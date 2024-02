O presidente assinou ontem uma Medida Provisória sob pressão de pedidos de empresários e congressistas. O governo federal contava com a manutenção da MP para evitar perda de até R$ 16 bilhões em receitas com a desoneração da folha de pagamento. Reportagem da Folha de S.Paulo informa que a revogação foi parcial: continuam no texto da MP a revogação do Perse e a limitação para compensação tributária de créditos oficiais.

Lula viaja para Georgetown, capital da Guiana, onde participa do encerramento da 46ª Cúpula do Mercado Comum e Comunidade no Caribe (Caricom) e tem encontro bilateral com o presidente Irfaan Ali. Em entrevista exibida ontem na RedeTV, o presidente afirmou ao jornalista Kennedy Alencar que o governo de Israel quer acabar com os palestinos na Faixa de Gaza. "Eu considero um genocídio porque é um Exército amplamente armado atacando uma parte da sociedade indefesa", disse. Veja a entrevista.

TSE veta 'deepfakes' e restringe o uso de inteligência artificial nas eleições. Pela primeira vez, a Justiça eleitoral aprovou ontem uma resolução que regulamenta o uso de inteligência artificial restringindo, por exemplo, o uso de robôs e avatares em campanhas eleitorais. O descumprimento das novas regras poderá levar à cassação das candidaturas.

Ação da PM contra o tráfico em favelas do Rio deixa mortos e feridos. Os policiais militares iniciaram ontem uma operação nos complexos do Alemão, da Penha e na Cidade de Deus, locais dominados pela facção criminosa Comando Vermelho. Por conta do intenso tiroteio, escolas e creches foram fechadas. Segundo a polícia, oito pessoas suspeitas de serem criminosas foram baleadas e socorridas, e sete delas não resistiram aos ferimentos. Leia na Folha de S.Paulo. Cerca de 600 agentes foram mobilizados, e mensagens em rede social revelaram o vazamento da operação.

Nos estados, as forças de segurança têm defasagem de milhares de policiais civis e militares. Um estudo divulgado ontem pelo Fórum de Segurança Pública ajuda a explicar os números da violência urbana e as dificuldades de combater o crime organizado no país. O policiamento ostensivo encolheu em 10 anos: em 2013, os policiais militares eram 434.524 agentes, quantidade que havia caído para 404.871 no ano passado. Na Polícia Civil, no país, o efetivo é atualmente cerca de 36% menor do que o necessário. Paraíba e Rio Grande do Norte têm a situação mais crítica.

"Com a redução de efetivo, a PM faz menos patrulhas nas ruas, aumentando a possibilidade de o crime acontecer. Já as polícias civis estão perdendo a capacidade de concluir as investigações", afirma Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de guardas municipais cresceu mais de 35% em 10 anos. Na média das forças de segurança estaduais, as mulheres ficam com 16,4% das vagas, representatividade que na PM é ainda menor. Leia aqui.

Após tensão com a Rússia, aliados da Otan descartam envio de tropas à Ucrânia. Nesta semana o presidente francês Emmanuel Macron insinuou a possibilidade de mandar soldados para a guerra entre russos e ucranianos e provocou um alvoroço entre aliados da Otan. O Kremlin advertiu que medidas desse tipo levariam a um conflito inevitável entre a Rússia e a Otan, e ontem foi o dia de contradizer as declarações de Macron.

EUA, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Polônia e República Tcheca se distanciaram de qualquer sugestão de que poderiam enviar tropas para a guerra que entrou em seu terceiro ano. O ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, disse na terça que o presidente tinha em mente tarefas específicas, como a remoção de minas, produção de armas no local e defesa cibernética.

IPCA-15 registra alta de 0,78% em fevereiro, e Ibovespa retoma os 131 mil pontos. Com os resultados divulgados ontem pelo IBGE, a alta nos preços acumulada em 12 meses está em 4,49%. Entre os grupos de produtos e serviços que mais contribuíram para o índice estão educação (alta de 5,07%, considerada sazonal), alimentos e bebidas (0,97%), combustíveis (0,77%) e transportes (0,15%). A taxa prévia de inflação ficou abaixo das expectativas do mercado financeiro, e o Ibovespa fechou com alta expressiva, de 1,61%, no maior ganho diário desde 6 de fevereiro.

Com apoio de governistas, PEC que reduz impostos para igrejas avança na Câmara. O relatório do deputado Fernando Máximo (União), de Goiás, foi aprovado por unanimidade em comissão. Segundo interlocutores do Planalto, o apoio à ampliação da isenção de impostos para templos de qualquer culto foi um gesto do presidente Lula à bancada evangélica, grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelas leis atuais, entidades religiosas já não pagam impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados a atividades essenciais. Leia aqui.

Seleção feminina de futebol goleia o Panamá por 5 a 0 e avança na Copa Ouro. Com três vitórias, o Brasil é líder do grupo B. Geyze, Bia Menezes e Rafaelle marcaram os três gols do primeiro tempo, depois Geyze fez mais um, e Debinha contribuiu para a goleada. No Grupo A, as equipes de México, EUA e Argentina estão garantidas nas quartas de final. Veja como foi o jogo nesta madrugada em San Diego, na Califórnia (EUA).