Três Poderes em festa. Foi uma data tão importante para o Congresso que atraiu as presenças do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, de ministros e do presidente do STF, Luís Roberto Barroso. A promulgação da reforma tributária, na quarta (20), está sendo festejada como data histórica, que encerra um período de 30 anos de tramitação do tema entre os parlamentares.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi decisivo na negociação, ao longo de meses, e a reta final teve até alerta para desconto no salário de quem não votasse: os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, foram aliados para que a promulgação saísse neste ano ainda. Projetos de lei complementar estão a caminho, e o conjunto de alterações só será concluído em 10 anos. Leia aqui.

As repercussões e os números da mudança. Os novos tributos da reforma promulgada ontem (20) seguem o sistema IVA (Imposto sobre Valor Agregado), já adotado por mais de 170 países. Para a Fecomércio de São Paulo, a reforma vai prejudicar os setor de serviços, responsável por grande número de empregos.

A Abrasel comemora a inclusão do setor de bares e restaurantes como atividade essencial, com impostos diferentes. Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, trata-se de "excelente mudança", em prol da competitividade. Veja as repercussões e entenda a reforma em gráficos: a alíquota, o que muda para os consumidores, a redistribuição da arrecadação entre estados e municípios.

Fraude com salários extras e empresas de fachada. A Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou indícios de fraudes, superfaturamento e desvios nos convênios do Sebrae Nacional (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), uma das organizações do Sistema S, conjunto de instituições financiadas por contribuição fiscal.

Foram analisados três convênios de 2019, com valor total de R$ 15,3 milhões, cujo objetivo seria promover atividades para micro e pequenas empresas. O prejuízo estimado dos potenciais desvios é de pelo menos R$ 9,8 milhões, escreve a colunista Natália Portinari. Parte das verbas bancava salários extras e funcionários fantasmas.

Brasken busca novas jazidas de sal-gema. Em Alagoas, onde milhares de famílias moradoras de Maceió perderam suas casas (e suas referências de vida) após o solo afundar em cinco bairros por atividades de mineração, a petroquímica Brasken possui autorização para continuar buscando jazidas de sal-gema em Paripueira e Barra de Santo Antônio.

São cidades da região metropolitana de Maceió, que já se manifestaram contra a pesquisa autorizada pela ANM (Agência Nacional de Mineração). Carlos Madeiro escreve que, se encontrar e quiser explorar a sal-gema novamente, a Braskem precisaria de licença ambiental e de lavra para exploração. Leia aqui.

"A pátria não se vende". Em Buenos Aires, milhares de pessoas marcharam em direção ao Congresso Nacional em protesto contra o Super Decreto anunciado pelo presidente Javier Milei. "Só faltou dizer: Fora, democracia", reagiu o governador peronista Axel Kicillof.

O conjunto de medidas, com cerca de 350 artigos, inclui reforma trabalhista, privatizações de patrimônio público e desregulamentação da economia. O governo Milei tem incentivado que os manifestantes denunciem (por telefone, anonimamente) as pressões para participar de protestos que bloqueiam as ruas, os chamados piquetes. A capital argentina teve panelaços e buzinaços após a fala de Milei, na noite de quarta (20). Leia aqui. As reviravoltas na Argentina entristecem até quem já saiu de lá há anos, como a chef Paola Carosella, entrevistada do programa Alt Tabet. "Não quero voltar nunca mais", ela diz.

Crianças e adolescentes trabalhando são 1,9 milhão. O trabalho de menores de idade - de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos - estava em queda no Brasil entre 2016 e 2019, mas voltou a preocupar em 2022 com um salto para 4,9%. Em números absolutos, são 1,9 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, das quais um grande número (756.000) realiza funções de risco em setores como corte de cana de açúcar e produção de fumo.

Adolescentes de 16 e 17 anos representam a maioria (52,5%) dos menores que trabalham. O rendimento médio é de pouco mais da metade do salário mínimo. Adriana Beringuy, do IBGE, não aponta motivos: "Houve uma pandemia que atingiu o mercado de trabalho como um todo, e pode também ter afetado a condição do trabalho infantil, fazendo aumentar o contingente de crianças nessa situação". Veja detalhes das estatísticas.

Cineastas revelam o motor de suas criações. Roberto Sadovski entrevistou o diretor e o corroteirista de Wonka, Paul King e Simon Farnaby. O filme estreou recentemente. Eles conversam sobre as conexões com o livro do autor britânico Roald Dahl, a trilha sonora dos oompa-loompas e o momento mágico em que Willy Wonka (Thimothée Chalamet) canta Pure Imagination. Paul King lembra que a mente do ator protagonista parece estar sempre a mil por hora, "e se não estava ele finge muito bem".

John Woo, diretor de O Silêncio da Vingança, também foi entrevistado para Splash. Artista revolucionário para o cinema chinês, ele sacudiu Hollywood ainda antes de seu maior sucesso, Missão Impossível 2, com Tom Cruise. Aos 77 anos, John Woo define o novo filme como um recomeço. "Acho que a plateia em todo o mundo está se cansando desses filmes caríssimos com muitos efeitos especiais". Leia aqui.