* O TRE do Paraná começa a analisar hoje o pedido de cassação de Sergio Moro por abuso de poder econômico nas eleições de 2022 e uso indevido dos meios de comunicação em ações de investigação judicial eleitoral. As ações foram apresentadas pelo PL, partido de Bolsonaro, e pela coligação Federação Brasil da Esperança, composta por PCdoB, PV e PT, que elegeu Lula. O julgamento pode levar três sessões para ser concluído. Se o tribunal for favorável à cassação, o senador ainda poderá apresentar recursos para pedir mais explicações sobre a decisão e, caso ela se confirme, poderá recorrer ao TSE. Por isso, a aposta no meio político, é que a decisão final só ocorra depois das eleições municipais. Leia os cenários possíveis na Folha.

**

A saída de Alexandre de Moraes do TSE pode dar esperanças a Moro para reverter uma eventual decisão negativa do TRE-PR. A colunista do UOL Carolina Brígido afirma que, nos bastidores, o que se comenta é que a ideia da defesa de Moro é empurrar um eventual pedido de recurso no TSE para depois de junho, porque o mandato de Moraes termina e a presidência do Tribunal Eleitoral passará a ser ocupada por Cármen Lúcia. Leia a coluna.

* Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em Israel no fim de semana no maior protesto desde o início da guerra. A população pede a renúncia do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e a libertação de reféns mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza desde outubro. As manifestações ocorreram em Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades importantes do país, a maior concentração tomou vários quarteirões ao redor do prédio do parlamento israelense, em Jerusalém, e os organizadores dos atos prometeram continuar o movimento por vários dias. Em resposta às ruas, Netanyahu disse que está comprometido com o retorno dos reféns, mas defendeu a continuidade da guerra e reafirmou a intenção de invadir a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. Leia mais.

* O Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 e saiu na frente na final do Campeonato Paulista. Otero marcou o gol da vitória santista e com esse resultado na Vila Belmiro, o Peixe pode empatar no próximo domingo, no Allianz Parque, para ser campeão. Antes de a bola rolar, Neymar entrou em campo carregando a taça do Paulistão até o meio do gramado. Ele celebrou a recepção que teve na sua antiga casa e disse que está com saudades de jogar ali. Saiba todos os lances do jogo.

**

No Campeonato Baiano, o Vitória venceu o Bahia por 3 a 2, de virada e nos acréscimos. Com o resultado, o time precisa apenas de um empate no próximo domingo, na Fonte Nova, para levar a taça. O Bahia precisa vencer com pelo menos dois gols de diferença para sair campeão.

* O Brasil dominou o pódio da etapa da Turquia da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Jade Barbosa conquistou a medalha de ouro no solo, Rebeca Andrade ficou com a prata nas barras assimétricas, e Flavia Saraiva também com a prata na trave. Para o colunista do UOL Demétrio Vecchioli, aos 32 anos, Jade Barbosa está em "um outro auge" de sua carreira, e os pontos que vem conquistando nos campeonatos podem ser fundamentais nos Jogos de Paris para o Brasil conquistar uma medalha inédita por equipes. Leia a coluna Olhar Olímpico.

* Mais da metade dos brasileiros não acredita que o Brasil possa ter um novo golpe de estado. No dia em que o golpe militar de 1964 completou 60 anos, pesquisa Datafolha mostrou que 53% dos eleitores descartam nova ditadura no país. Esse é o maior índice da série histórica iniciada há dez anos. Os eleitores que acreditam na possibilidade de golpe são 20%, e os que acham que há um pouco de risco, 22%. Na pesquisa anterior, de agosto de 2022, 49% acreditavam na impossibilidade de uma nova ditadura, 25% viam pouco risco e os mesmos 20% temiam um novo golpe. Veja todos os números da pesquisa.

* O papa disse que foi usado para tentar evitar a eleição de Bento 16. Francisco revelou os bastidores do conclave de 2005 em um livro sobre suas memórias que será lançado nesta semana. Ele disse que colocaram o nome dele na votação para bloquear a eleição de Joseph Ratzinger, mas sem a intenção de elegê-lo. "A manobra consistiu em colocar meu nome, bloquear a eleição de Ratzinger e depois negociar um terceiro candidato diferente. Disseram-me mais tarde que não queriam um papa 'estrangeiro'". O papa esclareceu que os cardeais juram não revelar o que acontece no conclave, mas os papas têm licença para contar.

* O Rei Charles participou do culto de Páscoa em seu primeiro compromisso público desde que anunciou ter câncer. Ele estava acompanhado da esposa Camilla e acenou para o público ao descer do carro antes de entrar na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Charles vinha adiando seus compromissos desde que foi anunciado que ele iria se submeter ao tratamento de um câncer descoberto depois de uma operação na próstata. Nem Kate Middleton, que também está em tratamento de câncer, nem o príncipe William comparecem à celebração de ontem. Veja a imagem do rei.