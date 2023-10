Pressa no calendário. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) prometeu ao menos dez obras de trem e metrô para São Paulo. Em três delas, o projeto está pronto. Em uma, o projeto ainda está sendo produzindo, e em outra ele foi contratado. Cinco linhas ainda estão em fase de estudos, um período anterior ao projeto, à licitação, ao leilão e, finalmente, ao início das obras. "Uma linha de metrô leva, em média, dez anos para ficar pronta em São Paulo. Duvido de promessas que falem em quatro, cinco anos", afirma o urbanista Victor Iacovini, que analisou a formação do metrô paulista em doutorado na USP (Universidade de São Paulo). Leia aqui. Eleição na Argentina terá segundo turno. Com mais de 98% das urnas apuradas, o candidato peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia, avança para o segundo turno das eleições presidenciais à frente do ultraliberal Javier Milei. Patricia Bullrich somou cerca de 24% dos votos. Veja o perfil dos candidatos. Milei, que atraiu votos de eleitores jovens e também de protesto contra os políticos tradicionais, se aproxima do ex-presidente Jair Bolsonaro na ideologia da extrema-direita, com a defesa da população armada e o negacionismo das mudanças climáticas. A Argentina atravessa uma grave crise econômica, com inflação nas alturas e a pobreza atingindo cerca de 40% da população de 45 milhões de habitantes. Para Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz, o fenômeno Milei mostra que "os fascistas não desapareceram, estavam apenas escondidos". Bombas de Israel destroem área hospitalar em Gaza. A Força de Defesa de Israel anunciou ter atingido ao menos 320 alvos pertencentes aos grupos extremistas Hamas e Jihad Islâmica Palestina na madrugada desta segunda (23), o 17º dia da guerra no Oriente Médio, iniciada após ataques do Hamas. Os militares israelenses se preparam para uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, e alegam que os bombardeios mais recentes se concentram em locais que podem colocar as forças em perigo. Acompanhando há dias a destruição que não cessa, o colunista Jamil Chade escreve sobre o mal-estar provocado pelo déficit de repertório diante do horror da guerra. "Passamos de "possíveis violações do direito humanitário internacional" para crimes de guerra, crimes contra a humanidade e até risco de genocídio. Tudo isso em apenas duas semanas", lamenta. Chega ao Rio o oitavo voo da FAB. Com 209 passageiros e nove animais de estimação, chegou nesta madrugada (23), no Rio de Janeiro, o oitavo voo da FAB (Força Aérea Brasileira) que traz brasileiros repatriados, resgatados pelo governo federal da guerra no Oriente Médio entre o grupo extremista Hamas e Israel. Hoje é o Dia do Aviador no Brasil, e da FAB também, datas que homenageiam o aviador Santos Dumont e seu voo em Paris no modelo de aeronave 14 Bis. A operação Voltando em Paz já repatriou de Israel 1.410 brasileiros, três pessoas da Bolívia e 53 animais de estimação. Consignado do INSS com nova taxa de juros. Depois de o Banco Central baixar a taxa Selic para 12,75% ao ano, o governo federal reduziu para 1,84% ao mês o teto dos juros dos empréstimos consignados para beneficiários do INSS, como aposentados e pensionistas. O novo limite começa a valer nesta segunda (23). As parcelas são descontadas na folha de pagamento. Veja aqui simulações de empréstimos com valores entre R$ 1.000 e R$ 50.000 e como pedir. 23 medalhas em dois dias para os brasileiros. Brasil e Estados Unidos se enfrentam no futebol masculino nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta segunda (23), às 18h. Os jogos seguintes da seleção brasileira são na quinta (26), contra a Colômbia, e domingo (29), contra Honduras. A semana começa com o Brasil disputando medalha na natação, pentatlo moderno e remo, entre outros. Veja a agenda de hoje. Na ginástica artística, as brasileiras ganharam medalha de prata por equipe, ficando atrás dos Estados Unidos e na frente do Canadá. A ginasta Flávia Saraiva garantiu vaga na final do individual geral, com provas nesta segunda (23), e Rebeca Andrade é favorita na final do salto. Leia mais sobre os destaques do dia 2 do Pan (com ouro emocionante na natação e quebra de recorde) e acompanhe o quadro de medalhas atualizado. Vende-se carro voador. Acredite no futuro próximo: o Lillium Jet, um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, fabricado por empresa alemã, está à venda nos Estados Unidos por cerca de US$ 10 milhões, ou mais de R$ 50 milhões. Apesar da largada nas vendas, não existe ainda regulamentação para o uso do carro voador nem prazo de entrega do produto aos futuros (e felizes) proprietários. No Brasil, a Embraer e a Eve Air Mobility anunciaram a construção da primeira fábrica do veículo ultramoderno em Taubaté (SP). O eVTOL (sigla para carro voador) da Eve promete autonomia de 100 quilômetros e hélices silenciosas. Estimativas otimistas anunciam os testes dos protótipos para breve, para o próximo ano. Leia aqui.