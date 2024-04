* Brasil ultrapassa 4 milhões de casos de dengue. O Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde informou que já são 4.127.571 os casos prováveis da doença causada pelo Aedes aegypti. Em 2024, já foram confirmadas 1.937 mortes e outras 2.345 estão em investigação. Segundo os dados, morreram mais mulheres (55,1%) do que homens (44,9%) e a maioria dos casos prováveis, 761.768, estão na faixa etária de 20 a 29 anos. Minas Gerais é o estado com mais casos, seguido por São Paulo e Paraná.

* Todos os bairros de São Paulo registram epidemia. Até a semana passada, Jardim Paulista e Moema eram os únicos que ainda tinham menos de 300 casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes, mas eles agora entraram também para a lista. O bairro com maior taxa de casos é a Vila Jaguara, na zona oeste, com mais de 10.500 casos para cada 100 mil habitantes. Os casos na capital paulista subiram 21,5% em uma semana. O número saltou de 181.020 para 220.029. Leia mais.

* Número de pessoas mortas por PMs em SP cresce 138% em um ano. Dados oficiais mostram que foram registrados 179 casos no 1º trimestre deste ano, contra 75 no mesmo período do ano passado. É o maior número de mortes em ações da Polícia Militar no estado desde 2020, quando foram 218 vítimas. Em 2022, tinham sido 74 casos. Uma possível explicação para esse aumento é a Operação Verão, realizada pela PM na Baixada Santista, que terminou com 56 mortes. Leia mais.

* Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, revela câncer. Ele próprio fez o comunicado em uma entrevista coletiva com a participação de ativistas, quando anunciou que tem um tumor no esôfago e que o diagnóstico foi feito na última semana durante exames de rotina. Ele disse ainda que quimioterapia ou cirurgia são opções pouco prováveis para ele, porque tem uma doença imunológica há mais de 20 anos e que afeta, entre outras coisas, o funcionamento dos rins. Mujica tem 88 anos e esteve no comando do Uruguai de 2010 a 2015. Ele é referência para setores da esquerda na América Latina e disse que, enquanto puder, seguirá militando e "entretido com suas verduras". Leia mais.

* MP denuncia motorista de Porsche por homicídio com intenção de matar. O Ministério Público entendeu que o empresário Fernando Sastre Andrade Filho cometeu homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima por ter provocado o acidente que matou o motorista de app Ornaldo e deixou ferido o amigo que estava com ele no veículo enquanto dirigia um Porsche em alta velocidade no dia 31 de março em São Paulo. O MP pediu a prisão preventiva para evitar que o empresário influencie testemunhas "como já fez ao longo das investigações". O pedido será analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

* Madonna chega ao Brasil para o show do dia 4. O avião da cantora pousou no Aeroporto de Galeão na manhã de ontem. Ela chegou pelos fundos e saiu por um hangar particular, num carro escoltado por duas vans e seis motos de policiamento. Madonna está hospedada no Copacabana Palace com as filhas. O show acontece no sábado à noite no palco que foi montado em frente ao hotel, como acontece no réveillon. A prefeitura do Rio estima um público de 1,5 milhão de pessoas na noite do show. Veja as imagens de Madonna no Rio.