* Ex-diretora da ANP no governo Dilma deve assumir a estatal. Jean Paul Prates telefonou a diversos aliados comunicando a sua demissão e revelando que Magda Chambriard será a nova presidente da empresa, de acordo com a coluna de Mônica Bergamo. No governo de Dilma Rousseff, ela ocupou uma diretoria na Agência Nacional do Petróleo. Lula já demonstrava insatisfação com o trabalho de Prates havia meses. O primeiro atrito entre eles surgiu quando houve uma discussão sobre a distribuição de lucros da empresa. A demissão de Prates vem logo após a divulgação do balanço que mostrou que a estatal registrou lucro de R$ 23,7 bilhões no primeiro trimestre de 2024, uma queda de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior. Leia mais e saiba quem é Magda Chambriard.

* Lula vai nomear Paulo Pimenta para coordenar ações federais no RS. O presidente volta hoje ao estado para visitar as áreas atingidas pelas inundações e anunciar um novo pacote de medidas. Entre os anúncios, está a nomeação do atual Secretário da Comunicação como "autoridade federal" para o Rio Grande do Sul, com a função de monitorar e coordenar as ações federais para o estado. O formato da autoridade federal está sendo trabalhado pela Advocacia-Geral da União e o indicado deverá atuar como um secretário-extraordinário. Saiba mais.

* Aeroporto de Porto Alegre só deve reabrir em setembro. O Salgado Filho está atualmente com voos suspensos até o fim de maio, mas a concessionária que administra o terminal informou que a suspensão será renovada pelo menos até setembro. A Anac suspendeu a venda de passagens aéreas para voos com origem e destino ao aeroporto. A agência disse que a proibição tem como objetivo resguardar os interesses dos usuários do transporte, uma vez que não se sabe quando o terminal estará em condições de operar novamente. Os pousos e decolagens no estado estão operando em uma malha aérea emergencial, em sete municípios: Passo Fundo, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana e Caxias. Leia mais.

* Vídeo mostra motorista de Porsche com voz arrastada antes de acidente. Imagens obtidas pelo UOL mostram Fernando Sastre Andrade Filho com a voz arrastada dentro do Porsche azul momentos antes de provocar o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana. O empresário foi gravado conversando com os amigos dentro do carro na saída da casa de pôquer. Sastre está preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, para onde foi transferido no último sábado a pedido de sua defesa. Veja o vídeo.

* Condenados do 8/1 quebram tornozeleira e fogem do país. Pelo menos dez militantes bolsonaristas condenados ou investigados por participarem da tentativa de golpe em 8 de janeiro do ano passado quebraram suas tornozeleiras eletrônicas e fugiram do Brasil. Levantamento feito pelo UOL mostrou que ao menos 51 pessoas suspeitas de participar dos atos têm mandados de prisão em aberto ou fugiram após quebrar as tornozeleiras eletrônicas. Entre elas estão dez pessoas que fugiram para o exterior neste ano pelas fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para a Argentina e o Uruguai. Veja a relação dos fugitivos.

* Prevent Senior vai suspender venda de planos de saúde para SP e RJ. A partir de 31 de maio, a operadora não vai mais atender novos clientes porque alega que está com sobrecarga na demanda por conta dos surtos de dengue e doenças sazonais. A empresa diz ter mais de 580 mil beneficiários e que a medida é necessária para assegurar que os atendimentos sejam feitos dentro dos padrões adequados. Em 2021, quando enfrentava acusações relacionadas à atuação na pandemia de covid-19, a companhia também pediu a interrupção temporária da venda dos planos de saúde. Saiba mais.

* IA do Google vai ler seus e-mails e textos para agir por você. O Gemini, modelo de IA apresentado ontem pela empresa, poderá ler seus e-mails para dizer a você o que está neles, fazer planilhas a partir de informações financeiras enviadas a você e poderá redigir mensagens inteiras com base no seu estilo de escrita. De acordo com a coluna de Helton Simões Gomes, o Google afirma que o Gemini não compartilhará dados pessoais com outras pessoas nas respostas que dará a elas, e que os dados encontrados para responder pedidos e para aprender trejeitos do usuário não alimentam a base de treinamento geral do programa. Saiba mais.