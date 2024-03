* Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal pela falsificação do certificado de vacinação dele e de sua filha. O relatório da PF diz que a fraude fazia parte do plano de um golpe para impedir a posse de Lula. Segundo o texto, o objetivo do ex-presidente era ter os documentos necessários para estar fora do país enquanto aguardava "a conclusão dos atos relacionados a nova tentativa de Golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro de 2023". Mauro Cid e outras 15 pessoas também foram indiciados. As provas levantadas vão ser enviadas agora à Procuradoria-Geral da República, que vai avaliar e decidir se denuncia os indiciados. Caso haja denúncia, o STF vai decidir se os acusados se tornarão réus, e só então eles começam a responder a processo judicial. Lei mais na Folha. * O ministro Alexandre de Moraes homologou a delação premiada de Ronnie Lessa na investigação do assassinato de Marielle Franco. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Segundo o ministro, a delação traz elementos "importantíssimos" que "levam a crer que brevemente teremos a solução do assassinato da vereadora". Marielle e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros no dia 14 de março de 2018 na região central do Rio quando voltavam de uma agenda da vereadora. O ex-policial militar Ronnie Lessa é apontado como autor dos tiros. Saiba mais detalhes. * O STJ começa a discutir hoje se Robinho deve cumprir a pena por estupro no Brasil. O ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão na Itália pela participação no estupro coletivo de uma albanesa de 23 anos. O caso ocorreu em 2013, e ele já esgotou as possibilidades de recorrer da sentença na Itália. A colunista do UOL Leticia Casado apurou que é provável que um juiz peça mais tempo para analisar o processo e que a decisão seja adiada para agosto, Leia mais. * A Suíça vai devolver ao Brasil R$ 82 milhões que estavam em contas bloqueadas ligadas a Paulo Maluf. A decisão foi baseada nos argumentos que a Advocacia-Geral da União, o MPF e o Ministério da Justiça apresentaram citando a condenação que Maluf sofreu no STF por lavagem de dinheiro em 2017. O ex-deputado e ex-governador foi acusado de ter participado de esquema de cobrança de propinas na Prefeitura de São Paulo em 1997 e 1998 e também manteve envolvimento direto com o esquema nos anos seguintes. * O senador Ciro Nogueira disse à coluna de Tales Faria que o PP está negociando a formação de uma federação partidária com o União Brasil e o Republicanos. Unidos, os três partidos formariam o maior bloco partidário do Congresso. Segundo o colunista, a movimentação visa uma candidatura própria do grupo à Presidência em 2026. Uma das apostas seria no nome de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que não pode mais disputar a reeleição. Leia os detalhes. * O governo federal planejava fazer pedidos públicos de desculpas a vítimas da ditadura para marcar os 60 anos do golpe militar. A Folha teve acesso a dois documentos elaborados no fim de 2023 e recebidos por cerca de dez ministérios. Em um deles, intitulado "chamado para uma campanha interministerial e intersetorial", o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pedia uma ação coordenada entre governo e sociedade civil. Lula vetou qualquer tipo de evento oficial em memória do golpe numa tentativa de evitar confrontos com os militares diante do avanço das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro.