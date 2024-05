* Rio Grande do Sul registra 29 mortes e 60 pessoas estão desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil estadual, há 4.645 pessoas em abrigos e outras 10.242 estão desalojadas. No total, havia 71.306 afetados e 36 feridos até a noite de ontem. O governador Eduardo Leite disse que o estado enfrenta o pior desastre de sua história. Na noite de quarta, o governo decretou estado de calamidade pública e o texto estabelece que órgãos públicos prestem apoio à população nas áreas afetadas, em articulação com a Defesa Civil. O presidente Lula esteve ontem no estado e participou de uma reunião com o governador para levar ajuda, depois da visita uma equipe interministerial instalou uma sala de situação para traçar ações emergenciais e atender às demandas do estado. Na semana que vem, uma comitiva voltará ao Rio Grande do Sul. Leia mais.

**

* Parte da barragem se rompe e provoca onda em cidades. O rompimento parcial da barragem da usina 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves, provocou onda de 2 metros de altura atingiu a região de Bento Gonçalves, segundo o prefeito Diogo Segabinazzi Siqueira. Moradores de 7 municípios foram avisados para deixarem suas casas. A barragem integra um complexo energético da Ceran (Companhia Energética Rio das Antas) na região nordeste do Rio Grande do Sul. A Ceran diz que detectou o rompimento parcial às 13h40, mas que um plano de emergência já vigorava havia um dia.

* Câmara de SP aprova, e Nunes sanciona venda da Sabesp. A decisão dá sinal verde para que a gestão de Tarcísio de Freitas siga com o processo de desestatização da companhia. Hoje, a capital responde por quase metade do faturamento da empresa. O prefeito Ricardo Nunes sancionou rapidamente o projeto de lei em edição extraordinária do Diário Oficial do Município no início da noite de ontem. A sessão foi marcada por protestos, pois minutos após o início da discussão no plenário, o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu uma decisão que determinava que a sessão não poderia ocorrer antes que a Casa realizasse todas as audiências públicas e entregasse estudo sobre o impacto que a privatização vai causar no município. Apesar disso, o projeto foi votado. Entenda o que está em jogo.

* Sobrinha de idoso filmado morto em banco deixa prisão no Rio. Erika de Souza Vieira foi solta ontem após passar 16 dias atrás das grades. A Justiça atendeu pedido da defesa por revogação da prisão preventiva e estabeleceu medidas cautelares como comparecimento mensal à Justiça e proibição de ausentar-se da cidade por mais que sete dias sem autorização. Erika responderá por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. Ela é sobrinha de Paulo Roberto Braga, que teve a morte constatada em uma agência bancária no Rio de Janeiro em 16 de abril, quando ela tentava sacar um empréstimo em nome dele.

* Desvio do SUS tem ex-prefeito, roubo de R$ 100 mil e varal de roupa. A PF apura um esquema de falsidade ideológica, crimes licitatórios e lavagem de dinheiro envolvendo uma rede de empresas de fachada e laranjas no Pará. A Terraplena, que atua com limpeza urbana, construção de estradas e redes de água e esgoto, teria repassado valores a empresas de fachada ligadas direta ou indiretamente ao ex-senador e ex-prefeito de Belém, Duciomar Costa. No escritório de fachada, os investigadores encontraram um varal de roupas e descobriram que um dos suspeitos foi alvo de roubo de R$ 100 mil em uma "saidinha de banco", mas preferiu não denunciar. Saiba mais.

* Madonna surge de máscara para ensaio em Copacabana. A cantora esteve no palco com o rosto coberto por mais de uma hora para delírio dos fãs que estavam no local. Foi a primeira aparição dela fora do hotel desde que se instalou no Copacabana Palace na segunda-feira. Entre as canções ensaiadas, ela cantou "Burnin Up" e "Nothing Really Matters", e ainda tocou uma guitarra. Antes de Madonna, bailarinos e a cantora Pabllo Vittar, uma das convidadas do show, também ensaiaram. A apresentação de sábado também terá a presença de Anitta, que confirmou ontem a sua presença, além de jovens ritmistas de escolas de samba do Rio. Veja Madonna mascarada.