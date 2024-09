Polícia de SP vai investigar se Daneta cometeu crime contra Marçal. A Polícia Civil abriu um inquérito ontem para apurar se o apresentador Luiz Datena cometeu crimes de lesão corporal e injúria contra Pablo Marçal durante o debate da TV Cultura no domingo. Marçal prestou depoimento e ofereceu representação criminal contra Datena depois de ter sido atingido com uma cadeira. O advogado do influenciador afirma que também tomará medidas eleitorais contra Datena por meio de uma ação na Justiça Eleitoral pedindo que o apresentador seja impedido de participar dos próximos debates e também a cassação de sua candidatura. Os dois candidatos confirmaram presença no debate de hoje da RedeTV!/UOL. A emissora tomou a decisão de parafusar no chão as banquetas que serão utilizadas no encontro depois do ocorrido no domingo.

PGR denuncia deputados do PL por corrupção em emendas parlamentares. Josimar Maranhãozinho (MA), Bosco Costa (SE) e Pastor Gil (MA), integrantes do chamado baixo clero da Câmara, foram acusados dos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Segundo o colunista do UOL Aguirre Talento, Maranhãozinho teria sido gravado pela Polícia Federal manuseando caixas com dinheiro vivo. A denúncia é sigilosa e está sob relatoria do ministro do STF Cristiano Zanin, que já determinou a intimação dos acusados para apresentar defesa prévia. Depois disso, a Primeira Turma do STF deve julgar se transforma os alvos em réus. Segundo a denúncia, os parlamentares enviaram recursos para um município com o objetivo de obter o desvio e a devolução de R$ 1,6 milhão.

Fogo em Brasília quadruplica em poucas horas e se abre em novas frentes. O incêndio no Parque Nacional de Brasília, que começou no domingo com suspeita de uma ação criminosa, se alastrou com velocidade ontem deixando a capital federal debaixo de fumaça. Segundo o ICMBio, na manhã de ontem o fogo havia tomado 700 hectares do parque. Em poucas horas, das 11h até cerca de 16h, a área cresceu mais de três vezes, chegando a cerca de 3.000 hectares. As chamas cruzaram o rio Bananal e se dividiram em quatro frentes diferentes de queimadas. O incêndio já queimou parte da chamada mata de galeria, que protege os rios e causa mais preocupação em ambientalistas porque a sua destruição também coloca em risco a bacia hidrográfica da região. Saiba mais.

Lula sanciona projeto de desoneração da folha de pagamento. Depois de uma longa discussão no Congresso Nacional, o presidente sancionou ontem o texto que mantém a desoneração da folha de 17 setores da economia e de prefeituras de até 156 mil habitantes até o final deste ano. A proposta prevê a reoneração gradual a partir de 2025 - e até 2027 - e é resultado de um acordo entre o governo federal e o Congresso, que definiram medidas para compensar a perda de receita. A desoneração em 2024 substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por uma taxação de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A partir do ano que vem, os empresários passarão por uma cobrança que irá combinar uma parte da contribuição sobre a folha de salários com a taxação sobre a receita bruta.

Banco Central investiga se Banco Luso Brasileiro lavou dinheiro para o PCC. O Banco Luso depositou, em 2015, mais de R$ 20 milhões na conta de uma holding chamada MJS, que teve como sócios dirigentes de uma empresa de ônibus acusada de lavar dinheiro para o PCC, segundo investigação do Ministério Público de São Paulo. O BC é a autoridade monetária do país e fiscaliza a atuação das instituições financeiras, e a investigação faz parte da Operação Fim da Linha, deflagrada em abril deste ano. O Banco Luso diz desconhecer qualquer ação de supervisão do Banco Central, mas o UOL apurou que representantes da instituição e do BC fizeram duas reuniões informais sobre o assunto. Entenda o caso.

Seis filmes brasileiros estão pré-selecionados para concorrer ao Oscar. A produções "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles; "Cidade Campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião foram escolhidos por uma comissão da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para concorrer a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. O eleito será anunciado no próximo dia 23 de setembro.