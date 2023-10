Com 219 passageiros, aterrissou no aeroporto do Galeão, no Rio, nesta madrugada (19), o sexto avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que busca brasileiros em fuga do conflito no Oriente Médio. Eles embarcam em Israel. Ao todo, 1.135 pessoas e 35 animais de estimação já foram repatriados pelo governo federal.

Em relação aos brasileiros que aguardam repatriação na Faixa de Gaza, perto do Egito, a situação segue complicada, à espera de resgate. Em Brasília, o médico palestino-brasileiro Ahmed Shehada conta que perdeu o contato com os filhos que moram em Gaza. "Todos estão em perigo, não sei quem está vivo". Leia aqui.

O chocante veto dos EUA aos planos brasileiros. Em Nova York, bem longe dos destroços e do cheiro de morte que se intensifica na Faixa de Gaza, uma votação na ONU, na quarta (18), revelou um incômodo concurso de beleza (ou disputa de poder) na diplomacia mundial. O colunista Kennedy Alencar afirmou que o Brasil foi vítima de sabotagem em votação do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a guerra entre o grupo Hamas e Israel. "Os Estados Unidos sabotaram o Brasil na ONU e estão estimulando um massacre em Gaza", disse

Uma resolução do Brasil longamente discutida com diplomatas de vários países recebeu o apoio da maioria dos votantes, mas um único veto, dos Estados Unidos, derrubou a proposta. Chineses e russos fizeram duras críticas aos EUA. Leia aqui. No programa O É da Coisa, Reinaldo Azevedo falou em perversidade e apontou contradições na decisão norte-americana. "Washington deixa claro que a verdadeira diplomacia mundial é a vontade dos EUA". Veja o programa.

Argentina começa a escolher o presidente. O economista de extrema-direita Javier Milei lidera duas pesquisas de intenção de voto para presidente da Argentina, país vizinho cujos eleitores vão às urnas no próximo domingo (22) para o primeiro turno.

Os adversários de Milei são Patrícia Bullrich, de coalizão conservadora, e Sérgio Massa, peronista, atual ministro da Economia. Leia sobre as trajetórias dos candidatos. O colunista José Paulo Kupfer escreve que assessores próximos de Milei estão suavizando as promessas amalucadas do candidato "anarcocapitalista", entre elas a de substituir a moeda argentina, o peso, pelo dólar.

Aprovado, relatório da CPMI vai à Procuradoria. "O Exército em nenhum momento se deixou levar pelo canto da sereia do que seria uma malfadada na vida pública nacional, acabando com a nossa democracia". A declaração do deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), presidente da CPMI do 8 de Janeiro, veio logo após a aprovação do relatório que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 60 pessoas, sendo 31 militares, por crimes associados a golpe de Estado. Leia aqui.

A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) destacou no texto o lento e metódico trabalho de erosão da democracia praticado por Bolsonaro e apoiadores golpistas. Para a senadora, a conclusão dos trabalhos envia uma resposta à destruição promovida em janeiro na Praça dos Três Poderes. "É uma demonstração de que a democracia venceu o fascismo, venceu a barbárie". A Procuradoria Geral da República vai decidir se acata ou não os pedidos de indiciamento.

Mostra de Cinema traz filmes de 96 países. Que tal ver filmes até cansar? Títulos raros, ou recém-lançados, que demoram a chegar por aqui? Esse é o chamado da Mostra Internacional de Cinema, que traz a São Paulo produções de 96 países. Os 360 filmes vão ser exibidos de hoje (19) a 1º de novembro em 24 salas de cinema e outros espaços da capital, incluindo sessões ao ar livre, sessões grátis e com preços populares. Leia aqui sobre os ingressos.

Dois artistas são os principais homenageados: o cineasta italiano Michelangelo Antonioni, cujos filmes, de 1947 a 2004, ganham retrospectiva, e o dramaturgo brasileiro Zé Celso Martinês Correa. A 47ª Mostra vai exibir filmes vencedores de festivais internacionais como Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda e Folhas de Outono. Entre as dezenas de título do cinema brasileiro estão Saudosa Maloca, Meu Sangue Ferve por Você e De Longe Toda Serra é Azul. Leia em Splash sobre o suspense que ganhou a Palma de Ouro em Cannes e abre a mostra.

No Pan, Fernando Scherer e Luisa Stefani são porta-bandeiras. Na sexta (20), às 20h, na abertura dos Jogos Pan-americanos de Santiago, atletas da natação e do tênis serão os porta-bandeiras da delegação brasileira. Fernando Scherer e Luisa Stefani voltaram das Olimpíadas de Tóquio com medalhas no peito quando o mundo ainda sofria os efeitos da pandemia. Rogério Sampaio, diretor-geral do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), destacou que os dois fizeram história com medalhas emocionantes.

"Tenho certeza de que representarão muito bem os mais de 600 atletas e 1.000 integrantes da nossa delegação", afirmou. No boxe, a equipe brasileira leva seis homens e sete mulheres, e sonha que o desempenho garanta seis vagas nos Jogos de Paris. No skate, Rayssa Leal e Pâmela Rosa competem já no sábado (21). O Pan ganhou importância nos recursos das Loterias. Acompanhe a cobertura em UOL Esporte e Olhar Olímpico.