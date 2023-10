A senadora Eliziane Gama lê o relatório final da CPMI do 8 de Janeiro Bruno Spada/Câmara dos Deputados CPMI vota relatório que pede indiciamento de Bolsonaro e 31 militares Do UOL A blindagem do conteúdo chega ao fim. O relatório final da CPMI de 8 de Janeiro tem mais de 1.300 páginas, nas quais o nome de Jair Bolsonaro aparece com a insistência de 268 vezes. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), a relatora, pediu o indiciamento do ex-presidente por quatro crimes, entre eles golpe de Estado e associação criminosa. Blindado ao longo da escrita, acessado por apenas duas pessoas a fim de evitar pressões, o documento que deve ser votado hoje (18) pelos 16 senadores e 16 deputados da comissão também pede o indiciamento de 31 militares (oito generais, dois ex-comandantes das Forças Armadas) como participantes de tentativa golpe. Foram milhões de documentos analisados em cinco meses. Veja os números da CPMI. Israel cria zona de ajuda humanitária em Gaza. O governo de Israel comunicou a criação de uma zona de ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza nesta quarta (18), quando a guerra iniciada pelo grupo Hamas entra no 12º dia. A véspera foi de completo horror após o bombardeio de um hospital na cidade de Gaza, com a morte de centenas de palestinos que estavam ali doentes, feridos ou sem casa, tentando fugir da destruição. Na ONU (Organização das Nações Unidas), a decisão do Conselho de Segurança por um cessar-fogo se arrasta, como se não fosse urgente, necessária para a semana passada. O Brasil tenta aprovar um texto que concilie os interesses das superpotências EUA, China e Rússia. O número de palestinos mortos na guerra passa de 3.000, e em Israel as vítimas, incluindo os reféns, são mais de 1.600, com milhares de feridos em ambos os lados. Leia aqui. Chefe de facção na Bahia foge mais uma vez. A soltura de criminosos não acontece só na Bahia, mas lá soa ainda mais grave porque o estado está conflagrado pela violência do tráfico de armas e drogas, com as mortes se acumulando. Um importante chefe de facção, Dadá, fugiu de novo depois de conseguir direito a prisão domiciliar. A decisão (em plantão judiciário) do desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, revoltou as forças policiais. Dá trabalho e custa dinheiro público prender um chefão do tráfico, eles são extremamente perigosos, têm proteção de milícias privadas. O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abriu investigação e afastou o desembargador. Brasil perde e Diniz assume a culpa. Retrospectiva não ganha jogo. O Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 0 em Montevidéu na noite de terça (18), caindo para a terceira colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Argentina venceu o Peru com dois gols de Messi e disparou na liderança, com 12 pontos. O atacante Neymar deixou o campo lesionado, e foi substituído por Richarlisson. A seleção uruguaia, comandada por Marcelo Bielsa, fez um gol em cada tempo em erros graves da defesa brasileira e motivou a torcida local a gritar "olé" nos minutos finais. O Brasil enfrenta a Colômbia em 16 de novembro. "Vamos procurar corrigir essa falta de agressividade", disse o técnico Fernando Diniz. Veja a entrevista após o jogo. Palmeiras avança à final da Libertadores Feminina. A taça da Libertadores Feminina 2023 está a caminho do Brasil, e vai ficar exposta em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Após vencer o time colombiano Atlético Nacional por 3 a 1 na noite de terça (17), em Bogotá, o Palmeiras chega à final da competição para enfrentar o vencedor entre Corinthians e Internacional. Nesta quarta (18), às 21h30, as Brabas paulistas e as Gurias coloradas decidem a segunda vaga da final em Cali, na Colômbia. Invictas, as palestrinas se aproximam do bicampeonato. Os gols ontem foram marcados por Bia Zaneratto e Amanda Gutierrez (dois). O Corinthians mira premiação recorde num ano de Mundial, que valorizou o futebol feminino. A final acontece no sábado (21), às 17h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero. Drag Race Brasil diverte e ensina sobre HIV. Entre os reality shows em exibição atualmente, de gastronomia, de drinques ou de peões, a competição Drag Race Brasil é das mais divertidas. Entra na reta final, já com metade das participantes eliminadas. Tem esquetes de humor, desfile de maquiagem e figurinos ("ela caminha como quem nunca esteve no Serasa", elogia a jurada Bruna Braga), dublagens e snatch game, desafio com imitação de famosos. As drag queens brasileiras já interpretaram Narcisa Tamborindeguy, Paola Carosella e Dilma Roussef. Em VivaBem, Rico Vasconcelos elogia a performance da beauty queen Hellena Malditta, 24 anos, nascida em São Gonçalo (RJ), que na passarela se exibiu lindamente como "Garota do SUS", citando a Garota de Ipanema. "Talvez Hellena não saiba, mas a sua história de infecção por HIV antes dos 20 anos é uma das tendências que mais preocupam o cenário da epidemia brasileira", escreve o colunista. Leia aqui. A MTV exibe dois episódios nas quartas (18), a partir das 20h. As despedidas têm muito choro, afinal funcionam como eliminação dupla: vão embora a pessoa e toda a graça da personagem que ela representa.