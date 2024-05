* Alagoas teve dois terços de verba destinada a ações contra enchente. Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reservou R$ 52,7 milhões para a Prefeitura de Maceió para um projeto de contenção de encostas em outubro do ano passado, mas nenhuma obra foi iniciada até agora com essa verba. O valor corresponde a 67% dos R$ 78,4 milhões empenhados no ano passado pelo ministério para a ação "apoio à realização de estudos, projetos e obras dos entes federados para contenção ou amortecimento de cheias e inundações e para contenção de erosões marinhas e fluviais". Sem mortes em decorrência das chuvas no ano passado, Maceió foi beneficiada com a maior parte das verbas. Nenhuma cidade do Rio Grande do Sul foi contemplada, mesmo o estado tendo registrado 54 mortes em 2023 por causa de um ciclone extratropical. Questionados pelo UOL, ministério e prefeitura de Maceió não se manifestaram. Leia mais.

* Congresso aprova projeto que reconhece calamidade e facilita socorro ao RS. O texto foi enviado por Lula ontem e aprovado pelo plenário da Câmara no mesmo dia. A aprovação abre caminho para descontar da meta fiscal do governo federal os gastos com assistência emergencial e recuperação do Rio Grande do Sul. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que, em situação de calamidade reconhecida pelo Congresso, o governo pode afastar obrigações relacionadas à meta fiscal e a eventuais bloqueios de despesa para assegurar seu cumprimento. As medidas serão válidas até 31 de dezembro.

* Porto Alegre terá frio e seguirá debaixo d'água nas próximas semanas. De acordo com previsões do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, a cheia do lago Guaíba deve continuar atingindo a região, mantendo o nível das águas próximo dos cinco metros. O relevo e a hidrografia local dificultam o escoamento da água. O estudo lembra que na cheia de 1941 foram necessários 32 dias para que o lago ficasse novamente abaixo de três metros e saísse do nível de transbordamento. A partir de hoje uma frente fria ainda avança sobre o estado e deve provocar mais temporais, com risco de descargas elétricas, queda de granizo e ventos fortes.

* Bolsonaro cancela agendas de maio após ser internado em São Paulo. O ex-presidente participaria de compromissos em vários estados para lançamento de pré-candidaturas nos municípios, mas foi hospitalizado com um quadro de erisipela e obstrução intestinal. Bolsonaro foi internado em Manaus, onde estava por conta de um evento, e foi depois transferido para a capital paulista. Segundo boletim médico, ele tem erisipela no membro inferior esquerdo e dor abdominal, está estável e passará por exames. Ele tinha previstas viagens para o Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte neste mês.

* Cármen Lúcia é eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra ocupará o cargo no biênio 2024/2026, com o ministro Nunes Marques como vice-presidente. Ela presidirá a corte a partir de junho, e durante as eleições municipais de outubro. Cármen já foi presidente do TSE em 2012 e será a primeira mulher a chefiar a corte eleitoral duas vezes. O atual presidente, Alexandre de Moraes, entregará o cargo no dia 3 de junho, quando deixará o TSE e a vaga será ocupada por André Mendonça.

* STJ mantém prisão de motorista do Porsche. Por unanimidade, a 5ª turma do STJ votou para manter a prisão de Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do carro de luxo envolvido no acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana. A corte também determinou que Sastre seja transferido para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, atendendo a um pedido de sua defesa. Antes de ser preso na segunda-feira, a Justiça de São Paulo havia negado três vezes os pedidos de prisão. Leia mais.

* Borussia vence PSG por 1 a 0 e vai à final da Champions. O time alemão também tinha vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar e volta à final da Liga dos Campeões após 11 anos. A última decisão continental disputada pelo Dortmund foi em 2013, justamente em Wembley, que será palco da próxima final, em 1º de junho. O time alemão conquistou a Liga dos Campeões uma vez em sua história, em 1996/97. A outra vaga será decidida hoje entre Real Madrid e Bayern de Munique, que se enfrentam no Santiago Bernabéu após empate por 2 a 2 no jogo de ida.