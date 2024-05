* Água que saiu do Guaíba começa a chegar a cidades no sul do estado. Cidades banhadas pela Lagoa dos Patos, onde o Guaíba deságua, começaram a registrar aumento no nível nas margens. A Prefeitura de Rio Grande, que fica a cerca de 300 quilômetros de Porto Alegre, publicou fotos que mostram a água começando a avançar pelas ruas do município. Em Pelotas, o nível da Lagoa dos Patos chegou a dois metros. O nível do Guaíba caiu 42 centímetros em quatro dias, mas ele continua dois metros acima do nível de inundação. As chuvas já provocaram 107 mortes no estado e deixaram 754 feridos e 134 desaparecidos. Leia mais.

* Governo e Congresso chegam a acordo sobre desoneração da folha. Ficou decidido que a partir do ano que vem, empresas de 17 setores da economia voltarão a contribuir com a Previdência em 5% sobre a remuneração do funcionário. A alíquota depois terá um crescimento gradativo até atingir os 20% em 2028. A proposta foi anunciada por Fernando Haddad e Rodrigo Pacheco, que explicaram que a partir de 2025 as empresas não terão mais a possibilidade de substituir a taxa pelo valor que pagam hoje sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5%, dependendo do serviço prestado. Leia mais.

* TSE planeja novo julgamento de Bolsonaro no segundo semestre. De acordo com a colunista do UOL Carolina Brígido, o relator, ministro Raul Araújo, estaria pronto para liberar para a pauta do plenário a partir de agosto pelo menos mais um processo que pode culminar na inelegibilidade do ex-presidente. A ação trata do discurso que ele fez em setembro de 2022 na Assembleia-Geral da ONU. Há a suspeita de que ele tenha usado a atividade de chefe de Estado para promover candidatura à reeleição, o que é vedado por lei. Leia mais na coluna.

* PGR diz que Marielle Franco era obstáculo para irmãos Brazão. Segundo a Procuradoria Geral da União, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão mandaram matar a vereadora porque a chegada dela à Câmara do Rio mudou "radicalmente" a votação de propostas de flexibilização da regularização de terrenos em áreas de milícias. A PGR afirma ainda que a morte dela serviria para inibir a atuação de outros opositores, e que, antes da chegada de Marielle, os Brazão só tinham oposição de Marcelo Freixo, que era deputado pelo PSOL, mas devido à sua projeção nacional nenhuma reação "violenta" foi pensada contra ele. Leia mais.

* Congresso retoma valor bilionário de emendas. Os parlamentares derrubaram parcialmente o veto de Lula no Orçamento deste ano e retomaram R$ 3,6 bilhões em emendas de comissão para deputados federais e senadores. A versão do Orçamento aprovada pelo Congresso previa R$ 16,7 bilhões para emendas, mas Lula vetou R$ 5,6 bilhões e baixou o valor para R$ 11,1 bilhões, que ainda era maior que o do ano passado, de R$ 7,5 bilhões. As emendas parlamentares são o principal mecanismo pelo qual deputados e senadores destinam recursos para seus redutos, com ganho de capital político e eleitoral. Entenda.

* 'Enem dos Concursos' terá novo calendário e pode ficar para agosto. O Ministério da Gestão vai aguardar melhorar a situação no Sul do país para definir nova data para as provas do Concurso Nacional Unificado. As provas da seleção estavam previstas para 5 de maio, mas foram adiadas por causa da calamidade pública do Rio Grande do Sul. O CNU seria aplicado em 228 municípios a 2,1 milhões de candidatos inscritos para concorrerem a 6.640 vagas. O ministério afirmou que só vai definir as novas datas "quando houver previsão clara de possibilidade de realizar as provas no RS". Veja os próximos passos.

* Maior tatu do mundo é flagrado por fotógrafo em Minas Gerais. Alessandro Abdala, especialista em registros da natureza, buscava pelo animal havia 40 anos e avistou um exemplar no Parque Nacional da Serra da Canastra. O tatu-canastra é a maior de todas as espécies de tatu e pode chegar a 1,5 m de comprimento e 60 kg. A espécie é característica do Cerrado, mas ocorre também em outros biomas do Brasil e América Latina, em quantidades menores. O tatu é conhecido por cavar tocas de cinco metros de profundidade, que servem de abrigo contra predadores e o calor extremo da região para mais de vinte outras espécies. Veja as fotos.