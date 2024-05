* Enchentes do RS afetam toda a cadeia de produção. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul afirma que 91% das fábricas do estado estão debaixo d'água e prevê uma década perdida. Toda a atividade econômica do estado foi impactada pelas enchentes e os municípios atingidos correspondem a pelo menos 83% do recolhimento de ICMS, que é a principal fonte de arrecadação do estado. Uma alternativa estudada pelo setor produtivo é usar uma lei aprovada na pandemia de covid-19 que permite uma série de medidas para mitigar o prejuízo, como compensar dias não trabalhados com antecipação de férias e feriados e a queima de horas extras acumuladas. As empresas que não estão alagadas também calculam um prejuízo grande por conta da logística e da ausência de funcionários. Leia mais.

* Guaíba volta a atingir 5 metros, e RS completa 2 semanas de cheias. Modelos analisados pela Defesa Civil mostram expectativa de elevação do nível do Guaíba de 5,5 a 5,6 metros nos próximos dias. O domingo foi o ápice das cheias no estado e a água chegou a 5,33 metros. Na enchente de 1941, o Guaíba foi a 4,75 metros. O governador Eduardo Leite renovou o alerta sobre risco de enchentes e disse que a situação vai piorar. A cidade de Porto Alegre ergueu barricadas com sacos de areia em ruas do centro histórico para conter o novo avanço das águas. A Defesa Civil informou que as enchentes já desalojaram uma a cada 20 pessoas do Rio Grande do Sul, o que corresponde a mais de 530 mil pessoas. Quase 80 mil estão em abrigos por todo o estado e 450 municípios foram afetados. Leia mais.

* Governo Lula deve dar voucher de R$ 5 mil por família desabrigada. De acordo com a coluna de Monica Bergamo, a equipe de Fernando Haddad está finalizando o modelo do auxílio que será dado às famílias desabrigadas do Rio Grande do Sul para que possam começar a reconstruir suas casas. A ideia é que com o dinheiro elas possam comprar material de construção, eletrodomésticos e móveis, mas não haverá restrições e as pessoas poderão gastar no que acharem necessário. O projeto será apresentado para aprovação de Lula.

* Maioria dos clubes da Série A apoia paralisação do Brasileirão. A Liga Forte União, que envolve 11 times, decidiu se posicionar de forma conjunta e pontua que o campeonato deve ser pausado imediatamente pelo menos até o dia 31 de maio, as próximas duas rodadas. A resposta dos clubes veio após a CBF enviar um ofício pedindo posicionamento, diante do documento encaminhado pelo Ministério do Esporte solicitando a paralisação do campeonato. A decisão agora está nas mãos da CBF. Leia o comunicado da Liga.

* Ex-advogado de Trump diz que cumpriu ordens ao pagar silêncio de atriz. Michael Cohen afirmou no julgamento em do ex-presidente em Nova York que Trump autorizou pessoalmente o pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels para que ela não revelasse que tinha tido uma relação sexual com ele durante sua campanha em 2016. Trump é acusado de falsificar os registros financeiros de uma de suas empresas para ocultar o pagamento à atriz. Cohen teria seguido ordens de seu ex-chefe ao tirar do próprio bolso o dinheiro para pagar pelo silêncio da atriz e depois, já durante o mandato do ex-presidente, ser reembolsado. Entenda o julgamento.

* Amil e Unimed cancelam planos de crianças autistas e com doenças raras. Os beneficiários receberam um aviso no final do mês passado informando que seus contratos têm gerado prejuízos à operadora, resultando em altos índices de reajustes. A Amil confirmou à Folha que está promovendo cancelamento de um conjunto de contratos com administradoras "especificamente os que demonstram desequilíbrio extremo entre receita e despesa há pelo menos três anos". A Unimed, no entanto, nega os cancelamentos e diz que os planos citados pela reportagem permanecem ativos. A lei dos planos de saúde permite que contratos coletivos por adesão sejam rescindidos de forma unilateral e sem motivo, seguindo regras como aviso sobre o término do contrato com dois meses de antecedência.

* Goleiro Cássio acerta sua ida para o Cruzeiro. Segundo o colunista do UOL Samir Carvalho, o ídolo do Corinthians acertou salários e tempo de contrato com o time mineiro no último fim de semana e tudo ainda é mantido em sigilo nos clubes. Cássio tem contrato com o Corinthians até o fim desta temporada, mas pretende se transferir para o Cruzeiro de forma imediata e estaria já discutindo a rescisão com o clube paulista. O goleiro perdeu a posição para Carlos Miguel e chegou a chorar em entrevista após a sua última participação em campo, na derrota para o Argentinos Jrs pela Sul-Americana.