* Aeronave que levava presidente do Irã cai em região montanhosa. Ebrahim Raisi viajava com uma comitiva, incluindo o chanceler Hossein Amirabdollahian, o governador de uma província do Azerbaijão Oriental, seu chefe de segurança e três tripulantes. Ninguém sobreviveu. A morte de Raisi foi confirmada em um comunicado nas redes sociais e pela tv estatal. O primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, deve assumir o comando do país até a realização de novas eleições, que deve ocorrer em um prazo de 50 dias. O governo iraniano garantiu, em comunicado, que a morte do presidente não causará "a menor perturbação na administração" da república Islâmica. Leia mais.

* Javier Milei ataca presidente da Espanha e abre crise diplomática. O líder argentino participou de cúpula que servia de plataforma política para o Vox, partido herdeiro do franquismo, em Madri, e em seu discurso criticou o socialista Pedro Sanchez e chamou a esposa dele de "corrupta". Segundo o colunista do UOL, Jamil Chade, em resposta aos ataques, o ministro de Assuntos Exteriores do país, José Manuel Albares, fez uma declaração exigindo desculpas públicas e qualificou o gesto como "gravíssimo". Segundo ele, o comportamento "não tem precedentes na história das relações internacionais" dos dois países. Num gesto de repúdio, o governo espanhol convocou de volta sua embaixadora em Buenos Aires. Os ataques também foram repudiados por líderes da União Europeia.

* RS tem 130 prisões em meio à tragédia; maioria em abrigos. Além de lidar com as enchentes, moradores de cidades atingidas estão enfrentando insegurança e medo. Entre os dias 2 e 18 de maio, a Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que a Brigada Militar e da Polícia Civil realizaram 130 prisões, sendo 49 em abrigos e 48 por furtos em áreas afetadas pelas cheias. As demais não foram especificadas. Uma voluntária relatou que levou um tiro enquanto resgatava animais, e uma empresária lamentou o furto de R$ 2 milhões em mercadorias de sua loja. Saiba mais.

* Guaíba recua com comportas abertas, e comerciantes calculam prejuízo. Três comportas foram abertas para ajudar o escoamento da água e nas ruas do centro de Porto Alegre. Com isso, comerciantes voltaram aos seus negócios e começaram a calcular os prejuízos causados pela enchente. O dono de uma banca de jornal em frente à praça da Alfândega calcula que perdeu entre R$ 50 mil a R$ 70 mil. O estado já registrou 157 mortos, 89 desaparecidos, 806 feridos e 463 municípios afetados pelas chuvas.

* Tony Ramos passa por nova cirurgia na cabeça. O ator de 75 foi submetido a novo procedimento ontem após apresentar novos hematomas intracranianos. Segundo o boletim médico do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, ele "encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos". O artista passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano na quinta-feira (16), se recuperava bem e tinha, inclusive, tido alta do CTI. Saiba mais.

* Homens ganham até 3,9 vezes o salário de mulheres na mesma ocupação. Análise da Folha com base na Relação Anual de Informações Sociais de 2022, divulgada em abril, mostra que, no Brasil, a hora de trabalho de um homem no cargo de diretor financeiro pode valer até 3,9 vezes a hora de trabalho de uma mulher. A de um gerente financeiro, de crédito ou de vendas, ou de um diretor administrativo ou geral pode variar de 1,8 a 3,4 vezes entre os gêneros. Os dados também mostram que a disparidade é bastante frequente em cargos de liderança. Veja os números.

* Manchester City é campeão da Premier League em série inédita de títulos. O clube comandado por Pep Guardiola fez história com vitória por 3 a 1 sobre o West Ham, que deu a ele o quarto título consecutivo da Liga Inglesa. O City chegou ao 10º título do campeonato e esta é a sexta conquista para Guardiola, em oito temporadas no clube. O time ainda pode ganhar mais um título nesta temporada porque está na final da Copa da Inglaterra, contra o rival Manchester United. O jogo decisivo ocorre no próximo domingo (25). Saiba como foi a decisão da Premier League.