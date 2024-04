* Lula mantém saidinha de presos para visita a familiares. O presidente vetou parcialmente o projeto que acabava com as saídas temporárias de detentos, que já tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. A medida foi anunciada por Ricardo Lewandowski. O ministro da Justiça e Segurança Pública informou que Lula atendeu a um pedido da pasta para preservar apenas a possibilidade do preso que está em regime semiaberto visitar a família. Ele defendeu que este é um benefício que permite e facilita a ressocialização. O Congresso Nacional ainda pode derrubar o veto presidencial e reestabelecer as restrições. Veja como fica o projeto agora.

* STF forma maioria para ampliar alcance do foro especial de autoridades. Com voto de Luís Roberto Barroso, os ministros chegaram ao entendimento de que, em casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, o foro especial deve ser mantido mesmo depois da saída da função. Apesar de já definido com 6 votos favoráveis ao parecer, o julgamento não acabou porque André Mendonça pediu vista e interrompeu novamente a análise. A decisão dá mais poder ao STF sobre os parlamentares e aumenta a pressão em relação ao Legislativo. Entenda.

* Ibama encontra internet de Elon Musk em pelo menos 20 garimpos ilegais. Levantamento feito pelo UOL baseado em dados públicos mostra que o Ibama encontrou pelo menos 32 aparelhos da Starlink em operações contra o garimpo de abril de 2023 a março de 2024, e recolheu antenas ou roteadores da empresa de Musk em pelo menos 20 áreas de mineração ilegal. O número pode ser ainda maior porque o Ibama fez 90 apreensões, mas em diversas dela a marca do aparelho não foi anotada. Vários equipamentos da Starlink estavam em locais críticos, como a Terra Indígena Yanomami, que passa por uma crise humanitária, e também próximo ao Vale do Javari, onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram mortos em 2022. Leia mais.

* STF reconhece que Estado deve indenizar vítimas de bala perdida. A Corte encerrou o julgamento que reconheceu, no ano passado, a responsabilidade dos governos municipais, estaduais e federal pelas mortes em confrontos entre forças de segurança e criminosos em centros urbanos. Para o Supremo, o Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrentes de operações policiais. O entendimento se deu no julgamento do caso de Vanderlei Conceição de Albuquerque, alvo de uma bala pedida no Complexo da Maré, no Rio. Com a decisão, os pais da vítima deverão ser indenizados em R$ 200 mil, o irmão em R$ 100 mil, os familiares vão receber pensão vitalícia e serão ressarcidos pelas despesas com o funeral.

* Lira diz que Alexandre Padilha é incompetente. O presidente da Câmara disparou contra o ministro das Relações Institucionais e disse que ele um "desafeto pessoal". Arthur Lira se irritou quando foi questionado sobre a tese de que teria saído enfraquecido da votação que decidiu manter a prisão de Chiquinho Brazão, acusado no caso Marielle, porque seu partido se dividiu. Ele disse que a notícia "foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto pessoal, além de incompetente". Padilha é o principal negociador do governo com deputados, e usou as suas redes sociais para rebater a crítica sem citar o fato. Ele publicou um vídeo no qual é elogiado por Lula, que fala que ele tem o "cargo mais espinhoso do governo". Entenda o conflito.

* Morre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano. O.J. tinha 76 anos e, segundo a família, sua morte se deu em decorrência de um câncer. O jogador, que também se aventurou como ator, ganhou as manchetes depois de se aposentar como esportista porque foi acusado de matar a sua ex-mulher, Nicole Brown, e o amigo dela, Ronald Goldman, em 1994. Ele acabou sendo absolvido um ano depois. Como jogador, atuou na principal liga de futebol americano por 11 temporadas, entre 1968 e 1979. Apesar de ser um dos astros da NFL, nunca disputou um Super Bowl. Leia mais sobre ele.

* BC lança moeda comemorativa de R$ 5. A moeda de prata pesa 28 gramas e foi cunhada em celebração aos 200 anos da 1ª Constituição do Brasil. Na parte da frente, ela tem um livro da primeira Constituição aberto e uma pena ao lado, que, segundo o Banco Central, foi o material usado para escrever o texto. A parte de trás mostra o prédio do Congresso Nacional. A moeda será vendida a R$ 440 e a tiragem inicial é de 3 mil unidades. Veja como ela é.

*Karim Aïnouz concorre à Palma de Ouro em Cannes 2024. Pela segunda vez consecutiva, o cineasta leva o cinema brasileiro ao maior e mais importante festival de cinema do mundo. Desta vez, ele concorre com o filme "Motel Destino", no ano passado competiu com a produção internacional "Firebrand", seu primeiro longa em inglês. Agora, o cearense disputa a Palma pela primeira vez com um filme brasileiro, que se autodenomina um thriller erótico, e exibe pela sexta vez um longa em Cannes. Veja todos os indicados ao prêmio.