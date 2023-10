As penas não são somadas. O Tribunal Superior Eleitoral começa a analisar nesta terça (10) mais ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu candidato a vice na chapa à reeleição, o general Braga Netto. Bolsonaro será julgado por usar a estrutura da Presidência da República para transmitir lives em que se apresentava como candidato. Ouvidos reservadamente, ministros do TSE apostam em decisão unânime, desta vez, para condenar o ex-presidente. Em junho, o placar foi de 5 votos a 2 pela inelegibilidade de Bolsonaro. Os ministros Kassio Nunes Marques e Raul Araújo votaram pela absolvição do ex-presidente. Leia aqui. Líderes do Congresso viajam para Europa e Ásia. Nesta semana que tem feriado nacional, 12 de outubro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, embarcou para a Ásia na segunda (9), rumo à cúpula de presidentes de Parlamento do G20, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, viaja para a Europa hoje. Seis deputados estão na comitiva de Arthur Lira, e cinco senadores acompanham Pacheco, que tem agenda em Coimbra (Portugal) e Paris (França). Veja o que eles vão fazer e como as despesas são custeadas. Foi para a festa e morreu na guerra. Em Israel, Ranani Glazer, um dos brasileiros que estava na rave atacada pelo grupo extremista Hamas, está morto. Perto da Faixa de Gaza, homens armados lançaram granadas e dispararam contra a festa. Mais de 260 pessoas morreram no local, entre eles Ranani, nascido em Porto Alegre (RS) e com cidadania israelense. O jovem de 23 anos prestou serviço militar em Israel. Entenda os elementos do confronto na região. Israel declara "cerco completo" à Faixa de Gaza. A Força de Defesa de Israel afirmou ter atingido mais de 200 alvos na Faixa de Gaza nesta terça (10), na contraofensiva após o ataque do grupo extremista Hamas. O poder de destruição aéreo sobre o território deixa cerca de 400 mil palestinos sem água, escreve Jamil Chade. A escalada da violência, a desumanidade dos ataques contra vítimas indefesas e o grande número de mortes em poucos dias é inédito na região. Os voos de resgate dos brasileiros em Israel devem começar a chegar ao país na quarta (11). A FAB (Força Aérea Brasileira) vai transportar cerca de 900 passageiros em cinco aeronaves. Trabalho infantil volta a ser fiscalizado. De janeiro a agosto deste ano, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou 990 operações de fiscalização e resgatou 1.705 crianças e adolescentes trabalhando indevidamente nas mais variadas atividades, escreve o colunista Carlos Juliano Barros. "A nossa expectativa é que, em 2023, a gente supere os últimos sete anos em termos de retirada de pessoas do trabalho infantil", afirma Roberto Padilha Guimarães, coordenador da fiscalização no ministério. Brasil x Venezuela, quinta, às 21h30. As seleções brasileira e argentina de futebol têm duas vitórias cada no grupo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa-2026. Na quinta (12), o Brasil enfrenta na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), a Venezuela, que conta uma vitória e uma derrota. Os jogadores convocados fizeram o primeiro treino na segunda (9). O técnico Fernando Diniz chamou Guilherme Arana, Carlos Augusto, Yan Couto e David Neres para substituir as baixas por lesões. "Já tivemos algum ganho tático no período anterior e agora é dar sequência. A gente vai caminhar e estreitar a relação, que é uma coisa sem fim", disse Diniz na concentração. O atacante Gabriel Jesus quer ampliar o leque de posições, e Richarlison já tem cinco jogos sem gols. Veja as vagas já garantidas nas Olimpíadas. As recentes classificações de atletas brasileiros no vôlei masculino (12 vagas) e ginástica artística (sete vagas) fizeram o país atingir a marca de 105 vagas nos Jogos de Paris em 2024. O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) torce para aumentar esse número durante os Jogos Pan Americanos de Santiago, que começam em 20 de outubro. O Brasil até agora tem presença garantida em 17 modalidades, entre elas atletismo, canoagem, ciclismo, futebol feminino, ginástica rítmica, hipismo saltos, natação, surfe e tênis de mesa. Veja a lista completa. Na canoagem, Isaquias Queiroz quase ficou sem a vaga, mas agora está com fome de medalhas.