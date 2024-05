* Chuva avança em Santa Catarina e nível de rio chega a 11,3 metros. O volume de chuva registrado em três dias no estado é maior do que o esperado para todo o mês de maio, segundo a Defesa Civil, e três rios estão em emergência. Dez cidades já decretaram situação de emergência, e 24 registraram ocorrências relacionadas a temporais. Desde a última quinta-feira (16), a Defesa Civil alerta para chuvas persistentes e volumosas em diversas regiões do estado, com risco de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos e inundações. Até ontem, o estado contabilizava 271 pessoas desalojados e 716 desabrigadas. Leia mais.

* A água baixa, e centro de Porto Alegre é tomado por montanhas de lixo. Esquinas e fachadas de prédios da capital gaúcha estão repletos de colchões, móveis, sofás e outros objetos que foram levados pela enchente. No fim de semana, o nível do lago Guaíba caiu e secou grande parte do Centro Histórico da cidade, que se revelou tomado por entulhos. Nesta segunda, pela primeira vez nos últimos 15 dias, comerciantes puderam reabrir as portas para avaliar os prejuízos e iniciar a limpeza. Apesar da melhora, a Agência Nacional da Águas informou que o nível do Guaíba ainda está oscilando, e subiu um pouco em Porto Alegre na manhã de ontem. E a região da lagoa dos Patos tem alerta de enchentes entre amanhã e sexta-feira, segundo boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Saiba mais.

* Governo zera tarifa de importação de 3 tipos de arroz. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços tomou a medida por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, que é responsável por cerca de 70% da produção nacional, para evitar o desabastecimento com a redução da oferta. O arroz do Mercosul já era livre do imposto de importação, mas para países de fora do bloco era aplicada a Tarifa Externa Comum, que varia de 9% a 10,8%, dependendo do tipo do grão. O governo vê potencial para importação de arroz de outras origens, como a Tailândia. Saiba mais.

* Sul da Itália registra 49 tremores de terra em uma noite. Apesar de não provocarem grandes danos, autoridades locais afirmaram que os tremores tiveram intensidades que não eram registradas havia 40 anos e semearam o pânico na população dos arredores de Nápoles. O mais forte teve magnitude de 4,4 e ocorreu a 2,5 quilômetros de profundidade. Os bombeiros da região informaram "fissuras" e "quedas de cornijas" em alguns edifícios. Algumas cidades fecharam escolas e ofereceram abrigos para moradores que ficaram com medo de permanecerem em suas casas. Saiba mais.

.* Prefeito de SP se reúne com líder da ultradireita da Itália sem divulgar. Ricardo Nunes se encontrou com o vice-premiê e ministro da Infraestrutura italiano, Matteo Salvini, em Roma, e o compromisso não estava em sua agenda oficial. A Prefeitura disse que Nunes acompanhou a reunião a pedido do deputado estadual Tomé Abduch, que é cotado para ser vice na campanha à reeleição do prefeito. Disse ainda que o deputado já estava na cidade quando o prefeito chegou a Roma. O ministro italiano publicou um vídeo em suas redes sociais no qual faz uma chamada telefônica para Jair Bolsonaro, que estava hospitalizado, e escreveu que seu encontro era com o prefeito de São Paulo, mas Nunes não aparece nas imagens. Leia mais.

* Após privatização, municípios aprovam concessão da Sabesp até 2060. Prefeitos de cidades atendidas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo aprovaram o novo contrato que será firmado com a empresa após a desestatização, e um dos principais pontos é a prorrogação da concessão até 2060. A votação marcou a última etapa política do processo de privatização e a companhia agora vai vender suas ações. Entenda o que muda.

* Adolescente mata pai, mãe e irmã a tiros dentro de casa em SP. O jovem de 16 anos usou arma do pai, que era Guarda Civil Municipal, para matar a família, na zona oeste de São Paulo. Em depoimento à polícia, ele disse que matou os pais porque estava com raiva, e a irmã porque estava na casa e o questionou pelo barulho dos tiros. Ele falou que foi xingado de "vagabundo" pelos pais na quinta-feira (16) e ficou sem acesso ao celular e a um computador que usava, e depois da discussão planejou as mortes. Ele passou o fim de semana com os corpos em casa e no domingo telefonou para a polícia e confessou o crime. Leia mais.