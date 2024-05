* Capital do RS não investiu um centavo em prevenção de cheias em 2023. O investimento caiu dois anos seguidos, e o item chamado "melhoria no sistema contra cheias" recebeu zero recurso no ano passado. De acordo com dados retirados do Portal da Transparência da cidade pelo UOL, em 2021 foram investidos R$ 1,7 milhão em prevenção, em 2022 foram R$ 141 mil e, em 2023, R$ 0. Apesar da falta de investimentos, há dinheiro disponível, pois o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, responsável por cuidar da gestão desta área, está com R$ 428,9 milhões em caixa e teve um lucro de R$ 31,1 milhões no ano passado. Questionada pela reportagem do UOL, a prefeitura de Porto Alegre não se manifestou. Leia mais.

* Aeroporto de Porto Alegre suspende voos por tempo indeterminado. A Fraport Brasil, que administra o Aeroporto Internacional Salgado Filho, diz que não há previsão de retomada das operações porque o local foi totalmente atingido pelos alagamentos. A interdição do aeroporto já causa problema de abastecimento na cidade, segundo o prefeito Sebastião Melo, além de deixar muitas pessoas de fora do estado presas no Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios gaúchos, 345 sofreram alguma consequência dos temporais, há mais de 850 mil pessoas afetadas, 83 mortos, 111 desaparecidos e 276 feridos.

* Alexandre Nardoni é solto 16 anos após morte de Isabella. Condenado a 30 anos de prisão pela morte da própria filha, ele estava preso desde 2008 na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. O juiz que assina a decisão afirma que Nardoni preenche os requisitos exigidos pela lei para ser solto, como boa conduta carcerária, situação processual definida, já cumpriu mais da metade da condenação, e está usufruindo das saídas temporárias e retornando normalmente. O Ministério Público de São Paulo emitiu parecer contra a decisão, que destaca que Nardoni foi condenado por um crime gravíssimo e que seu "bom comportamento carcerário não é mérito, mas sim obrigação". Isabella, de cinco anos, foi jogada da janela da casa do pai, no sexto andar de um prédio, em 29 de março de 2008. Além de Nardoni, a sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, também foi presa na época. Saiba mais.

* Hamas aceita proposta de cessar-fogo do Egito e do Qatar. Segundo a rede Al Jazeera, o líder o grupo fundamentalista, Ismail Haniyeh, aceitou a proposta feita pelos dois países mediadores do conflito. O governo de Benjamin Netanyahu, no entanto, afirmou que a proposta está "longe das exigências de Israel". Apesar disso, o país disse que enviará uma delegação com mediadores para discutir todas as possibilidades, mas ressaltou que continuará com a operação em Rafah, que fica no sul de Gaza.

* Israel assume controle do lado palestino na Faixa de Gaza. Militares controlaram a passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e o Egito, avançando após uma noite de ataques aéreos e enquanto um acordo de cessar-fogo estava em jogo. Tanques e aviões israelenses atacaram diversas áreas em Rafah durante a noite, matando 20 palestinos e ferindo vários outros, segundo autoridades de saúde palestinas. Porta-voz da autoridade da fronteira de Gaza disse à agência Reuters que a passagem de Rafah, importante rota de ajuda durante o conflito, foi fechada devido à presença de tanques israelenses.

* Motorista do Porsche é preso após se entregar em SP. Fernando Sastre de Andrade Filho, que dirigia o carro de luxo envolvido no acidente que resultou na morte do motorista de aplicativo Ornaldo Silva, em 31 de março, se entregou na tarde de ontem, três dias após ter a prisão preventiva decretada. A defesa de Sastre já entrou com pedido de habeas corpus no STJ porque entende que as medidas cautelares impostas anteriormente, como proibição de contato com testemunhas e suspensão da CNH, são suficientes. O advogado do empresário classificou a prisão como "desproporcional". Leia mais.

* Gestão Tarcísio usa texto do 'Brasil Paralelo' em material didático. Material feito pela produtora conservadora está em aula de empreendedorismo para o 3º ano do ensino médio. A Brasil Paralelo é uma produtora de vídeos conservadora, criada em 2016 e que cresceu durante o governo Bolsonaro. Ficou conhecida por vídeos de revisionismo histórico e com bandeiras bolsonaristas, como o "Pátria Educadora", que responsabiliza a "influência esquerdista" e o educador Paulo Freire pelos indicadores ruins da educação brasileira, entre outras coisas. A Secretaria da Educação de São Paulo disse que tirou o conteúdo do ar e abriu investigação. Entenda.