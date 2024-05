* Por 4 votos a 3, TRE rejeita pedido de cassação de Cláudio Castro. Ele era acusado de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 pela contratação de dezenas de milhares de pessoas sem transparência pela Fundação Ceperj e pela Uerj. O caso foi revelado por uma série de reportagens do UOL que mostrou indícios de uso político dos projetos tocados pelas duas instituições. Os magistrados não negaram os indícios de irregularidades no esquema, mas a maioria entendeu que não houve impacto na reeleição do governador e que o caso deve ser tratado no âmbito penal ou de improbidade administrativa. Relembre o caso.

* STF proíbe que autoridades questionem vida sexual de vítimas de estupro. Por unanimidade, o Supremo decidiu estabelecer punições para autoridades que questionem a vida sexual pregressa ou que tentem desqualificar as vítimas em investigações e ações envolvendo crimes de violência contra a mulher. A decisão prevê anulação de decisões em casos de constrangimento e se constatada a tentativa de fazer questionamentos sobre fatos alheios à investigação. Leia mais.

* Lula diz que tende e vetar isenção de imposto para importação de até U$ 50. Presidente indicou ontem que "a tendência" é vetar a retomada da cobrança da taxa sobre os itens que chamou de "bugigangas", mas admitiu que quer negociar com o Congresso. O tema dividiu alas do governo e prevaleceu o entendimento de que a taxação tem um custo político muito alto. O imposto foi sugerido pela equipe de Haddad e encontrou resistência inclusive da primeira-dama Janja. A resistência maior é do varejo, que pressiona o Congresso a ser favorável à volta da taxação para evitar a concorrência. Leia mais.

* Água sobe pelos bueiros e volta a inundar ruas em Porto Alegre. Outra chuva forte que atingiu a cidade ontem fez subir o nível do lago Guaíba, alagando novamente bairros da capital gaúcha e interrompendo o trabalho de limpeza em locais onde a água já tinha baixado. Depois de uma semana em queda, o nível do Guaíba subiu 9 centímetros em cinco horas, de acordo com monitoramento feito pela Defesa Civil. Além do grande volume de chuva, a operação reduzida no bombeamento e o solo encharcado influenciaram para a volta dos alagamentos em várias regiões da cidade. Saiba mais.

* Brasil e China assinam proposta para negociação de paz na Ucrânia. O documento foi assinado em conjunto pelo assessor especial de Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, que se encontraram em Pequim. Os dois países fazem um pedido para que todas as partes relevantes observem três princípios para a desescalada da situação: nenhuma expansão do campo de batalha, nenhuma escalada de combates e nenhuma provocação por qualquer parte. Além disso, o documento sugere o aumento da assistência para prevenir uma crise humanitária em larga escala em algumas regiões. China e Brasil ainda apoiam a realização de uma conferência internacional de paz que seja reconhecida tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. Leia mais.

* Papa vai declarar santo jovem que tem milagre registrado no Brasil. Francisco reconheceu ontem o segundo milagre do beato italiano Carlo Acutis, um jovem católico que morreu aos 15 anos em 2006. Após esse reconhecimento, o chamado de 'influenciador de Deus' por divulgar os ensinamentos da Igreja Católica online, deve ser santificado, segundo o site Vatican News. Carlo Acutis foi beatificado - que é o primeiro passo para a santidade — em 2020, depois de lhe ter sido atribuída a cura de uma criança do Mato Grosso do Sul de uma doença no pâncreas. Segundo a Igreja Católica, o segundo milagre foi a cura de um estudante universitário em Florença que apresentava sangramento no cérebro após sofrer um traumatismo craniano. Saiba mais sobre o 'santo millenial'.

* Mulher de 60 anos pode fazer história se vencer o Miss Argentina. Alejandra Marisa Rodríguez, que no final de abril foi coroada como a representante de Buenos Aires para o concurso nacional, vai disputar a vaga amanhã com outras 27 mulheres do país, todas mais novas que ela. Alejandra, que é advogada, jornalista e modelo, trabalha na assessoria jurídica de um hospital e resolveu participar do concurso incentivada por uma amiga. Em suas redes sociais ela declarou estar emocionada por "representar este novo paradigma nos concursos de beleza". A sua candidatura só foi possível após a mudança da regra de idade do Miss Universo, que foi anunciada em setembro passado. A novidade é histórica, uma vez que isso nunca havia ocorrido em mais de 70 anos de existência da competição. Saiba mais sobre ela.