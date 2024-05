* CBF suspende 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro. A entidade anunciou na noite de ontem a medida em virtude das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Os jogos estavam previstos para os dois próximos finais de semana. A decisão foi tomada após o pedido de 15 clubes e da Federação Gaúcha de Futebol. Apenas Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Bragantino não solicitaram a paralisação. Ainda não há previsão de novas datas para as partidas adiadas. A CBF prestou solidariedade ao povo gaúcho e informou que a Copa do Brasil não sofrerá alterações. Leia a nota e veja a lista de jogos adiados.

* Governo Lula anuncia Pix de R$ 5.100 para famílias afetadas no RS. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que disse que a transferência vai ser feita de forma imediata atendendo 200 mil famílias. São considerados afetados aqueles que moram em áreas alagadas, os que tiveram algum dano em casa em decorrência das chuvas e os que perderam acesso a serviços essenciais, como água e luz. Esse voucher recebeu o nome de "vale-reconstrução" e governo prevê que o valor do auxílio chegue a R$ 1,2 bilhão. A pedido de Lula, um novo saque do FGTS também foi liberado no valor de até R$ 6.220 e vale para locais atingidos pelas enchentes, em situação de calamidade ou emergência. Saiba mais.

* Governo federal prevê ministério extraordinário para RS até 2025. Nova estrutura comandada por Paulo Pimenta foi formalizada por Lula durante viagem ao Rio Grande do Sul, contará com um secretário-executivo e 10 cargos comissionados, com previsão de ser mantida até fevereiro de 2025. O grupo fará a coordenação de ações da administração pública federal, em conjunto com a Casa Civil, o planejamento de medidas junto com os ministérios e a articulação entre governo federal, estado e municípios do RS. O texto da medida provisória que cria o ministério cita ainda a interlocução com a sociedade civil e a promoção de estudos técnicos junto a universidades e outros órgãos público e privados. Entenda.

* Operação da PF mira prefeitura que matriculou mortos para desviar verba. Município de Santa Quitéria, no Maranhão, operava um esquema de matrículas falsas no EJA (educação de jovens e adultos) que, segundo investigações, levou a um desvio milionário. A CGU calcula que, desde 2021, informando dados falsos ao governo federal, a cidade recebeu indevidamente R$ 102 milhões em recursos do Fundeb. De 4.510 matriculados no EJA em Santa Quitéria em 2023, havia apenas 582 alunos reais, os outros eram mortos, pessoas de outras cidades, pessoas que não sabiam que constavam na lista das matrículas ou que nem sequer foram encontradas. A Justiça Federal determinou a prisão da secretária de Educação e de um servidor municipal. Saiba mais.

*Conselho de Ética abre processo que pode cassar Chiquinho Brazão. Por 16 votos a favor e 1 contra, o Conselho da Câmara dos Deputados aprovou a representação que pede a abertura do processo de cassação do deputado federal que está preso acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Concluído o processo no Conselho de Ética, o deputado pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, se o processo passar por lá também, seguindo para votação em Plenário. Brazão só será cassado se a decisão tiver os votos da maioria absoluta dos deputados, que são 257. Entenda o processo.

* Bolsonaro tem internação mais longa desde 2019. O ex-presidente completou ontem dez dias internado com um quadro de erisipela na perna esquerda e obstrução intestinal. A última internação que passou de dez dias foi em janeiro de 2019, quatro meses após a facada que sofreu em 2018. O boletim médico sobre o seu estado de saúde divulgado ontem informa que ele "apresenta ótima evolução clínica", mas que não há previsão de alta. Leia mais.