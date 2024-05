* Chuva não para no RS e o estado está de novo em atenção. Voltou a chover forte na sexta-feira à noite e não parou mais durante todo o fim de semana. Ruas de Lajeado que estavam secas estão inundadas outra vez. Moradores que tinham começado a limpar ruas e casas tiveram que interromper o trabalho e ainda viram tudo perdido porque parte da cidade foi tomada de novo pela água. Em Caxias do Sul, um servidor público morreu soterrado. Ele estava trabalhando quando um deslizamento atingiu o prédio da Companhia de Desenvolvimento da cidade. Muitas pessoas que se preparavam para voltar para suas casas desistiram. Rádios veicularam alertas de evacuação a pedido de prefeituras anunciando que a tragédia ainda está longe de terminar. Leia mais.

* Gastos com impactos de desastres são o triplo dos de prevenção. De acordo com levantamento do TCU, nos últimos dez anos, o governo federal gastou R$ 11,1 bilhões para gerir as crises causadas por desastres naturais contra R$ 4 bilhões que foram desembolsados no mesmo período para prevenir essas tragédias. Esses gastos vêm caindo ao longo do tempo, apesar do aumento dos desastres nos últimos anos. Em 2014, o governo repassou R$ 2,8 bilhões para Gestão de Riscos e Desastres, contra R$ 1,7 bilhão no ano seguinte. Os menores aportes foram no governo Bolsonaro. Em 2021, o ministério só desembolsou R$ 914 milhões. No governo Lula, o valor chegou a R$ 1,3 bilhão no ano passado. Veja todos os dados.

* Três ondas de doenças infecciosas devem atingir o Rio Grande do Sul. Segundo evidências colhidas a partir de outras enchentes que ocorreram no mundo, reportagem da BBC Brasil mostra que a tendência é de um aumento importante nos casos de doenças infecciosas, como diarreias, problemas respiratórios, leptospirose, hepatite A e dengue. As pessoas atingidas pelas águas das enchentes tiveram contato com diversas bactérias pela pele, mucosas e pela boca, pela ingestão acidental desse líquido. Ferimentos com pedaços de vidros, madeiras e outros materiais cortantes também abrem portas de entrada para patógenos no organismo. Leia a reportagem completa.

* Pesquisa mostra que para 55% Lula não merece ser reeleito em 2026. Em levantamento da Genial/Quaest, 55% dos entrevistados responderam que Lula não merece mais uma chance em 2026 e 42% avaliam que o petista merece, 3% não sabem ou não responderam. Lula tem menos apoio no eleitorado masculino, mais jovem e de renda mais alta. Entre os homens, 59% são contra um novo mandato, 38% são favoráveis e 3% não responderam. Na faixa etária de 16 a 34 anos, são 57% contrários à reeleição, 39% a favor e 4% não responderam. O pior cenário para ele é no Sudeste, onde 63% avaliam que ele não merece um novo mandato. Veja todos os dados da pesquisa.

* Deputada vice do PL Mulher morre aos 39 anos em São Paulo. Amália Barros estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Ela estava em estado grave e sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star. Antes de morrer, a deputada chegou a passar por uma cirurgia para retirada de líquido biliar acumulado em excesso no fígado. Amália era formada em jornalismo e foi eleita em 2022 pelo Mato Grosso, com mais de 70 mil votos. Era próxima de Michelle Bolsonaro e se tornou vice-presidente do PL Mulher Nacional, órgão que hoje é presidido pela ex-primeira-dama.

* Morre Paulo César Pereio, ícone rebelde do cinema nacional. Ator ícone do cinema brasileiro e que atuou em mais de 60 filmes morreu na tarde de ontem, no Rio de Janeiro, aos 83 anos. Ele estava internado no Hospital Casa São Bernardo em estado grave para tratar uma doença hepática avançada. Gaúcho de Alegrete, Pereio interpretou muitos galãs, entre os últimos projetos em que trabalhou, fez uma participação no último filme de Ruy Guerra, o mesmo diretor com quem começou nas telonas. Saiba mais sobre ele.

* Isaquias Queiroz conquista mais uma medalha de ouro. Depois de vencer o C1 500m pela Copa do Mundo de canoagem velocidade, o atleta brasileiro levou também o primeiro lugar no C1 1000m, superando adversários que vai enfrentar nos Jogos Olímpicos de Paris. Esta foi a primeira competição internacional de Isaquias no ano olímpico, e ele encerrou sua participação com 100% de aproveitamento, vencendo todas as baterias das duas provas que disputou. Leia mais.