O deputado do PSOL e o prefeito da capital estão tecnicamente empatados na pesquisa que ouviu 1.090 eleitores na semana passada. Num primeiro cenário com todos os pré-candidatos, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes lideram a disputa com 30% e 29% dos votos, respectivamente; Tabata Amaral (PSB) marca 8%, seguida de Maria Helena (Novo) com 7%, Kim Kataguiri (União Brasil) com 4% e Altino (PSTU) com 2% das preferências do eleitorado. Veja outros cenários.

A gestão do atual prefeito de São Paulo é aprovada por 29% dos eleitores; 24% reprovam e 43% consideram a administração regular. Na comparação com levantamentos anteriores, a avaliação de Ricardo Nunes melhorou. Leia na Folha de S.Paulo. O colunista Leonardo Sakamoto analisa a pesquisa e escreve que Boulos tem desempenho pior do que Nunes entre quem recebe até dois salários mínimos e também entre os eleitores com apenas o ensino fundamental. Leia a coluna.

Partido da extrema-direita em Portugal vai de 12 para 46 cadeiras no Parlamento. Na campanha para as eleições realizadas ontem, o partido Chega cresceu e obteve 18% dos votos com o discurso contra os imigrantes, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que gravou um vídeo.

Os portugueses elegeram 230 deputados. O Partido Socialista admitiu a derrota, e Luís Montenegro, o líder da Aliança Democrática, de centro-direita, reivindicou a vitória. Em novembro passado, o primeiro-ministro socialista António Costa, que estava no governo desde 2015, renunciou ao cargo.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, presta novo depoimento à Polícia Federal. Cid fechou acordo de delação premiada e será ouvido mais uma vez, na tarde de hoje, em Brasília, na sequência das revelações do general Marco Antônio Freire Gomes, que depôs por quase oito horas no começo de março. Leia aqui.

O ex-comandante do Exército disse à PF que Bolsonaro convocou reunião para discutir um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas. Freire Gomes também teria citado o ex-presidente como o responsável pela manutenção dos acampamentos em Brasília. A defesa de Mauro Cid nega que ele tenha ocultado fatos nos depoimentos anteriores. Entre os crimes investigados que podem ser abordados hoje, além da trama golpista, estão a falsificação de carteiras de vacina, os pagamentos suspeitos para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro e o escândalo da venda das joias presenteadas ao então presidente.

No futebol feminino, seleção dos EUA vence o Brasil e conquista a Copa Ouro. De cabeça, Lindsay Horan marcou o único gol da final disputada ontem em San Diego, na Califórnia. As norte-americanas somam nove títulos no torneio da Concacaf. As brasileiras comandadas pelo técnico Arthur Elias, já classificadas para as Olimpíadas de Paris, voltam a jogar em 6 de abril, contra o Canadá. Veja como foi o jogo.

Oppenheimer ganha 7 estatuetas do Oscar, e Barbie fica com prêmio de Melhor Canção Original. "Agradeço à minha infância horrível e à Academia, nessa ordem", discursou Robert Downey Jr., vencedor do Oscar de ator coadjuvante. O longa de Christopher Nolan sobre a criação da bomba atômica na Segunda Guerra também levou os prêmios de melhor filme, diretor, ator (Cillian Murphy), montagem, fotografia e trilha sonora original.

Duas guerras em curso foram lembradas: Jonathan Glazer, diretor premiado por Zona de Interesse, citou a dramática desumanização dos palestinos atacados há meses na Faixa de Gaza, e o diretor do melhor documentário, Mstyslav Chernov, de 20 Dias em Maripuol, lamentou a vitória: "Eu preferia que a Rússia nunca tivesse atacado a Ucrânia e matado dezenas de milhares de meus conterrâneos". Veja a lista completa dos premiados.