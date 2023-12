Brechas para fraudar evidências de crimes. Era para proteger todo mundo: as forças de segurança, os suspeitos de crime e a população de São Paulo. Mas aos poucos o uso das câmeras corporais foi perdendo a função preventiva de inibir ações violentas, tanto de policiais militares em relação a criminosos como as ações de ataque às forças de segurança.

Reportagem de Luís Adorno em TAB revela que os PMs de São Paulo aprenderam a manipular as câmeras corporais e a burlar o sistema de armazenamento das imagens captadas em serviço. São várias fontes relatando o mesmo problema: policiais civis, militares, promotores, membros do Judiciário e pesquisadores de segurança pública entrevistados pelo UOL nos últimos cinco meses. O soldado Bruno Rodrigues Dias dá detalhes sobre a manipulação das informações de poderiam salvar vidas: "No começo, as câmeras e a utilização de armas não letais repeliram a letalidade policial. Mas agora eles [os policiais] perceberam que podem ficar impunes, propiciando abusos de autoridade".

Brasil entre as 10 maiores economias. Os Estados Unidos, a China e a Alemanha são as maiores economias do mundo em 2023, e o Brasil aparece agora em 9º lugar, logo atrás da Itália. As projeções são do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Com PIB estimado em US$ 2,13 trilhões neste ano, o Brasil ultrapassou o Canadá, em 10º lugar. Veja como o PIB é calculado e quais são as 20 maiores economias do mundo. Nesta quarta (20), o Banco Central divulga do IBC-Br de outubro, índice que antecipa o PIB brasileiro.

Aplicativo vai bloquear o celular furtado. Disponível para smartphones Android e também iPhones, o aplicativo Celular Seguro será liberado nesta quarta (20) pelo Ministério da Justiça. O novo serviço do governo federal quer agilizar o registro de ocorrência e bloqueio do aparelho após furto ou roubo.

Tilt mostra o passo a passo da ferramenta. Tudo começa com o usuário acessando a conta no site oficial gov.br. A Federação Brasileira de Bancos e a Agência Nacional de Telecomunicações são parceiras no projeto. "Com apenas um clique, a vítima enviará um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, para as operadoras de telefonia e para os demais aplicativos", explicou Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça.

Quem abençoa deseja proteção divina. O Vaticano segue contrário à autorização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas nesta semana abriu caminho para a bênção a casais homoafetivos que procurarem a Igreja. Os padres romanos católicos têm autonomia para dar a bênção, a partir de agora, ou recusar a bênção.

Diz o Documento do Dicastério para a Doutrina da Fé: "É possível abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, de maneira que não seja fixada ritualmente pelas autoridades eclesiásticas, para não criar confusão com a bênção específica do sacramento do matrimônio". Neste ano, o papa Francisco disse que as transexuais (mulheres que passaram por transição de gênero) também são "filhas de Deus". Leia aqui.

Tarifa zero aumenta número de passageiros em 35%. Mesmo com poucos dias de divulgação e muita gente descobrindo dentro do ônibus que a viagem era grátis, a tarifa zero em São Paulo beneficiou 2,97 milhões de passageiros no domingo (17). O aumento na circulação de pessoas foi gigante, de 35% em relação a domingos anteriores, segundo balanço da prefeitura.

Nos bairros da periferia da capital, o número de usuários cresceu 38%. A prefeitura registrou mais demanda nas linhas para Praça da Sé, Sesc Itaquera, Parque do Ibirapuera e Parque do Carmo, ou seja, lugares de lazer. A tarifa zero volta a valer nos próximos domingos e feriados de Natal e Ano Novo. Moradores e turistas podem aproveitar, não precisa de Bilhete Único. Veja como funciona.

Como falar de câncer para as crianças. Com o tempo, e a ajuda de médicos e medicamentos, o câncer tratado fica no passado. As piores horas são as primeiras, entre o choque do diagnóstico e a montagem da estratégia de meses para combater a doença, período em que o problema será revelado (ou não) aos familiares, o que inclui crianças que podem ficar ansiosas e com medo de perder alguém.

Reportagem de VivaBem entrevistou psicólogos e pacientes adultos cujas histórias traçam um plano de ação: seja honesto com a criança, não minta, use palavras e imagens que ela entende (vale até super-heróis enfrentando criaturas do mal), tente dar nome ao câncer (a partir dos seis anos) e vá envolvendo a família aos poucos. A designer Lucia de Menezes Farias fez a filha entender que a mãe sem cabelo e vomitando estava doente, não estava morrendo.

Mais brasileiros fugindo de Gaza. As Forças de Defesa de Israel afirmam ter realizado ataques contra mais de 300 alvos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas. Um dos bombardeios teve como alvo um lançador de foguetes do grupo extremista Hamas usado para disparar projéteis de longo alcance. Leia aqui.

Na terça (19), o governo de Israel comunicou o Itamaraty que vai autorizar a saída de 16 pessoas (brasileiros e seus familiares da Palestina) que tentam fugir da guerra na Faixa de Gaza. A lista de nomes pode aumentar, e ainda não há data para a repatriação. Desde outubro, mais de 1.500 passageiros e cerca de 50 animais domésticos foram retirados das zonas de conflito e desembarcaram no Brasil em voos da Força Aérea Brasileira.