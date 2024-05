* Recriação do DPVAT foi aprovada por 41 votos a 28. O seguro obrigatório para cobrir indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, que antes se chamava DPVAT, agora será SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito). O texto prevê que a taxa será paga uma vez ao ano obrigatoriamente por todos os donos de carros e motos. O projeto não define ainda o valor e a data em que será feito o primeiro pagamento, mas o senador Jaques Wagner, que é líder do governo na Casa, disse que a equipe econômica estima que fique entre R$ 50 e R$ 60 e comece a valer a partir de 2025. O DPVAT foi extinto por Bolsonaro no final de 2019 e deixou de ser cobrado em 2020. Saiba mais.

* Copom reduz ritmo de queda e taxa de juros vai a 10,50%. O corte anunciado pelo Banco Central foi de 0,25% e em ritmo menor do que os últimos. A taxa começou a recuar em agosto de 2023, quando a Selic estava em 13,75%, e este foi o sétimo corte seguido. Mas o BC vinha fazendo cortes de 0,5 ponto percentual, e desta vez cortou menos. Depois da reunião de março, o Comitê de Política Monetária já tinha sinalizado que poderia diminuir o valor de queda dos juros dependendo do cenário da economia do país. Entenda.

* Chuva já afeta quase 1,5 milhão de pessoas em 85% do RS. De acordo com a Defesa Civil, 1.476.170 pessoas foram atingidas de alguma forma, ao menos 163.786 ficaram desalojadas e 67.428 estão em abrigos. Dos 497 municípios gaúchos, 425 sofreram alguma consequência dos temporais, 85% do total. Na tarde de ontem, o trabalho de resgate das vítimas teve que ser suspenso em Porto Alegre por conta da previsão de mais chuvas. Um ciclone extratropical poderá provocar rajadas de vento de até 100 km/h em várias regiões do território gaúcho hoje e amanhã. Saiba mais.

* Real Madri vai à final da Champions com virada e polêmica. O clube espanhol venceu o Bayern de Munique por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões. O Real estava perdendo o jogo, chegou ao empate apenas aos 43 minutos do segundo tempo, e virou aos 46. Mas o jogo foi marcado por polêmicas, o time espanhol teve um gol anulado em campo e validado pelo VAR, e no fim do jogo o Bayern teve um impedimento marcado erroneamente, e o lance poderia ter empatado o jogo. A decisão será no dia 1º de junho contra o Borussia Dortmund, que chegou à final depois de vencer o PSG. Saiba como foi o jogo.

* Câmara aprova projeto que cria regras para transporte de animais. A lei foi motivada pelo caso do Joca, um cachorro golden retriever que morreu enquanto era transportado pela Gol de São Paulo para o Mato Grosso. A empresa errou o destino e enviou o cão para Fortaleza, no Ceará, e quando o transportou de volta para São Paulo ele chegou morto. Entre outras regulamentações, o texto obriga as companhias aéreas a oferecerem serviço de rastreamento de cães e gatos. O projeto foi aprovado em votação simbólica e segue agora para o Senado. Veja o que mais o projeto determina.

* Promotor pede que motorista do Porsche pague R$ 5 mi à família da vítima. Além da indenização por danos morais, o MP de São Paulo quer que Fernando Sastre de Andrade Filho pague uma pensão no valor de três salários mínimos (R$ 4.200) à família do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, morto no acidente provocado por ele quando dirigia o carro em alta velocidade em São Paulo, em 31 de março. O empresário é réu por homicídio doloso e lesão corporal gravíssima, foi preso na segunda e está no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, mas deve ser transferido para Tremembé, no interior do estado.

* Desmatamento na Amazônia cai para menor patamar desde 2018. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou que, de agosto de 2022 a julho de 2023, houve uma redução de 21,8% no desmatamento comparado com o período anterior. O levantamento é feito por ciclos de medição, sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte, e mostrou também diminuição de 9,2% do desmatamento no pantanal em comparação com o período anterior. Veja todos os números.