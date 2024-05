* Enchentes no RS são classificadas como desastres de nível 3. O texto que decreta estado de calamidade pública no estado saiu em edição extra do Diário Oficial na noite ontem e tem um prazo de 180 dias. O presidente Lula vai hoje ao RS levar ajuda do governo federal. O governador Eduardo Leite solicitou apoio das Forças Armadas na coordenação do enfrentamento das inundações provocadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o dia 24 de abril. Lula vai acompanhado dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Renan Filho (Transportes), além de comandantes do Exército e do secretário de Defesa Civil. O presidente disse que as Forças Armadas têm oito helicópteros à disposição para o resgate de pessoas ilhadas e buscas por desaparecidos. Leia mais.

* Chuvas no RS deixam ao menos 10 mortos e 21 desaparecidos. De acordo com a Defesa Civil do estado, 114 municípios foram afetados, há 11 feridos, 1.072 desabrigados e mais de 3.400 desalojados. Os temporais devem continuar nos próximos dias com granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 80m Km/h e por isso as aulas da rede estadual de ensino foram suspensas hoje e amanhã. Os alagamentos já afetam o abastecimento de água em 25 municípios.

* EUA mantêm juros em 5,5% e expressam preocupação com inflação. Presidente do banco central norte-americano sinalizou que as taxas de juros devem permanecer mais altas por mais tempo, enquanto o país lida com a inflação. Os juros dos EUA estão no nível mais alto em 23 anos desde 2023 e ainda ficarão elevados porque a inflação no país aumentou novamente, em grande parte impulsionada por combustíveis mais caros, e a economia cresceu mais lentamente no primeiro trimestre deste ano do que o esperado. Leia mais.

* Jornalista revela confissão de Senna que poderia ter evitado sua morte. O piloto brasileiro, que morreu no autódromo de Ímola, na Itália, há 30 anos, falou em off a Roberto Cabrini, um dia antes de morrer, que a morte de Roland Ratzenberger naquele dia teria ocorrido na pista. Isso impediria a realização da corrida porque há uma lei italiana que suspende imediatamente eventos que registram mortes. A organização da Fórmula 1, no entanto, sustentou que Ratzenberger morreu no hospital e liberou a realização do grande prêmio. Cabrini revelou este e outros bastidores daquele dia em entrevista exclusiva ao UOL. Assista.

* Colômbia vai romper relações diplomáticas com Israel. O presidente Gustavo Petro disse que o motivo são as ações do país na guerra que se desenrola há quase 7 meses na Faixa de Gaza. Segundo Petro, as nações não podem ser passivas diante do conflito que já matou 34 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, no território palestino. Tel Aviv acusou Petro de "recompensar os assassinos e estupradores do Hamas" ao romper relações. Em publicação na plataforma X, Israel Katz, chanceler israelense, afirmou que a história recordará que o colombiano "decidiu apoiar os monstros mais desprezíveis que a humanidade já conheceu". Leia mais.

* Borussia Dortmund vence PSG por 1 a 0. O time alemão saiu na frente no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, que ocorreu ontem em Dortmund, na Alemanha. O jogo de volta acontece na próxima terça (7), no Parc des Princes, em Paris. A outra vaga na semifinal será definida entre Bayern de Munique e Real Madrid, que empataram por 2 a 2 no primeiro jogo que ocorreu também ontem na Allianz Arena, em Munique. Saiba como foram os jogos.