Com larga vantagem sobre o segundo colocado, Ron de Santis, o ex-presidente caminha para enfrentar Joe Biden mais uma vez, em novembro. A vitória de Donald Trump nas primárias republicanas em Iowa, estado norte-americano com cerca de 3 milhões de habitantes, já era antecipada pelas pesquisas de boca de urna. A incógnita estava na vantagem sobre o segundo lugar, que acabou ficando com o governador da Flórida. Ron DeSantis fez 24% dos votos, superando a pré-candidata Nikki Haley, com 20%.

DeSantis declarou que sua candidatura representa a chance de "reverter a loucura". Em discurso após a vitória na noite de ontem, Trump retomou as falas duras contra os imigrantes, que o empresário compara a "invasores", e classificou o provável adversário Biden como "o pior presidente da história do país". Vitoriosa em Iowa, a pré-candidatura enfrenta contestações na Justiça de outros estados, sob a alegação de que Trump teria se tornado inelegível na campanha de 2020 ao não reconhecer a vitória de Biden e incentivar a invasão violenta ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Fator humano responde por 78% das causas de acidentes com helicóptero. Dados do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) sobre acidentes com helicópteros no Brasil, entre 2013 e 2023, revelam o peso do chamado "fator humano" nas quedas e complicações com as aeronaves.

Das ocorrências no período, 47,7% foram atribuídas ao desempenho técnico humano (anos de experiência do piloto, por exemplo), e 31% aconteceram devido a aspectos psicológicos (a categoria inclui processo de decisão do piloto). Somados, estes dois fatores humanos aparecem em 78,7% das causas de acidentes. Leia aqui.

Para vacinar contra a dengue, SUS vai priorizar crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. O Ministério da Saúde informou ontem que deve começar a vacinação contra a dengue em fevereiro. Dentro da faixa etária, ainda falta definir critérios sobre quem vai ser imunizado nas primeiras etapas com as cerca de 6 milhões de doses que o governo federal vai ter à disposição em 2024. De acordo com a pasta, o limiar das idades respeita recomendações técnicas da Organização Mundial da Saúde e foi definido pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização.

Resultados do Enem de 2023 serão divulgados hoje. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palácios, participam de coletiva de imprensa às 9h em Brasília. Com base nos notas das provas, os candidatos poderão se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) entre os dias 22 e 25 de janeiro. Desta vez serão distribuídas 264.360 vagas em 217 instituições públicas de ensino. As notas também podem ser aproveitadas para Prouni e Fies. Veja como acessar os resultados.

Lionel Messi é o melhor jogador do mundo pela oitava vez; brasileiros ganham 4 prêmios da Fifa. Na premiação The Best 2023 da Fifa, realizada ontem em Londres, o atacante argentino Lionel Messi desbancou os finalistas Erling Haaland e Kylian Mbappé como melhor jogador do mundo para o período de dezembro de 2022 a agosto de 2023. Ele já tinha sete troféus, dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2022.

Nesta edição, a melhor jogadora foi Aitana Bonmatí, da Espanha, e a atacante brasileira Marta ganhou um prêmio especial, com o nome dela, para o futuro. Guilherme Madruga, meio-campista de 23 anos que vai jogar pelo Cuiabá, fez o gol eleito o mais bonito (de bicicleta, de fora da área), e Ederson foi escolhido o melhor goleiro. Também a seleção brasileira masculina de futebol, pelas mensagens contra o racismo, saiu premiada. Veja a lista completa dos vencedores.

Bia Haddad vence estreia complicada e avança no Australian Open. Em vitória ontem por 2 sets a 1 contra contra a tcheca Linda Fruhvirtova, de 18 anos, Bia Haddad "deu ótimos sinais de que esta campanha em Melbourne pode ser a melhor de sua carreira", escreve o colunista Alexandre Cossenza.

Nesta madrugada, Bia voltou às quadras no torneio de duplas, com a parceria da norte-americana Taylor Towsend, com quem foi campeã semana passada no ATP de Adelaide. Também nas duplas, Luísa Stefani joga amanhã, e Rafael Matos e Barrientos venceram hoje a primeira rodada por 2 sets a 1. Acompanhe a cobertura em Saque e Voleio e Tênis Brasil.

Toffoli abre inquérito contra Moro por suspeita de fraude em delação de empresário. A partir de pedido da Procuradoria Geral da República, o ministro do STF Dias Toffoli determinou que o senador Sergio Moro (União Brasil), do Paraná, seja investigado por suspeita de fraudar a delação premiada do empresário Tony Garcia. O caso é anterior à Operação Lava Jato.

Ex-deputado estadual, Garcia diz ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de procuradores e de Moro, juiz na época. Reportagem da Folha de S.Paulo revela que os investigadores querem apurar suspeitas de organização criminosa e concussão, além da fraude processual. Moro nega irregularidades no processo e afirma que Tony Garcia faz relato "fantasioso".

Brasil e Paraguai não chegam a acordo sobre o valor da tarifa da energia de Itaipu. O presidente Lula e Santiago Peña, presidente do Paraguai, conversaram ontem em Brasília sobre mudanças na cobrança da energia excedente produzida pelo Paraguai na hidrelétrica de Itaipu. As cláusulas de um acordo binacional assinado em 1973 precisam ser revistas, e o prazo já expirou duas vezes, desde o ano passado.

Uma nova reunião entre os dois mandatários deve ser agendada para acontecer no Paraguai. A parte que mais interessa aos dois países é o "anexo C", que prevê a venda do excedente energético a preço de custo ao Brasil. Mas Santiago Peña defende que essa energia passe a ser taxada, enquanto o Brasil busca a tarifa zero a fim de que o preço para o consumo nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste não sofra aumentos. Leia aqui.

Emmy destaca o drama Succession e a comédia O Urso com seis prêmios cada. Pela segunda vez consecutiva, na noite de ontem, a cerimônia do Emmy Awards fez de Succession a vencedora da categoria Melhor Série Dramática, entre outros prêmios. Com quatro temporadas, a história dos herdeiros do megaempresário das comunicações Logan Roy, interpretado por Brian Cox, chegou ao fim no ano passado. O Urso também teve uma noite de aplausos: Jeremy Allen White venceu como melhor ator em série de comédia. Veja a lista completa dos premiados.