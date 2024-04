* Por 5 votos a 2, Moro escapa de cassação no Paraná. O TRE analisou as ações movidas por PL e PT pedindo a suspensão do mandato do senador por abuso de poder econômico nas eleições de 2022, e entendeu que não há provas de que Moro tenha se beneficiado pela campanha à Presidência da República antes de desistir e concorrer ao Senado. O caso, no entanto, só dever ser decidido no TSE, porque os autores da ação vão recorrer. Até lá, Sergio Moro permanece no cargo. Leia como foi o último dia do julgamento.

* Lula assina medida para reduzir conta de luz. O presidente autorizou por medida provisória o uso do dinheiro que seria pago no futuro pela Eletrobras à CDE, que é a entidade que custeia subsídios a consumidores e geradores de energia, para abater o valor da tarifa em todo o país. A medida do governo prevê uma redução entre 3,5% e 5%. Entenda o que vai mudar.

* Mas analistas dizem que a medida vai elevar as contas em 7% em 2029, apesar de trazer um alívio a curto prazo, porque vai prorrogar subsídios para empresas que não precisam. Um ponto que causou descontentamento foi a prorrogação destes prazos para o setor de energia renovável, pois já há uma lei determinando o fim desse benefício porque as empresas já são lucrativas e não precisam mais dele. Veja o que dizem especialistas da área.

* Frente fria formada na Argentina alivia calor em SP na quinta. A partir de hoje, a região Sul já terá chuvas e baixa de temperaturas, os efeitos da frente devem chegar ao Sudeste na noite de amanhã, com pancadas de chuva e queda de temperatura na sexta (12). Na cidade de São Paulo, a máxima, que hoje vai chegar a 30°C, passará a 26°C na sexta, segundo o Inmet. Veja a previsão completa.

* Câmara vota prisão de Brazão com indefinição de bancadas. Segundo a Folha, um dos principais nomes do centrão na Casa já anunciou que é a favor da soltura de Brazão, que foi preso por determinação do STF no dia 24 de março por envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O caso será votado na CCJ pela manhã e a previsão é de que o plenário analise a situação ainda hoje. Deputados do centrão e de direita ouvidos pela Folha disseram que a avaliação crítica da atuação de Alexandre de Moraes tornou o cenário indefinido, mas avaliam que a comoção do caso pode pesar em favor da decisão, Leia mais.

* Petrobras descobre petróleo em águas ultraprofundas no Nordeste. A empresa informou que encontrou uma reserva de óleo a mais de 2.000 m de profundidade perto do Ceará e do Rio Grande do Norte e que esta é a segunda descoberta na Bacia Potiguar em 2024. A petroleira disse que a descoberta ainda merece 'avaliações complementares" e anunciou que prevê investir US$ 3,1 bilhões em exploração na Margem Equatorial, do Amapá ao Rio Grande do Norte, até 2028. Na operação, é esperada a perfuração de 16 novos poços exploratórios.

* A PGR quer saber se Musk liberou perfis vedados pelo STF. A colunista do UOL Carolina Brígido conta que o procurador-geral da República pediu a Alexandre de Morais para perguntar aos representantes do X no Brasil se Elon Musk tem atribuição para determinar as postagens na rede e se ele fez isso com relação aos perfis vetados pela justiça brasileira. Paulo Gonet pretende descobrir se a empresa revogou o bloqueio de algum perfil por conta própria e, se isso ocorreu, quem determinou e quais perfis foram desbloqueados. Antes disso, representantes da X Brasil afirmaram que não são os responsáveis pelo cumprimento de decisões judiciais e pediu a Moraes para tratar dos bloqueios apenas com a empresa registrada nos EUA. O ministro negou o pedido e disse que ele beira "a má-fé", pois a rede já participou de reuniões e se submeteu a outras decisões judiciais no passado. Entenda o caso.

* Com duas viradas e 6 gols, Real e City empatam pelas quartas da Champions. A partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões acabou em 3 a 3 no Santiago Bernabéu depois de muita emoção. O City saiu na frente com gol a apenas 2 minutos de jogo. Aos 12, o Real empatou e, aos 14, virou. No segundo tempo, o City voltou a empatar aos 21 minutos e virou a partida novamente aos 26. Mas aos 34 da etapa final o Real buscou o empate. O jogo de volta ocorre no dia 17 e, quem ganhar, enfrentará Arsenal ou Bayern de Munique na semifinal. Leia o relato do jogo.

* Arsenal e Bayern também empataram pela outra partida das quartas. O Arsenal contou com Gabriel Jesus, que saiu do banco e deu assistência para garantir o empate por 2 a 2 no Emirates Stadium. Com o resultado no primeiro jogo, quem vencer o segundo confronto estará classificado. Um novo empate levará a decisão aos pênaltis. Leia o relato do jogo.

* Banco pede apreensão de bens de Jair Renan por dívida. O filho mais novo de Bolsonaro deve R$ 360 mil ao Banco Santander, que pediu que a Justiça levante bens em nome dele que possam sanar o débito, já que oficiais não conseguiram entregar a ele uma intimação seguidas vezes. Segundo o pedido, Jair Renan foi procurado três vezes em pouco mais de um mês no Distrito Federal, mas o endereço que constava como sede da empresa RB Eventos e Mídia é o do Estádio Mané Garrincha. A empresa também é algo de pedido do banco. Jair Renan vive em Santa Catarina desde o ano passado, quando passou a trabalhar de assessor do senador Jorge Seif. Na ocasião em que ele foi indiciado por falsidade ideológica, a sua defesa disse que ele teria sido vítima de um golpe. Saiba mais sobre o caso.