* Boulos, Marçal e Nunes empatam na liderança em São Paulo. Na primeira pesquisa após início do horário eleitoral, a corrida municipal está embolada com três candidatos empatados tecnicamente. O deputado Guilherme Boulos aparece com 23% das intenções de voto, o influenciador Pablo Marçal, com 22%, e o prefeito Ricardo Nunes também com 22%. Tabata Amaral marcou 9% e ficou numericamente à frente de José Luiz Datena, com 7%. Já na pesquisa espontânea, em que o entrevistado diz em quem pretende votar sem ter a tabela com os candidatos à mão, Marçal passou de 13% para 15%, e ficou atrás de Boulos, que foi de 17% para 19%. Nunes oscilou de 7% para 10%, mas ainda há 2% que declaram votar no atual prefeito, sem nomear. Tabata se manteve em 4% e Datena passou de 2% para 1%. Veja todos os números.

****

Eduardo Paes mantém a liderança no Rio de Janeiro. O atual prefeito tem 59% das intenções de voto, ante 56% registrados em levantamento do Datafolha há duas semanas, resultado que garantiria a sua reeleição no primeiro turno. Alexandre Ramagem aparece com 11% e Tarcísio Motta tem 6%. Em menções espontâneas, Paes cresceu 8 pontos percentuais e marcou 39% das intenções de voto. Veja os dados da pesquisa.

* Ministro Silvio Almeida nega denúncias de assédio e pede investigações. Reportagem publicada pelo portal Metrópoles afirma que o ministro dos Direitos Humanos é alvo de acusações de assédio sexual, incluindo uma suposta denúncia por parte da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Segundo a colunista da Folha, Mônica Bergamo, alguns ministros do governo teriam conhecimento do relato de Anielle. Almeida divulgou uma nota na noite de ontem repudiando as acusações e informando que vai acionar os órgãos do governo para que investiguem as denúncias. O Palácio do Planalto divulgou uma nota para dizer que o ministro foi chamado para dar explicações.

* STF forma maioria para rejeitar recursos do X e manter contas derrubadas. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram para negar um conjunto de 39 recursos contra decisões do ministro Alexandre de Moraes que derrubaram perfis no X e em outras plataformas, formando maioria na Primeira Turma do tribunal para rejeitar as ações. As redes protestam contra a derrubada de 83 contas, em geral, ligadas a apoiadores de Jair Bolsonaro. Moraes afirmou que as redes não têm legitimidade para recorrer em nome dos usuários das contas. Veja a lista dos perfis bloqueados.

* Empresas relatam prejuízo milionário por alterações climáticas no Brasil. Companhias dos setores de transportes informam que secas e enchentes afetaram as atividades em portos e aeroportos e que estão sendo obrigadas a buscar alternativas para atenuar os efeitos dos eventos climáticos extremos registrados nos últimos meses. O setor portuário está sofrendo com a estiagem na região amazônica, que impede a passagem de algumas embarcações, e com os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, que causaram assoreamento de canais. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários já autorizou a contratação de embarcações adequadas às condições de navegabilidade de empresas estrangeiras temporariamente. A autoridade portuária que gere os principais terminais do Rio Grande do Sul estima um custo de R$ 850 milhões para o restabelecimento do sistema na capital gaúcha. Leia mais.

* Tabata Amaral promete acabar com cracolândia e congelar tarifa de ônibus. Em sabatina da Folha/UOL, a candidata à Prefeitura de São Paulo apresentou promessas de difícil execução, como acabar com 72 cracolândias na cidade e congelar a tarifa de ônibus por quatro anos. Além disso, a candidata disse que vai limitar a, no máximo, um mês a espera para exames de saúde. Ela garantiu ainda que terá apoio do presidente Lula e do governador Tarcísio de Freitas para governar caso seja eleita. O prefeito Ricardo Nunes é o candidato que será sabatinado hoje.

* Lula nega ter candidato a presidente da Câmara. O presidente tem participado ativamente das conversas nos bastidores e, segundo apuração do UOL, a desistência do deputado federal Marcos Pereira em prol de Hugo Motta teve o seu aval. Em entrevista a uma rádio, no entanto, ele disse que as presidências da Câmara e do Senado são de responsabilidade dos partidos políticos. A avaliação do Planalto é que tomar um lado na disputa seria desvantajoso para o governo, mas Lula tem participado das negociações. Nesta semana, ele recebeu deputados no Palácio do Planalto e também conversou com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Saiba mais.