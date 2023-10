Ao completar uma semana nesta sexta (13), o confronto entre Israel e o grupo extremista Hamas, da Palestina, que iniciou os ataques, deixa um rastro de cerca de 2.600 mortos. Número que continua subindo, com milhares de feridos sem assistência e a preparação de um ataque por terra à Faixa de Gaza por parte das forças militares israelenses. Leia aqui.

O governo israelense comunicou a ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a ordem de deslocamento dada aos moradores de Gaza, do norte para o sul, dentro de 24 horas. Stéphane Dujarric, porta-voz da ONU, reagiu: "As Nações Unidas consideram impossível que tal movimento ocorra sem consequências humanitárias devastadoras. A ONU apela veementemente para que qualquer ordem deste tipo, se confirmada, seja rescindida, evitando o que poderia transformar o que já é uma tragédia numa situação calamitosa". Um campo de refugiados foi atingido.

Sob Bolsonaro, a Mega da Virada saiu caro. Os contratos dos cantores Gusttavo Lima e Manoel Gomes ajudaram a inflar os custos da Caixa com a publicidade dos sorteios da Mega da Virada sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O gasto total foi de R$ 5,9 milhões, dados obtidos pelo UOL via Leia de Acesso à Informação.

Na comparação com cada um dos governos anteriores, de forma proporcional, foi gasto o dobro em relação ao governo Temer e quase o triplo em relação ao anos da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2022, o ano eleitoral, Leo Santana recebeu cerca de R$ 1 milhão. Veja os cachês dos famosos em TAB.

Público jovem paga prestações para ter onde cair morto. A pandemia de covid-19 deixou milhões de mortos, no mundo, traumas de variada ordem e mudanças de comportamento. Reportagem do UOL conversou com pessoas jovens, na faixa dos 20 e 30 anos, que falam abertamente com a família e os amigos sobre a possibilidade de mortes precoces e, por isso, já começaram a pagar planos funerários.

Morte não é só coisa de velho, concorda a psicóloga Maria Júlia Kovacs, da USP. E custa caro. "Minha bisavó era lavadeira e tinha uma filosofia de vida: não atrapalhar ninguém quando morrer", explica Rafael Silva de Souza. Ele tem 26 anos, e paga as prestações do próprio funeral desde os 19. Leia aqui.

Brasil decepciona e empata com a Venezuela. O primeiro gol do Brasil contra a Venezuela demorou a sair, veio aos 4 minutos do segundo tempo. E o primeiro gol foi o único, para a decepção da torcida na Arena Pantanal em Cuiabá (MT) na noite de quinta (12). A seleção brasileira ficou no 1 a 1 no terceiro jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, o primeiro empate até agora.

Foi o primeiro tropeço sob o comando de Fernando Diniz. A Argentina segue líder, com nove pontos, e o próximo jogo do Brasil será contra o Uruguai, em Montevidéu, na terça (17).

Marco Nanini interpreta o estuprador de Abadiânia. Com direção de Marina Person, estreia nesta sexta (13) no Canal Brasil, às 21h50, a primeira série de ficção inspirada no escândalo do médium João de Deus. João Sem Deus - A Queda de Abadiânia condensa o drama em três mulheres da mesma família, vítimas do abusador, corroídas pelo medo, a vergonha e a culpa.

"Marco Nanini entrega uma presença tenebrosa, visceral", elogia o colunista Thiago Stivaletti. São apenas três episódios, e a Globoplay também transmite. Para encarar a fera, Nanini teve a preocupação de não imitar o médium, preferiu dar a ele uma presença, encontrar o timbre certo. Leia a entrevista em Splash.

Xuxa Meneghel se diverte no retorno à tela grande. Tem filme de terror, comédia com fada nostálgica dos anos 80, tem biografia musical com ditadores aterrorizando uma jovem cantora baiana... o cardápio é vasto para quem procurar as salas de cinema neste final de semana. Entre as produções brasileiras, destacam-se Uma Fada Veio me Visitar, com Xuxa Meneghel e Dani Calabresa, e Meu Nome é Gal, em que Sophie Charlotte canta e interpreta Gal Costa no começo da carreira.

Voltando feliz aos cinemas, Xuxa ri de si mesma e faz a plateia rir também, escreve Filipe Pavão. A história é inspirada nas personagens adolescentes da escritora Thalita Rebouças. Outras estreias são O Exorcista - O Devoto, com Ellen Burstyn, que estava no filme original, de 1973, e Blackberry, que recupera a criação do primeiro smartphone, aquele celular com teclado, atropelado em pouco tempo pelo iPhone.

Pessoas com Down vivem mais. "Todos nós estamos vivendo mais. Simples assim", escreve a colunista Lúcia Helena. Para as pessoas com síndrome de Down, a expectativa de vida média foi aumentando e atualmente passa dos 60 anos. O geriatra Marcelo Altona, do Hospital Israelita Albert Einstein, destaca a importância de novas abordagens em cirurgias cardíacas que prolongaram a vida de crianças com síndrome de Down.

Problemas com a audição e a visão merecem cuidados na vida adulta: a catarata surge mais precocemente entre as pessoas que têm a trissomia do cromossomo 21 (condição genética). Em relação aos estímulos físicos e intelectuais, que formam uma barreira contra problemas como o mal de Alzheimer, o geriatra afirma que é preciso redobrar o cuidado de manter os incentivos na transição da adolescência para a idade adulta e, depois, do adulto para o idoso. Leia em VivaBem.