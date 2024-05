* Ex-PM diz que matou Marielle em troca de chefiar milícia. Ronie Lessa afirmou, em delação premiada divulgada ontem pela TV Globo, que os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, presos acusados de serem os mandantes da morte da vereadora, ofereceram a ele e ao também ex-policial militar Edimilson de Oliveira, o Macalé, assassinado em 2021, dois loteamentos clandestinos no Rio para a instalação de uma milícia. Lessa disse à PF que o negócio renderia mais de US$ 20 milhões. Na delação, ele confessou ter matado Marielle e o motorista Anderson Gomes, contou que faria parte de uma "sociedade" com os Brazão e que Marielle Franco era considerada "uma pedra no caminho". Leia mais.

* Ataques do Exército de Israel deixam mais de 30 mortos em Rafah. De acordo com informações das agências AFP e Reuters, pelo menos 35 palestinos foram mortos no ataque em uma área que estava destinada a deslocados em Rafah, na Faixa de Gaza. A Defesa Civil de Gaza disse que há cerca de 100 mil pessoas abrigadas no acampamento. O Exército israelense confirmou o ataque, disse que o alvo era o acampamento do Hamas em Rafah, que está ciente das mortes e que "o incidente está sob investigação". Na manhã de ontem, Israel declarou que ao menos oito foguetes foram disparados de Rafah em direção a áreas do centro do país. O braço armado do Hamas confirmou os disparos. Leia mais.

**

* Israel faz mais de 60 ataques e constrange corte de Haia. De acordo com o colunista do UOL Jamil Chade, a Corte Internacional de Justiça determinou na sexta-feira que Israel deveria "parar imediatamente" com seu ataque contra Rafah e "emudeceu" diante da ofensiva deste domingo a um campo de refugiados da região. Sob a alegação de caçar terroristas, 60 ataques foram realizados em apenas 48 horas matando ao menos 200 pessoas, entre elas mulheres e crianças. Os atos foram condenados por governos europeus, agências humanitárias e relatores da ONU. Leia mais na coluna.

* Moraes rejeita recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade. O ministro, que até a próxima sexta-feira é o presidente do TSE, rejeitou o pedido do ex-presidente e de seu candidato a vice, Braga Netto, para revisão do processo que deixou os dois inelegíveis por oito anos. A decisão é da última sexta-feira, mas só foi publicada ontem. A defesa alega ter sido cerceada, e que o julgamento violou o devido processo legal, mas Moraes considerou que os acusados tiveram amplo direito de defesa, e que o recurso não cumpre requisitos básicos para uma ação desse tipo. Bolsonaro e Braga Netto foram condenados no ano passado por uso eleitoral na comemoração dos 200 anos da independência, em 2022. Saiba mais.

* STF prorroga cotas raciais em concursos até Congresso votar nova lei. O ministro Flávio Dino concedeu uma liminar para prorrogar a validade das cotas raciais em concursos públicos federais até que o Congresso Nacional termine de votar o projeto de lei sobre o assunto. A lei que instituiu as cotas raciais foi sancionada em 2014 com validade de dez anos. Na semana passada, o Senado aprovou a sua prorrogação e aumentou a reserva de vagas destinadas a negros, indígenas e quilombolas para 30%, mas o texto ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Leia mais.

* Mais de 90 mil estudantes seguem sem previsão de retorno à escola no RS. O governo estadual informou que, dos 781 mil alunos matriculados na rede, 500 mil já voltaram às escolas, 155 mil devem voltar a partir de hoje, mas 91 mil estudantes seguem sem previsão de retorno. Algumas escolas ainda não foram recuperadas das enchentes e outras estão servindo de abrigo para a população desalojada, o que está dificultando a volta às aulas. A chuva continuou a atingir o Rio Grande do Sul no fim de semana e o lago Guaíba, em Porto Alegre, continua acima do nível de inundação. Leia mais.

* Começam hoje as inscrições para o Enem 2024, RS terá prazo extra. As inscrições para o exame nacional devem ser feitas até o dia 7 de junho, e a taxa de inscrição pode ser paga até 12 de junho. O estado do Rio Grande do Sul terá período extra de inscrição e isenção da taxa. No dia 20 de maio, o ministro da Educação isentou todos os moradores do estado e anunciou que eles terão mais tempo para se inscrever devido ao estado de calamidade pública causado pelas chuvas, mas ainda não divulgou as datas. O Enem 2024 será aplicado em todo o país nos dias 3 e 10 de novembro. Veja como se inscrever.