificação para os Jogos de Paris, e o Brasil está em quarto lugar. O canal pago sportv2 transmite os jogos. Veja como foi o jogo.

Tenistas brasileiras competem no Aberto da China. Bia Haddad, a tenista brasileira melhor colocada no ranking mundial, está jogando o Aberto da China nas duplas e conseguiu uma vitória importante nesta quarta (4), avançando para as quartas de final. Ela e a russa Veronika Kudermetova derrotaram Monica Niculescu e Nadia Kichenok por 2 sets a 0. No torneio de simples, Bia foi eliminada na estreia.

Também nas duplas, Luisa Stefani e Ingrid Martins enfrentam campeãs norte-americanas nas oitavas de final, Coco Gauff e Jessica Pegula. O campeonato em Pequim reúne um ATP 500 e um WTA 1000, e a final masculina tem Medvedev contra Sinner. Veja a programação em Tenis Brasil.