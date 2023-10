Crimes em série contra a humanidade. No território palestino da Faixa de Gaza, onde a população está sob cerco de Israel, faltam água, comida, combustíveis e também a decência mínima de um funeral com cova própria. A ONU (Organização das Nações Unidas) revelou na quinta (19) que 3,8 mil palestinos morreram em ataques desde que o grupo extremista Hamas iniciou o confronto, sendo a maioria das vítimas mulheres (1,4 mil) e crianças (1,5 mil).

Com a terra arrasada por bombardeios, os palestinos estão enterrando adultos e crianças sem identificação, em valas comuns, escreve Jamil Chade. Ainda ontem, sete relatores da ONU denunciaram Israel por "crimes contra a humanidade". Leia aqui. Os especialistas falam em genocídio e citam milhares de palestinas grávidas sob risco, sem qualquer assistência. Em entrevista ao UOL News, Ricardo Pires, porta-voz do Unicef, afirmou que mais de 500 crianças estão desaparecidas sob os escombros, número que pode estar subestimado, e ainda aumentando. O cerco a Gaza impede inclusive a ajuda humanitária dos resgates.

Comida e remédios vão chegar pelo Egito. Depois de longos dias sem água e comida, está prevista para esta sexta (20) a entrada de caminhões com mantimentos e medicamentos na Faixa de Gaza. A passagem vai ser feita por Rafah, na fronteira do Egito com o território palestino.

Segundo a Cruz Vermelha, há mais de 200 caminhões posicionados para entrar, mas o Egito, até ontem (19), havia liberado apenas o ingresso de 20 veículos. Os suprimentos ficarão sob supervisão da ONU, disse o ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry. "A ONU informou que são necessários pelo menos 100 caminhões de assistência humanitária para apoiar os milhões de civis que vivem em Gaza", disse Shaina Low, do Conselho Norueguês para os Refugiados, à BBC.

Exército e Polícia Civil recuperam armas furtadas. Oito das 21 armas de grosso calibre que haviam sido furtadas do Arsenal de Guerra do Exército na Grande São Paulo foram recuperadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, em ação integrada com militares. As metralhadoras e fuzis estavam em um automóvel na comunidade Gardênia Azul, na zona oeste do Rio, local onde atua uma aliança de milicianos com traficantes do Comando Vermelho.

O sumiço das metralhadoras foi notado em 10 de outubro, e o Exército manteve aquartelados soldados e oficiais para as primeiras investigações no Arsenal de Guerra. Segundo o general Maurício Vieira Gama, o crime ocorreu entre 5 e 8 de setembro. Não houve presos na apreensão de quinta (19). Veja o que ainda falta saber sobre o furto.

Bolsa Família, 20 anos. Programa do primeiro mandato do presidente Lula, o Bolsa Família completa 20 anos nesta sexta (20). O auxílio mensal é uma referência no Brasil e no mundo no combate à fome e emancipação da população mais pobre.

Atualmente são 21,5 milhões de famílias atendidas, informa reportagem da Folha de S.Paulo. Em diferentes cantos do país, há histórias de beneficiários que relatam conquistas: saíram da situação de vulnerabilidade para um curso universitário, um emprego melhor, uma cesta básica com mais alimentos. Comer mais à vontade, lembra um beneficiário do Pará.

Rebeca Andrade se poupa de prova no Pan. Os Jogos Pan-americanos que têm abertura oficial nesta sexta (20) em Santiago, no Chile, vão contar com delegações de 40 países. Os Estados Unidos chegam com 631 competidores, número semelhante ao de atletas brasileiros. Veja a lista dos países.

Na ginástica artística, a seleção brasileira fez na quinta (19) um ensaio geral. A equipe masculina compete no sábado e a feminina, no domingo. Rebeca Andrade e a comissão técnica decidiram que ela vai competir nas barras assimétricas, trave e salto, sendo poupada das provas no solo. Compete por quatro medalhas, incluindo por equipe, como a conquistada recentemente no Mundial da Antuérpia. Acompanhe a cobertura do Pan em UOL Esporte e Olhar Olímpico.

Crime e castigo com DiCaprio e De Niro. Na TV paga, a semana serviu para rever filmes com Leonardo DiCaprio, o que é sempre um prazer. Reprises de Diamante de Sangue, O Lobo de Wall Street, J. Edgar, entre outros, aquecem os fãs para a estreia de Assassinos da Lua das Flores. O Oscar para o ator chegou em 2016, por O Regresso, do diretor Alejandro Inarritu, um épico gelado que também tematiza a violência contra os indígenas norte-americanos, como este novo longa (são três horas e meia) de Martin Scorsese.

"DiCaprio e Robert De Niro, ambos em total controle de seu imenso talento dramático, habitam a atmosfera familiar de suas colaborações com o diretor, uma ciranda de dinheiro e poder, de crime e consequências", escreve Roberto Sadovski. Forasteiro na rica terra dos outros, o personagem Ernest entra na intimidade dos nativos, no casamento com Mollie (a atriz Lily Gladstone), "que flutua num éter de amor e conveniência". Leia em Splash.

Rachel Shererazade está fora da Fazenda 15. O reality show A Fazenda, na Record, vai precisar sobreviver sem a jornalista Rachel Shererazade, expulsa na quinta (19) ao se rebelar contra regras do programa. A fazendeira da semana, Jenny, havia determinado que Rachel cuidasse das ovelhas.

"Fiquei com o lixo e estou cansada, cheia de roxos do peso que levei. Essa semana não vou fazer função porque tem pessoas suficientes para fazer", foi a resposta. À noite, a Record exibiu também cenas de suposta agressão, em que Rachel coloca a mão no rosto de Jenny. Leia em Splash.