Daniel Alves é condenado na Espanha a 4 anos e seis meses de prisão por agressão sexual. Duas semanas após o julgamento, o ex-jogador da seleção brasileira conheceu hoje a sentença do caso em que foi acusado de agressão sexual contra uma mulher em boate de Barcelona. A juíza Isabel Delgado Pérez havia convocado a comparecer ao Tribunal Provincial de Barcelona todas as partes envolvidas: o atleta e sua advogada, Inés Guardiola, Ester García, advogada da denunciante, e a promotora Elisabeth Jiménez. Leia aqui. Daniel Alves jogava pelo Pumas, time mexicano, quando foi preso em 20 de janeiro de 2023, durante um depoimento. Desde então ele deu várias versões sobre o seu comportamento naquela noite de dezembro de 2022 e teve quatro pedidos de liberdade negados pela Justiça espanhola. O julgamento durou três dias, várias testemunhas foram ouvidas, e Daniel Alves se defendeu no terceiro dia. Na Espanha, a pena máxima para este crime é de 12 anos de prisão. Cabe recurso. De uma vez só, o governo de São Paulo trocou 34 coronéis da Polícia Militar e substituiu o número 2 da corporação. O subcomandante foi exonerado, e no lugar dele entra o coronel José Augusto Coutinho. Para o colunista José Roberto Toledo, a reviravolta mostra a força do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. "Sob Derrite, a letalidade da PM-SP voltou a crescer", afirma o colunista. Em 2023, o número de pessoas mortas por policiais em São Paulo chegou a 540, aumento de 13% em relação ao ano anterior. Leia a coluna. Sobre os 34 coronéis transferidos de funções ontem, metade representa a ascensão dos formados em turmas recentes da academia ou promovidos há pouco tempo. A outra metade, ligada ao atual comandante da PM, Cássio de Freitas, foi rebaixada. Leia aqui. STF condena a prisão mais 15 réus por atos golpistas; total de condenados chega a 86. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator Alexandre de Moraes. Os réus que haviam sido presos após a depredação da Praça dos Três Poderes, e denunciados pela Procuradoria Geral da República, respondem por crimes de dano qualificado, associação criminosa armada e golpe de Estado, entre outros delitos. Leia aqui. As investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder prosseguem hoje com depoimentos de autoridades civis e militares. Bolsonaro foi intimado a depor hoje à tarde, junto de mais 10 investigados, entre eles o ex-ministro Anderson Torres, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Nesta "superquinta" agitada em Brasília, o ex-ministro da Justiça Flávio Dino toma posse no STF na vaga da ministra Rosa Weber, que se aposentou após comandar em tempo recorde a restauração da Corte atacada por bolsonaristas. Na Copa Ouro, seleção brasileira supera o nervosismo e vence Porto Rico por 1 a 0. Gabi Nunes marcou o gol da partida em San Diego, na Califórnia (EUA), aos 36 minutos do segundo tempo. O Brasil joga contra a Colômbia no domingo, de novo à 0h15 (de Brasília). Na fase de grupos, competem 12 seleções. Veja como foi o jogo e acompanhe os placares na tabela. Argentina barra a entrada de brasileiros com alegação de "falso turismo", tese usada na ditadura militar. País vizinho de paisagens radicais, da neve ao deserto, e uma capital para exibir em redes sociais, a Argentina tem lugar especial nas memórias de viajantes. Mas as boas-vindas passam por alterações duras no governo de Javier Milei, que começou a restringir o acesso de estrangeiros, na contramão de acordos bilaterais. A colunista Amanda Cotrim revela que estão se repetindo os relatos de estudantes e turistas que desembarcam no aeroporto de Buenos Aires e são mandados de volta ao Brasil. No documento de entrada, fica registrada a suspeita de "falso turista", regra anterior à Lei de Imigração de 2002 e incompatível para os residentes do Mercosul, segundo o advogado Diego Morales. Recentemente, a passagem de volta começou a ser exigida de brasileiros. O Ministério do Interior informou que os "falsos turistas" não foram deportados: foram impedidos de entrar e podem voltar com a documentação correta. Leia aqui. Embaixador Daniel Zonshine diz que Brasil e Israel têm de escolher as palavras com cautela. Em entrevista a Thaís Bilenky, o diplomata israelense que trabalha em Brasília reconheceu como "problemática" a fala do presidente Lula citando Hitler para se referir às mortes de palestinos em Gaza, mas disse que a crise não pode inviabilizar a relação entre os dois países. "Tudo pode ser superado, depende de boa vontade, longo prazo, olhar as coisas com um pouco de distância e baixar as temperaturas", afirmou Zonshine sobre a troca de palavras beligerantes. Convocado pelo chanceler Mauro Vieira, o embaixador afirmou que o encontro no Rio "foi duro". Leia a entrevista. Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central, morre aos 84 anos. Ele sofreu um acidente vascular e estava internado em hospital de São Paulo, cidade onde nasceu e estudou. Pastore presidiu o Banco Central nos últimos anos da ditadura militar, entre 1983 e 1985, durante o governo do general João Figueiredo. Economista, professor e colunista, ajudou a formular o programa econômico de Sérgio Moro quando o ex-juiz, que se elegeu senador, pretendia concorrer à Presidência. Aos 17 anos, João Fonseca vence francês no Rio Open e dá um salto no tênis mundial. O menino prodígio derrotou ontem Arthur Fils, número 36 do ranking, por 2 sets a 0, tornando-se o primeiro tenista do planeta, entre os nascidos em 2006, a vencer um jogo de nível ATP. Fonseca foi campeão do US Open juvenil em 2023. O Brasil agora tem quatro atletas nas oitavas de final da competição que completa 10 edições nas quadras de saibro do Jockey Club. Na véspera, uma das estrelas do Rio Open, o espanhol Carlos Alcaraz, levou os fãs adultos e crianças ao choro quando deixou a quadra lesionado, ainda no primeiro set. Acompanhe a cobertura em Saque e Voleio e Tênis Brasil.