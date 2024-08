* Lula escolhe Galípolo para substituir Campos Neto no BC. O economista de 42 anos foi o indicado para ocupar a presidência do Banco Central de 2025 a 2028. Desde 2023, Gabriel Galípolo é o diretor de política monetária do órgão e ele ainda terá de ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Apesar de o anúncio ter sido oficializado ontem pelo ministro Fernando Haddad, Galípolo já era considerado como favorito para o cargo. Haddad disse que os nomes dos novos diretores do BC ainda precisam ser discutidos para erem indicados. Saiba mais sobre ele.

* STF dá 24 h para Elon Musk apontar representante no Brasil. Caso contrário, o ministro diz que suspenderá a rede social no país. Como a empresa saiu do Brasil no dia 17 de agosto, o tribunal não conseguiu contato com o X e usou a própria rede para publicar a intimação. O Marco Civil da Internet exige que as empresas tenham um representante legal no país e a iniciativa do ministro ocorre em meio às eleições municipais, nas quais várias campanhas utilizam a rede para fazer suas divulgações. O X atribuiu a Moraes a responsabilidade pelo fim das operações no país, dizendo ele que ameaçou seu representante legal de prisão, caso a empresa não cumprisse "ordens de censura". Elon Musk é alvo de investigação em inquéritos que investigam milícias digitais e suspeita de obstrução de Justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Entenda o embate entre Moraes e Musk.

* Mancha de fogo com mais de 500 km de extensão toma conta da Amazônia. Um mapa de concentração de monóxido de carbono feito às 11 horas da manhã de ontem mostrou uma região gigante pegando fogo em áreas da Bolívia e nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. A mancha captada pelo programa de observação da Terra da União Europeia tem mais de 500 km de altura no mapa, e 400 km de largura. A Amazônia já registrou 28.697 focos de calor em agosto, segundo o Programa de Queimadas do INPE, e somente nos dois últimos dias foram 3,5 mil focos registrados na parte brasileira.

* Paris abre Paralimpíadas com cerimônia 'militante'. Os Jogos Paralímpicos foram oficialmente abertos ontem com uma festa que também teve um formato inédito. Como nos Jogos Olímpicos, pela primeira vez a cerimônia de abertura não foi realizada em um estádio e o desfile dos atletas partiu da Champs-Elysées até a Praça da Concórdia. O evento teve tom forte no que diz respeito à inclusão e a participação de vários artistas com deficiência. Um coletivo de 12 atletas, medalhistas paralímpicos de diversas nacionalidades, fez um revezamento e levou a chama olímpica até a pira em formato de balão. Saiba como foi.

* Conselho de Ética aprova cassação de Chiquinho Brazão. A cassação teve 15 votos favoráveis, 1 contrário e uma abstenção. O deputado é acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e no relatório apresentado ao Conselho, a deputada Jack Rocha afirma que o conjunto de provas aponta "irregularidades graves" que prejudicam o decoro parlamentar. Brazão ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, que terá cinco dias úteis para votar o pedido. Se a CCJ negar o pedido, a cassação será analisada pelo plenário da Câmara, e o deputado só perde o mandato se a decisão do Conselho de Ética receber os votos da maioria absoluta dos deputados, que é de 257.

* Mulheres agora podem se voluntariar para servir às Forças Armadas. O governo federal publicou um decreto que permite o alistamento militar feminino voluntário no Brasil. Mulheres a partir de 18 anos poderão se alistar caso tenham interesse em compor o quadro das Forças Armadas. As interessadas serão submetidas ao mesmo regulamento de seleção para os homens: alistamento, seleção e incorporação, e passarão por avaliações de critérios físico, cultural, psicológico e moral, além de exames clínicos e laboratoriais. As alistadas poderão desistir até serem incorporadas, mas depois dessa fase, o serviço se tornará de cumprimento obrigatório, e a militar ficará sujeita aos direitos, aos deveres e às penalidades previstas. Entenda.