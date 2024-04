* Petrobras aprova distribuição de 50% de dividendos extras. O governo aprovou a distribuição de R$ 22 bilhões em dividendos da estatal para os acionistas e sinalizou a possibilidade de uma nova distribuição de mesmo valor ao longo do ano. O valor corresponde a 50% do lucro excedente de R$$ 43,9 bilhões que a empresa registrou no ano anterior. A decisão encerra uma crise iniciada em março, quando o próprio governo rejeitou essa proposta feita pela direção da empresa. O governo reavaliou a sua posição e autorizou a distribuição dos dividendos remanescentes na semana passada. O conselho de administração também se posicionou de forma favorável ao pagamento. Saiba mais. * Compras em sites estrangeiros como Shein e Shopee devem ser taxadas. A regulamentação da reforma tributária proposta pelo governo e apresentada ontem prevê a taxação das compras realizadas por meio de plataformas digitais, incluindo internacionais, pelo novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) a partir de 2026, quando os novos tributos começam a valer. A cobrança alcançará compras de todos os valores, inclusive aquelas de até US$ 50 feitas por pessoas físicas, que hoje são isentas. Por outro lado, os consumidores vão ser menos taxados na compra de alimentos e famílias de baixa renda terão parte do tributo pago devolvido por meio de "cashback". Veja os detalhes do projeto. * Câmera corporal de PM mostra como condutor do Porsche foi liberado. Imagens obtidas pelo UOL mostram que Fernando Sastre de Andrade Filho, que dirigia o carro que bateu em alta velocidade contra outro, matando o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, deixou o local do acidente sem fazer o bafômetro no dia 31 de março. Testemunhas relataram que foi preciso "segurar" o motorista, já que a namorada dele, que passava pela via em outro carro, teria tentado levá-lo para o hospital. Quando perceberam que ele iria embora, os policiais correram até ele, mas só fizeram algumas perguntas e o liberaram. Veja as imagens. * Extrema direita se reúne na Hungria em articulação para eleições. De acordo com o colunista do UOL, Jamil Chade, entre os convidados do encontro está o deputado Eduardo Bolsonaro, além dos herdeiros do franquismo na Espanha, aliados de Donald Trump e candidatos americanos, deputados paraguaios, membros da equipe do argentino Javier Milei, um ministro israelense e partidos xenófobos da Itália, Eslovênia, Polônia, França, Alemanha, Áustria e Holanda. O foco da articulação envolve principalmente as eleições em junho para o Parlamento Europeu, onde a extrema direita chega com posição de destaque em quatro dos seis países fundadores do bloco. Leia mais na coluna. * Estado de SP registra primeira morte por febre amarela em 2024. A vítima é um homem de 50 anos, morador de Águas de Lindóia, no interior, ele morreu em 29 de março. A secretaria estadual de Saúde está investigando ainda um segundo caso em Serra Negra, e reforçou a campanha de vacinação na região. A febre amarela normalmente está restrita à região amazônica, o último surto no Sudeste foi entre 2016 e 2019. A vacina é aplicada apenas uma vez na vida e direcionada a pessoas que têm entre 9 meses e 59 anos de idade. Saiba mais. * Veneza começa a cobrar taxa para controlar turismo de massa. A cidade italiana iniciou um experimento de 29 dias para controlar o turismo de massa. A cidade sofre com hordas de visitantes que superlotam seus canais e gastam pouco. O sistema será testado até o final de abril e em outros 23 dias ao longo de maio, junho e julho. Ontem, feriado do Dia da Libertação na Itália, turistas que visitaram a cidade sem pernoitar tiveram que pagar pela primeira vez taxa de 5 euros (R$ 27) ou arriscar levar uma multa de até 300 euros (cerca de R$ 1.660). Saiba mais.