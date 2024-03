* Bolsonaro disse ao STF que não pretendia fugir nem se refugiar na embaixada da Hungria e que é 'ilógico' pensar isso. Seus advogados esclarecem que a visita teve como objetivo discutir temas políticos, pois ele tem "notório alinhamento" com o governo húngaro. A manifestação foi enviada ao STF depois que Alexandre de Moraes deu 48 horas para o ex-presidente se explicar. Reportagem do The New York Times revelou imagens de Bolsonaro chegando à embaixada húngara no dia 12 de fevereiro, quatro dias depois de ter seus passaportes apreendidos pelo STF no âmbito das investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro. Depois que recebeu a manifestação da defesa, Alexandre de Moraes pediu um parecer da PGR e só vai analisar o caso depois disso. A PGR deverá enviar manifestação ao STF em até cinco dias.

* Jair Renan vira réu na Justiça por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. O filho 04 de Bolsonaro é acusado de usar declaração de faturamento falsa de uma empresa para conseguir empréstimos bancários. Ele também não pagou os empréstimos ao banco. A investigação da Polícia Civil aponta a existência de uma associação criminosa que usa 'laranjas' para esconder o verdadeiro nome das empresas de fachada criadas para obter vantagens econômicas indevidas. Com os documentos supostamente falsos, o esquema conseguiu empréstimo de R$ 157 mil em 2022, e outros dois de R$ 251 mil e R$ 291 mil em 2023. Leia mais.

* Os irmãos Brazão são separados e transferidos do Complexo da Papuda, no DF. Chiquinho Brazão foi levado para o presídio federal de Campo Grande, onde também está preso o ex-PM Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes. Domingos Brazão foi para Porto Velho. O objetivo das transferências foi separar os três acusados de serem os mandantes da morte da vereadora. No último domingo, a PF prendeu, além dos irmãos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa. Ele continuará detido em Brasília.

* A Colômbia expulsou diplomatas argentinos após Milei insultar Gustavo Petro. O governo colombiano emitiu uma nota que repudia as declarações de Javier MIlei, que chamou o presidente do país de "assassino terrorista". O comunicado diz que os comentários do presidente argentino afetam a relação de irmandade entre os países e ofendem a "dignidade do presidente Petro, que foi eleito de maneira democrática". Petro é o primeiro presidente de esquerda de seu país e esta não foi a primeira vez que Milei usou o termo para se referir a ele, em janeiro, o argentino descreveu o colombiano como um "assassino comunista que está afundando a Colômbia".

* O Brasil gerou 306 mil vagas de emprego em fevereiro. O número é 21,2% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado e também ficou acima da projeção de analisas, que apostavam na geração de 236 mil postos de trabalho. Os setores que mais abriram vagas foram o de serviços, indústria, construção, comércio e agropecuária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a economia brasileira iniciou um ciclo de crescimento econômico e que é preciso preparar a juventude para ocupar esses postos de trabalho. Leia mais na Folha.

* O brasileiro está se casando e se divorciando mais. Dados do IBGE mostram que o país registrou 970 mil casamentos civis em 2022, 4% a mais que no ano anterior. Mas, por outro lado, o total de divórcios também aumentou em 2022, e a série histórica do IBGE mostra que os casamentos estão durando cada vez menos. Em 2010, uma união durava, em média, 15,9 anos, em 2022 o número caiu para 13,8 anos. As uniões homoafetivas cresceram 19,8%. Casamentos entre mulheres são mais frequentes que entre homens. Em 2022, foram 6.632 uniões de mulheres e 4.390 de homens. Veja todos os dados da pesquisa.

* A crise no Ministério da Saúde continua e Nísia Trindade demitiu mais uma pessoa da equipe. Desde que foi cobrada por Lula pela ineficiência em conter a epidemia de dengue, a ministra da Saúde vem fazendo uma série de trocas na pasta. Ontem ela autorizou a substituição da coordenadora-geral de Vigilância das Doenças em Eliminação, Sandra Maria Barbosa Durães, e a decisão ocorre após reportagem da Folha revelar que o ministério deixou faltar medicamentos para tratar a hanseníase.

* Também ontem, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a dengue para mais 154 municípios, que vão iniciar a imunização na rede pública em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Até então, 521 cidades haviam sido selecionadas para receber as doses, mas diante do avanço da doença e da baixa adesão à vacinação, o governo ampliou as regiões atendidas. Até agora, 1.235.119 doses foram enviadas aos estados e municípios, 534.631 foram registradas como aplicadas, mas outras 700.488 ainda não foram registradas. Veja as regiões que serão atendidas.

* Tarcísio de Freitas quer transferir a sede do governo paulista para a região da cracolândia. O governador de São Paulo lançou um concurso de arquitetura para selecionar estudos para a construção do novo centro administrativo na região que tem abrigado dependentes químicos nos últimos anos. A aposta de Tarcísio é requalificar a região central da capital, ele disse que se instalando naquela região, o governo poderá ficar mais perto de um dos principais problemas da cidade, que é o tráfico e o consumo de drogas, e poderá encontrar meios de resolvê-lo. Saiba mais.