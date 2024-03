Em reviravolta após a decisão que barrou o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas, o Conselho da Petrobras vai se reunir e pode recuar. O presidente Lula se reuniu ontem no Palácio do Planalto com ministros e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Reportagem da Folha de S.Paulo informa que, segundo a estatal, Lula foi induzido ao erro (de defender a retenção integral dos dividendos) pelo Ministério das Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira. Leia aqui.

Em entrevista ao SBT, o presidente retomou o tema da crise afirmando que "não é correto" a Petrobras querer distribuir R$ 80 bilhões em dividendos, quando esse valor poderia ser limitado a R$ 45 bilhões. "Tem que pensar o investimento e em 200 milhões de brasileiros que são donos ou sócios dessa empresa", disse. No mercado financeiro, há o receio de que o governo federal utilize a retenção dos dividendos da estatal para investimentos em ano eleitoral. Depois de um começo de semana tenso na Bolsa, outro fator que deve influenciar hoje o mercado é a divulgação pelo IBGE do IPCA de fevereiro.

Receita Federal libera hoje o programa para declarar o Imposto de Renda. O download antecipado fica disponível para os contribuintes com conta nível prata ou ouro no portal gov.br. Para os demais, o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024 poderá ser baixado na sexta (15), data em que começa o prazo de entrega. O Fisco espera receber 43 milhões de declarações até 31 de maio.

Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado vão a Israel a convite de Netanyahu. Além dos governadores de São Paulo e Goiás, o primeiro-ministro israelense convidou Claudio Castro, do Rio de Janeiro, para um encontro com familiares de reféns do grupo Hamas. Diante da crise diplomática entre Israel e o Brasil, provocada por declarações do presidente Lula, o governo israelense tenta se aproximar de políticos da oposição e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi incluído no grupo convidado a viajar, mas está com o passaporte apreendido pela Polícia Federal.

Na Argentina, narcotraficantes paralisam os serviços públicos em retaliação aos governantes. A cidade de Rosário tem 1,3 milhão de habitantes e a maior taxa de homicídios do país. Nos últimos dias, em protesto contra o endurecimento da política prisional do governo de Santa Fe, grupos criminosos deram ordens para fechar escolas e suspender serviços de transportes e coleta de lixo. Também ameaçaram as autoridades e mataram dois motoristas de ônibus.

Patricia Bullrich, ministra da Segurança da Argentina, disse que os crimes foram cometidos por narcoterroristas e prometeu o envio das Forças Armadas à cidade, para conter a onda de violência, após demissões no serviço de penitenciárias federais.

"Bolha de calor" vai fazer partes do Brasil ferverem nos próximos dias. As altas temperaturas, mais uma vez, trazem tormentos a cidades brasileiras localizadas no centro-sul. O domo ou bolha de calor se formou no Paraguai e Argentina. No Brasil, os locais mais afetados são o oeste da região Sul, o sudoeste de Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo. O ar quente e seco também vai atingir o sul de Mato Grosso, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo. Segundo a MetSul, a onda de calor será "muito intensa e prolongada". Leia aqui.

Duplas de Bia Haddad e Luísa Stefani avançam às quartas de final em Indian Wells. Eliminada no torneio de simples, Bia Haddad se mantém na competição dos EUA com a parceria da norte-americana Taylor Towsend. Hoje à noite elas enfrentam a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova. Leia aqui.

Campeãs em Doha em fevereiro, Luísa Stefani e a tenista holandesa Demi Schuurs venceram ontem por 2 sets a 0 e agora têm como adversárias as líderes do ranking de duplas, a belga Elise Mertens e a taiwanesa Su-Wei Hsieh. Pentacampeão do WTA 1000 de Indian Wells, Novak Djokovic foi eliminado ontem pelo italiano Luca Nardi.

Kate Middleton pede desculpas por foto manipulada com os três filhos. O alerta começou nas redes sociais, no domingo, e na sequência cinco grandes agências de notícias removeram a imagem da princesa de Gales dos arquivos em que já havia sido publicada alegando manipulação digital fora dos padrões aceitáveis.

Desde que fez uma cirurgia em meados de janeiro, Kate Middleton enfrenta boatos sobre seu estado de saúde, e a foto da família sorridente publicada para o Dia das Mães no Reino Unido complicou o quadro. A nota admitindo a manipulação foi postada ontem pelo Palácio de Kensington: "Como muitos fotógrafos amadores, faço experiências ocasionais com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado." Borrões e desconexões nos cabelos e nas roupas dos príncipes foram notados. Veja quais.