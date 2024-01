Lançado pelo Banco Central, o DOC foi perdendo espaço para o Pix, forma instantânea de pagamento sem tarifas. Após quase 40 anos de funcionamento, presente desde 1985 na vida dos clientes dos bancos brasileiros, as transações por DOC (Documento de Ordem de Crédito) chegam ao fim às 22h desta segunda (15). O encerramento vale para pessoas físicas e empresas. O agendamento de um DOC ainda poderá ser feito hoje, com data até 29 de fevereiro, e também serão descontinuadas as operações de TEC (Transferência Especial de Crédito). O DOC foi perdendo espaço para o Pix, forma de pagamento mais recente, sem taxas, lançada em 2020. Segundo a Febraban, até os cheques superam o DOC em quantidade de transferências. A TED (Transferência Eletrônica Disponível) continua valendo. Leia aqui. Partido Republicano dos EUA realiza primárias em Iowa com Donald Trump na cédula. As eleições primárias do Partido Republicano para a disputa presidencial de 2024 começam pelo estado de Iowa nesta segunda (15). O pré-candidato será escolhido por voto secreto em urnas colocadas em escolas, bibliotecas e quartéis de bombeiros nas cidades. Os eleitores vão enfrentar a neve, sob temperaturas negativas extremas. Segundo pesquisas locais, o ex-presidente Donald Trump está à frente do governador da Flórida, Ron DeSantis. A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley é a única mulher na disputa. Trump enfrenta problemas na Justiça e foi retirado das primárias no Colorado e no Maine, sob a alegação de que ele não pode se eleger presidente, segundo a Constituição, após apoiar a insurreição contra o resultado da eleição de Joe Biden em que os manifestantes invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Entenda as primárias em reportagem da Folha de S.Paulo. Ceará vê avanço dos crimes de facção carioca em disputa com o Comando Vermelho. O colunista Carlos Madeiro escreve que a facção criminosa TCP, sigla para Terceiro Comando Puro, tenta ampliar sua atuação no Ceará usando a violência para ocupar territórios do Comando Vermelho, grupo de traficantes de drogas e armas que também tem origem no Rio de Janeiro. O TCP tem líderes evangélicos, ficou conhecido no Rio pela intolerância a religiões de matriz africana e usa a bandeira de Israel para convocar criminosos. Um saldo recente da disputa terminou em tragédia: duas pessoas morreram e 15 foram feridas por tiros na Barra do Ceará, bairro de Fortaleza. Leia a coluna. Em Brasília, deputados da oposição ao governo Lula se articulam para debater medidas de combate ao crime organizado e querem convidar para sessão na Comissão de Constituição e Justiça o magistrado Ricardo Lewandowski, escolhido para substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça. Chuva no Rio de Janeiro mata 11 pessoas e fecha a avenida Brasil. Em apenas 24 horas, cidades do Rio de Janeiro registraram volumes excessivos de água das chuvas, que eram aguardados para o mês inteiro. O resultado foi um domingo de caos. Pelo menos 11 pessoas morreram, uma está desaparecida e a avenida Brasil, na capital, foi interditada após inundação. O rio Acari transbordou, levando ao fechamento de estações de metrô. Na zona norte do Rio, em Belford Roxo e São João do Meriti, moradores registraram jacarés nadando nas ruas alagadas. O animal oferece risco e, segundo a prefeitura do Rio, o resgate precisa ser solicitado. Equador usa tanque de guerra para entrar nas penitenciárias tomadas por facções criminosas. O presidente Daniel Noboa comemorou no domingo (14) a libertação de 178 reféns que estavam em poder de facções criminosas nas unidades prisionais do país. A polícia do Equador usou até tanque de guerra nas operações dentro das prisões que haviam sido tomadas pelo crime organizado. Os detentos foram algemados, enfileirados e submetidos a revistas, escreve Felipe Pereira, enviado do UOL a Guayaquil, cidade portuária que serve de corredor para o tráfico internacional de drogas. Também foi feita uma varredura nas instalações em busca de armas, drogas e celulares. Fifa entrega hoje o prêmio aos melhores jogadores e jogadoras; brasileiros no páreo são dois. Na segunda (15), às 16h30, a Fifa entrega em Londres, no Reino Unido, os prêmios The Best, que homenageia os destaques no futebol entre dezembro de 2022 e agosto de 2023. No masculino, os finalistas são os jogadores Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé. No feminino, concorrem Aitana Bonmati, Jenni Hermoso e Linda Caicedo. Goleiros, treinadores e o gol mais bonito também ganham condecorações: os brasileiros Ederson e Guilherme Madruga estão no páreo. Leia aqui.