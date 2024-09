*Pior seca da história atinge mais da metade do país. Segundo índice que mede as quantidades de água da chuva e da evapotranspiração de plantas, o momento atual supera as estiagens de 1998 e de 2015/2016, e é o pior já registrado desde o início da atual série histórica, em 1950. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais divulgados ontem, a seca neste ano se estende por 5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 58% do território nacional. O índice é calculado a partir da quantidade de chuva que cai e da quantidade de água liberada em evaporação e transpiração das plantas e foi medido até o mês de abril deste ano. Em março, o país atingiu o pior nível da história. O boletim de monitoramento de secas de agosto, publicado na terça, mostrou que 3.978 municípios brasileiros estavam em algum nível de seca, com 201 deles na situação extrema. O estado com a maior parte deles era São Paulo (82), seguido por Minas Gerais (52) e Mato Grosso (24). Veja mais dados.

* Aneel ajusta bandeira e conta de energia deve subir menos. A Agência fez uma revisão na bandeira tarifária de setembro, mudando de nível 2 para nível 1, diminuindo o índice de aumento da tarifa. A bandeira vermelha nível 1 cobra um adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumido; o nível anterior aumentava a tarifa em R$ 7,87 a cada 100 kWh. A mudança foi feita a partir de novos cálculos do Operador Nacional do Sistema e após fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a possibilidade de revisão da bandeira por causa de erros na decisão que elevou a cobrança. Entenda.

* Pablo Marçal diz que vai concorrer a presidente em 2026 se Lula não disputar. O candidato a prefeito de São Paulo afirmou durante sabatina UOL/Folha intenção de participar das presidenciais em 2026 na ausência do presidente. Ele disse que "se Lula morre, porque ninguém dura para sempre", ele vira candidato a presidente. Apesar disso, Marçal tentou agradar o bolsonarismo afirmando que espera que o ex-presidente, que está inelegível, consiga concorrer. O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje a convidada é Tabata Amaral. Veja a programação.

* Senado vai votar indicação de Galípolo para o BC no próximo mês. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse que a indicação para a presidência do Banco Central será colocada em votação no plenário em 8 de outubro, após o primeiro turno das eleições municipais. O governo gostaria de realizar a sabatina antes das eleições para adiantar as etapas, pois Gabriel Galípolo deve ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e aprovado pelo plenário da Casa. Pacheco afirmou, no entanto, que ele pode ser sabatinado pela CAE antes disso. O economista foi indicado pelo governo Lula para substituir Roberto Campos Netto na presidência do BC a partir de 2025. Saiba mais.

* Deolane Bezerra é presa em operação contra jogos ilegais. A advogada e influenciadora foi detida no Recife em operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ela e sua mãe, Solange Alves, foram presas no bairro de Boa Viagem, onde passavam férias. A casa da família em São Paulo também foi alvo de busca da polícia, que apreendeu itens como relógios e dinheiro, segundo a irmã da influenciadora. Deolane publicou uma carta de próprio punho se defendendo. Ela disse que está sofrendo "uma grande injustiça" por "preconceito" e "perseguição". No início da noite de ontem a Justiça negou um pedido de habeas corpus de sua defesa e ela foi levada para a Colônia Penal Feminina do Recife. Saiba mais.

* Vini Jr. é indicado a melhor jogador do mundo. O brasileiro, que atua no Real Madrid, foi indicado ao prêmio Bola de Ouro de melhor jogador da temporada, que é entregue pela revista francesa France Football. Esta é a sua terceira indicação, e a cerimônia para entrega do troféu será em 28 de outubro, em Paris. Ao todo, 10 prêmios serão distribuídos. Lionel Messi é o atual detentor da Bola de Ouro, mas neste ano, pela primeira vez em duas décadas, nem ele nem Cristiano Ronaldo estão entre os 30 indicados. Veja a lista dos nomeados.