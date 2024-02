O tema está sendo debatido pelos ministros do STF em plenário virtual até amanhã. Foi o primeiro voto de Flávio Dino, recém chegado à Corte. Até ontem, mais cinco ministros haviam votado para reconhecer a repercussão geral: Edson Fachin (relator), Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e André Mendonça. O caso envolve um recurso da Uber contra acórdãos que reconheceram vínculo empregatício entre um motorista e a plataforma. Nas palavras de Fachin, o tema é um dos mais "incandescentes" na atual legislação trabalhista. Também a empresa Rappi tenta derrubar decisões que reconhecem vínculo com o entregador. Com a repercussão geral reconhecida, os ministros vão discutir o mérito no futuro. Veja aqui. Na Guiana ameaçada de invasão, Lula apela à paz sem intervenção externa. "Temos o desafio de manter nossa autonomia em meio a rivalidades geopolíticas", afirmou o presidente ontem, sem citar a Venezuela. "Cabe a nós manter a região como zona de paz. Abrigamos sociedades multiétnicas, entrelaçadas por culturas vibrantes". Em 2023, o governo de Nicolás Maduro fez plebiscito para reivindicar a anexação de uma área grande e rica da Guiana. Depois da reunião da Caricom, Lula vai à cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em São Vicente e Granadinas, onde está previsto um encontro com Maduro. A Venezuela está na agenda do presidente pelo menos desde a visita do secretário Antony Blinken ao Brasil, na semana passada. Jamil Chade escreve que os dois chegaram a um consenso de que as eleições no país vizinho precisam ser garantidas, sem repressão, e que os acordos estabelecidos entre a Venezuela e o presidente Joe Biden precisam ser salvos. No G20 das finanças, Haddad defende a tributação progressiva para os bilionários. O ministro da Fazenda participa em São Paulo da reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais das maiores economias. No discurso de abertura, ele afirmou que "pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias". Segundo Haddad, a pobreza no mundo aumentou em anos recentes, e os bilionários não têm sido atingidos pelos efeitos de uma economia instável. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu a inflação baixa como peça importante no combate às desigualdades. O Brasil está ocupando a presidência do G20 por um ano, até novembro. A reunião termina hoje em São Paulo, quando as delegações vão discutir a criação de um imposto mínimo sobre a riqueza, entre outros temas. Renda domiciliar per capita no Brasil sobe para R$ 1.893 por mês, diz IBGE. Os dados são da Pnad Contínua e se referem ao ano passado. Em 2022, o mesmo rendimento mensal havia sido calculado em 1.625. Descontada a inflação, o aumento no valor, segundo especialistas, tem motivos como o aquecimento do mercado de trabalho e programas sociais de transferência de renda. Em 2023, a renda mais alta ficou no Distrito Federal, e a mais baixa no Nordeste, no Maranhão. Os rendimentos domiciliares são obtidos pela soma dos rendimentos do trabalho e de outras fontes recebidos por cada morador no mês da pesquisa. Greve de funcionários em aeroportos da Argentina cancela centenas de voos. O motivo da paralisação de 24 horas é a defasagem salarial superior ao reajuste oferecido pelas empresas aéreas, segundo a Associação de Pessoal Aeronáutico. Gol e Latam cancelaram os voos do Brasil para o país vizinho, e ofereceram remarcação de datas para os clientes. A empresa estatal Aerolíneas Argentinas informou o cancelamento de 331 voos ontem, com prejuízos para cerca de 24 mil passageiros. Fluminense busca o título da Recopa Sul-Americana no Maracanã. No Rio, o jogo entre Fluminense x LDU define o campeão a partir das 21h30; em Quito, o tricolor das Laranjeiras perdeu por 1 a 0, e precisa de dois gols de diferença para levar a taça. Hoje o técnico Fernando Diniz vai contar com o retorno de John Kennedy. O canal pago ESPN e Star+ transmitem o jogo. Tradições celebram a data de 29 de fevereiro com romantismo e superstição. Hoje é um dia especial no calendário, são horas extras na Terra, num ano bissexto. Quem nasce ou se casa em 29 de fevereiro só vê a data original a cada quatro anos. Em Dublin, na Irlanda, é quando as mulheres pedem os homens em casamento, segundo a tradição. No Texas (EUA), uma cidade se proclama a "capital mundial do ano bissexto" e convida para uma festa de aniversário gigante. Leia em Nossa.