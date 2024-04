* EUA vetam na ONU reconhecimento da Palestina como Estado soberano. O Conselho de Segurança se reuniu ontem para votar uma resolução que autoriza o Estado da Palestina a ser membro pleno da ONU, o que representaria dar ao povo palestino reconhecimento internacional como Estado independente. O colunista do UOL Jamil Chade conta que o governo dos EUA foi o único a vetar a resolução em uma posição isolada, sem contar com o apoio de seus tradicionais aliados. Pelas regras da ONU, basta um dos membros permanentes do conselho ser contrário para que qualquer medida não seja aprovada. Votaram a favor: China, Rússia, França, Moçambique, Guiana, Japão, Argélia, Malta, Coreia do Sul, Eslovênia, Serra Leoa e Equador. Reino Unido e Suíça se abstiveram. Leia mais na coluna.

**

* Imprensa dos EUA diz que Israel lançou mísseis contra o Irã. A rede de televisão ABC News citou um oficial dos Estados Unidos como fonte da informação e Tel Aviv ainda não confirmou. De acordo com a mídia estatal iraniana, foram ouvidas explosões perto do Aeroporto Central da cidade de Isfahan, a 450 quilômetros de Teerã, onde fica uma base militar. Uma autoridade militar iraniana declarou que não foi causado nenhum estrago e que o país ativou seu sistema de defesa para interceptar o ataque, o que provocou o barulho. A mesma autoridade declarou que a "origem estrangeira do incidente" não foi confirmada. Leia mais.

* STF reage a relatório que expôs Moraes no Congresso americano. Na noite de quarta, uma comissão do Congresso dos EUA divulgou um documento com decisões sigilosas do STF para determinar a suspensão ou remoção de perfis da rede X, do empresário Elon Musk. Os congressistas disseram estar preocupados com a proteção da liberdade de expressão e argumentaram que as ordens judiciais não estão acompanhadas de fundamentação. A Corte reagiu e explicou que aquilo "não se trata das decisões fundamentadas que determinaram a retirada de conteúdos ou perfis, mas sim dos ofícios enviados às plataformas para cumprimento da decisão". O STF começou a julgar nesta madrugada uma ação que discute se decisões judiciais podem bloquear a prestação de serviços de mensagens por meio de aplicativos como o WhatsApp e o X.

* Governo amplia vacinação da dengue a crianças a partir dos 6 anos. A imunização terá a faixa-etária estendida de forma temporária a crianças e adolescentes que tenham entre 6 e 16 anos, na cidades em que as vacinas têm prazo de vencimento no dia 30 de abril. A decisão do Ministério de Saúde permite que cada município decida sobre a ampliação de acordo com a adesão da população à campanha. Se essa ampliação ainda não der conta do uso dos imunizantes que estão próximos a vencer, o ministério informa que o alcance pode ser ampliado para todas as pessoas para as quais a Anvisa aprovou a vacina: entre 4 e menos de 60 anos. Leia mais.

* PF encontra 27 celulares em barco que apareceu no PA com 9 mortos. As informações dos aparelhos, chips e cartões de memória devem ser utilizadas para trazer indicativos sobre a identidade dos ocupantes da embarcação. A operação ocorre em cooperação internacional, já que o barco tem origem da Mauritânia, na África. A causa mais provável da morte dos africanos foi fome e sede pelo tempo de viagem e a principal hipótese dos investigadores é que o barco tenha saído da Mauritânia com destino às Ilhas Canárias, na Espanha, e acabou se perdendo. A PF está contando com a ajuda da Interpol e outros organismos internacionais para identificar os corpos, que serão temporariamente sepultados em Belém. Leia mais.

* Cidade em Santa Catarina registra primeira geada do ano. São Joaquim amanheceu ontem coberta por uma camada de gelo, a região do Vale do Caminhos da Neve registrou mínima de 1,5°C. Os efeitos da massa de ar fria devem ser sentidos até o próximo domingo No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Há probabilidade de mais geada e mínimas de 0°C a 2°C no começo da manhã em áreas mais elevadas, Durante o dia, os termómetros devem subir, oscilando entre 21°C e 26°C. Em São Paulo, o fim de semana terá o sábado com temperatura amena e o domingo mais quente. Segundo os meteorologistas, as madrugadas vão seguir geladas, mas durante a tarde o calor voltará. Veja a previsão completa.