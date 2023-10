Interferência provocou atraso. Quando era diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, barrou, em setembro de 2021, a demissão de dois servidores da agência, oficiais de inteligência, que acabaram exonerados na última sexta (20), após serem presos pela Polícia Federal na operação Última Milha. A PF investiga o uso indevido, por parte de servidores da Abin, de um sistema de geolocalização de dispositivos móveis para espionar integrantes do Judiciário entre 2019 e 2021. Reportagem de Juliana Dal Piva e Eduardo Militão teve acesso exclusivo aos documentos do procedimento administrativo e verificou que, em 23 de abril de 2021, a corregedoria-geral do órgão reconheceu a culpa dos servidores e acompanhou a recomendação do relatório final que pedia a demissão dos dois. Existe a suspeita de chantagem da parte dos servidores. Leia aqui. Racha de potências paralisa a ONU. Subiu a níveis estratosféricos a tensão na ONU (Organização das Nações Unidas) sobre o que fazer diante do conflito entre Israel e Hamas. A diplomacia mundial mal disfarça o ataque de nervos: na terça (25), o governo de Israel insistiu que não aceita um cessar-fogo, na contramão de todos os apelos humanitários para interromper o massacre na Faixa de Gaza, e chegou a pedir a renúncia do secretário-geral da ONU. Na denúncia, António Guterres precisou lembrar que existe o direito internacional e que até mesmo as guerras têm regras. Jamil Chade escreve sobre um projeto de resolução apoiado por dezenas de países árabes, africanos, asiáticos e latino-americanos que rejeita a evacuação de palestinos e pede um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza. A nova iniciativa tenta driblar os vetos que paralisam o Conselho de Segurança quando ele deveria estar se movimentando há dias. Veja a íntegra dos oito pontos do documento. Rebeca Andrade nas alturas. A menina de Guarulhos segue deslumbrando os fãs, técnicos, jurados e seus pares na ginástica artística, campeões como ela. Rebeca Andrade volta a competir hoje (25), na trave, depois de conquistar um ouro no salto com nota altíssima, das maiores da história deste esporte, e também uma prata nas barras assimétricas, dividindo o pódio com Flávia Saraiva (bronze) e a norte-americana Zoe Miller (ouro). A natação brasileira também teve uma terça (25) reluzente, com pódios no plural: ouro, prata e bronzes. No taekwondo, vitória sobre os donos da casa, os chilenos. Leia aqui. Mas quem precisa de TV aberta para ver ao vivo tudo isso, não é mesmo? Como diz a velha canção, a revolução não será televisionada. Nasce ao sul a reverência ao beisebol. Depois de derrotar no Pan adversários com tradição no esporte, a seleção brasileira de beisebol virou sensação em Santiago. Diferentemente do Hemisfério Norte, onde Estados Unidos e Japão tem competições bilionárias, o Brasil não tem uma liga profissional ou jogadores remunerados: é tudo por amor mesmo. Em Olhar Olímpico, Demétrio Vecchioli apresenta os sonhos dos já vencedores do time: Marrom é soldador, Naoki trabalha em restaurante, Salomon é dentista na avenida Paulista, em São Paulo. Rebateram e bateram, literalmente, as feras de Cuba, Colômbia e Venezuela. Na fase seguinte tem México e Panamá. Veja a programação do dia, com estreia do basquete, e o quadro de medalhas. Polícia prende herdeiro de narcotraficante. Com o pai preso em Presidente Venceslau (SP), o jovem Gabriel Loureiro Pereira, de 28 anos, assumiu os negócios ilícitos da família, entre eles o narcotráfico. A Polícia Civil prendeu Gabriel na segunda (23), na operação O Herdeiro, depois de três anos de busca. Ele esteve na Bolívia e havia retornado ao Brasil. O filho de Anderson Gordão responde a processos por homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, escreve Josmar Jozino. Leia aqui. Humano, o "superpredador" assusta mais do que os leões. Na savana africana, povoada por grandes felinos famintos, uma pesquisa revela que elefantes, rinocerontes, girafas e zebras sentem mais medo de seres humanos do que de leões. Foram utilizadas vozes humanas, de homens e mulheres, em tom cordial, sem gritaria, e rugidos, comparando as reações dos bichos que tentavam beber água. Veja o vídeo em Ecoa, são imagens desconcertantes de fuga. Até um filhote de elefante dispara quando escuta o "superpredador" das espécies, o ser humano. "Pode-se esperar consequências ecológicas drásticas, porque novas pesquisas estabeleceram que o próprio medo pode reduzir o número de animais selvagens", afirma Liana Zanette, da Universidade de Western Ontario, do Canadá. Leia aqui. Ovo, banana e amendoim para engatar o dia. O café da manhã é uma refeição tão relevante para o bem-estar que deveria incluir champanhe todos os dias, não só no brunch de domingo. Ok, menos. O que importa: comer bem logo cedo dá disposição e reduz a fome ao longo do dia. Para quem precisa perder peso, isso ajuda. Em VivaBem, a colunista Verônica Laino apresenta sete opções com boas fontes de proteína e gordura. Pão com ovo, tão bom, simples e baratinho. Ou pão com pasta de amendoim e só, nem precisa geleia, como fazem os norte-americanos. E frutas, com iogurte, ou só um toque de manteiga, na banana grelhada com canela: aqui basta o aroma para recarregar as baterias.