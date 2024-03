O levantamento da Confederação Nacional da Indústria usa dados do IBGE de 2023. Em dez anos, houve aumento de menos de quatro pontos percentuais na conquista de posições de destaque no mercado de trabalho. Na média, as mulheres empregadas estudam mais tempo (12 anos) do que os homens (10,7 anos).

O estudo será apresentado hoje em evento da CNI. Em relação aos salários, a paridade entre homens e mulheres subiu de 72 pontos em 2013 para 78,7 pontos em 2023. Veja aqui.

Projeto de lei fixa piso de R$ 32 por hora para motoristas de aplicativo. O valor soma a remuneração básica pelos serviços e os custos de celular, combustível e manutenção do veículo. O projeto foi assinado ontem pelo presidente Lula e agora depende do Congresso. Debatido com empresas e sindicatos de motoristas (Lula reclamou que o iFood não quis negociar), o texto não estabelece vínculo empregatício, mas fala em remuneração de salário mínimo, contribuição previdenciária e carga de trabalho de até 12 horas por dia.

Suprema Corte decide que Donald Trump está elegível no Colorado e em outros estados. O placar foi apertado ontem: 5 votos a 4. Os juízes avaliaram se a participação de Trump incitando os invasores do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 causava impedimento nas eleições deste ano. Na decisão comemorada pelo ex-presidente, a Corte, de maioria conservadora, com três dos nove juízes nomeados pelo próprio Trump, alegou que nenhum candidato pode ser retirado do pleito unilateralmente.

Na eleição dos EUA, hoje é uma data muito importante, a Superterça. Quinze estados e Samoa Ocidental votam para definir os candidatos a presidente dos partidos Democrata e Republicano, sendo que Califórnia e Texas, com o maior número de delegados, terão plenárias. Veja como funciona. Trump disputa a nomeação com Nikki Haley e vem vencendo as prévias. Pesquisa recente também coloca o republicano à frente de Joe Biden, mesmo enfrentando dezenas de processos criminais.

Justiça manda USP restabelecer matrícula de aluno que não foi considerado pardo. Na decisão, o juiz Randolfo Ferraz de Campos concordou com o pedido da defesa de Glauco Dalalio do Livramento, afirmando que o estudante foi prejudicado pelo modo remoto, não presencial, da heteroidentificação. O magistrado discordou da decisão da banca da USP que apelou a características do rosto e do cabelo para não classificá-lo como pardo.

"Não se pode mesmo olvidar que o autor é simplesmente filho de pessoa de raça negra, e eventualmente imagens que ora o favoreçam, ora não, na conclusão de pertencimento à raça negra, não parece aqui ser um critério razoável, quanto menos para aferição à distância", afirma o juiz na liminar. Leia aqui. Glauco foi aprovado para cursar Direito a partir do Provão Paulista, concorrendo a vagas para pretos, pardos e indígenas.

França é o primeiro país a proteger, na Constituição, o direito da mulher ao aborto. A mudança no texto da Carta Magna foi aprovada ontem em sessão conjunta do Parlamento e vai ser promulgada pelo presidente Emmanuel Macron na sexta (8), Dia Internacional da Mulher. Nesta terça (5), os jornais franceses destacaram a conquista histórica.

Foram 780 votos a favor e 72 contra, placar acompanhado por telão nas proximidades da Torre Eiffel, símbolo de Paris iluminado com a mensagem "my body, my choice" (meu corpo, minha escolha). Veja aqui. Na França, o aborto não é crime desde 1975, com leis permitindo o procedimento até a 14ª semana de gestação. A decisão de ontem abrange todas as mulheres com acesso ao aborto no país, não apenas as cidadãs francesas.

Relatório da ONU cita a violência sexual do Hamas, e Israel critica o secretário-geral. O chanceler Israel Katz chamou de volta o embaixador israelense na ONU para consultas, alegando tentativas de manter silêncio em torno de "estupros em massa" cometidos pelo grupo terrorista em 7 de outubro. O porta-voz da ONU negou que António Guterres tenha escondido as revelações do Conselho de Segurança.

O colunista Wálter Maierovitch escreve que a diplomacia luta contra o tempo para promover uma trégua no conflito do Oriente Médio faltando poucos dias para o Ramadã, o mês sagrado para os islâmicos.