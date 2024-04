* Quase 200 corpos são achados em vala dentro de hospital em Gaza. Segundo a rede Al Jazeera, equipes palestinas descobriram a vala no Complexo Médico Nasser, em Khan Younisem, no sábado. Os cadáveres que estavam enterrados no local foram recuperados e incluíam homens jovens, crianças e idosos. Segundo a reportagem, as valas teriam sido abertas por militares israelenses. O local fica em uma área no sul da Faixa de Gaza, que foi desocupada pelas tropas israelenses recentemente. Leia mais. * Em ato no RJ, Bolsonaro exalta Musk e diz que eleição 'é página virada'. Em 34 minutos de discurso para apoiadores na praia de Copacabana, o ex-presidente lembrou da facada que sofreu durante a campanha presidencial e afirmou ser vítima de perseguição do sistema "que trabalha contra a liberdade de expressão". Bolsonaro ainda pediu palmas para o empresário Elon Musk, dono do X, que tem vivido um embate com o STF por contestar determinações judiciais para bloquear publicações e perfis. Ele disse que o empresário é "um homem que teve a coragem de mostrar para onde a nossa democracia estava indo". Leia mais. **

* Aliados e ministros de Lula minimizam ato de Bolsonaro. Integrantes do governo preferiram não se manifestar sobre o ato e alguns disseram que não acompanharam para não darem relevância ao fato. Na avaliação dos aliados do governo, o ato foi considerado de médio porte, sem fatos políticos relevantes e com participação de uma parcela da população já cristalizada no bolsonarismo. Leia as repercussões. O ex-presidente quer replicar os atos pelo Brasil e a próxima manifestação deve ocorrer em Joinville, em Santa Catarina. * Apenas 20% dos pré-candidatos nas capitais são mulheres. Pelo menos 172 pré-candidatos são cotados para concorrer à prefeitura nas capitais dos 26 estados, segundo levantamento da Folha. Destes, apenas 37 são mulheres. A lei determina que os partidos lancem no mínimo 30% de candidatas mulheres e que destinem o mesmo percentual do fundo eleitoral para suas candidaturas. Mas há brechas que possibilitam a destinação de recursos da cota de gênero para chapas com mulheres na posição de vice, e também casos de fraudes com candidaturas "laranjas", mulheres usadas para cumprir a cota, mas sem participação efetiva de campanha. Leia mais. * Brasil confirma caso autóctone de cólera na Bahia. Após quase 20 anos sem registros locais, o Ministério da Saúde registrou um caso de transmissão da doença em Salvador. Isso significa que o paciente, um homem de 60 anos, contraiu a doença na própria cidade, sem viajar a outro lugar. A cólera é uma doença infecciosa no intestino que é transmitida por contaminação fecal-oral direta ou ingestão de água ou alimentos contaminados. Os últimos casos no Brasil tinham sido registrados em Pernambuco entre os anos de 2004 e 2005. Saiba como se prevenir. * Banco do Brasil quer aumentar salário de presidente para R$ 117 mil. À frente do cargo há um ano e quatro meses, Tarciana Medeiros poderá receber um reajuste de 57%. Se for aprovada, a remuneração alcançará R$ 4 milhões por ano, incluindo participação em conselhos e nos lucros. A colunista do UOL Andreza Matais teve acesso a documentos oficiais que justificam o aumento de R$ 74.972 para R$ 117.470 pelo fato de os salários estarem "defasados". Segundo os arquivos, "é necessário ter remuneração justa frente às responsabilidades do cargo". Leia a coluna. * Show de Madonna no RJ pode interferir até nas datas no Brasileirão. A apresentação que a cantora fará no dia 4 de maio na praia de Copacabana deve reunir até um milhão de fãs e por causa do impacto que o evento vai gerar na segurança, no trânsito e na hotelaria, outros eventos estão sendo adiados. Entre eles estão um show de comemoração de 80 anos de Paulinho da Viola e até um jogo do Campeonato Brasileiro. A Polícia Militar pediu à CBF que não sejam marcados jogos do campeonato na mesma data. O calendário do Brasileirão prevê para a data a partida entre Fluminense e Atlético Mineiro. A CBF costuma acatar pedidos da PM, mas ainda não há uma definição oficial. Veja outros eventos adiados.