Pesquisa mostra que Nunes venceria em todos os cenários. Novo levantamento para a sucessão municipal na capital paulista mostra vantagem do atual prefeito Ricardo Nunes na simulação de segundo turno sobre seus dois principais adversários até o momento. Nunes marca 52% das intenções de voto, contra 37% de Boulos no 2º turno, e ambos venceriam Pablo Marçal. O levantamento indica que o prefeito herdaria 65% dos votos de Marçal nesse cenário. Nos números para o primeiro turno, Nunes, com 27%, e Boulos, com 26%, estão empatados na liderança. Marçal manteve-se com os mesmos 19% da última pesquisa. Tabata Amaral vem depois com 8%, empatada tecnicamente com José Luiz Datena, com 6%. Veja todos os números.

PF indicia senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros por corrupção. O ex-senador Romero Jucá também foi indicado, os três por suspeita de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles são acusados de atuarem para favorecer no Congresso Nacional o antigo grupo Hypermarcas, atual Hypera Pharma, do ramo farmacêutico, em troca de pagamentos de propina. O colunista do UOL Aguirre Talento conta que, após tramitar seis anos, o relatório final da investigação foi enviado pela PF no mês passado ao STF sob sigilo, e encaminhado pelo ministro Edson Fachin à PGR, que está analisando o material para decidir se apresenta denúncia contra os senadores. O texto diz que a antiga Hypermarcas pagou cerca de R$ 20 milhões para os senadores que, em contrapartida, teriam atuado em favor da empresa em um projeto de lei que tramitou no Senado nos anos de 2014 e 2015 sobre incentivos fiscais. Romero Jucá disse que repudia o indiciamento e os outros senadores não se manifestaram sobre o inquérito.

X acata ordem judicial e volta a ficar indisponível no Brasil. A Abrint, associação de provedores de internet, informou que pouco antes das 16h de ontem a plataforma deixou de usar o serviço da Cloudflare e voltou a ficar indisponível. A rede social havia sido bloqueada pelo ministro Alexandre de Moraes no início do mês, mas voltou a ficar disponível nesta quarta para alguns usuários. Segundo comunicado do X, a restauração parcial da plataforma no Brasil ocorreu de forma involuntária por conta de uma mudança de operadora de rede. Alexandre de Moraes determinou que os advogados que se apresentaram como representantes da plataforma ao tribunal comprovem em 24 horas que a empresa de Elon Musk, de fato, possui uma representação no país. Os advogados, por sua vez enviaram uma petição a Moraes em que afirmam que um representante legal da empresa será apresentado em até 30 dias.

Legista descarta fratura em Pablo Marçal após cadeirada. O profissional que realizou o exame de corpo de delito de Marçal na última segunda-feira concluiu que o candidato sofreu lesão leve e sem indícios de fratura após levar uma cadeirada de José Luiz Datena durante debate um dia antes na TV Cultura. Após a agressão, Marçal foi de ambulância para o Hospital Sírio-Libanês, onde fez exames e passou a madrugada. Ao ter alta no dia seguinte, boletim médico informou que ele teve "traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas". Em vídeo compartilhado por seus apoiadores no entanto, um médico lhe prescreve anti-inflamatório e diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, osso da costela.

Cientistas descobrem novo grupo sanguíneo e desvendam mistério de transfusões. Pesquisadores da Universidade de Bristol e do Grupo de Sangue e Transplante do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido solucionaram um mistério de 50 anos que prejudicava a eficácia das transfusões de sangue. Eles descobriram que além de ter sangue A, B, AB ou O com fator RH positivo ou negativo, os seres humanos podem também ser positivos ou negativos para o antígeno AnWj. Quase todo mundo tem esse o antígeno, mas raros casos genéticos levam algumas pessoas a nascer sem ele, resultando em possíveis reações a transfusões. A descoberta pode melhorar os testes de compatibilidade sanguínea. Entenda.

Primavera começa no domingo com previsão do tempo preocupante. Especialistas apontam que a situação de ondas de calor, seca e incêndios que se vê hoje em boa parte do Brasil deve continuar na entrada da próxima estação e talvez tenha trégua só em 2025, já no verão. Meteorologista consultado pelo UOL acredita que a intensificação das queimadas, associada a períodos prolongados de seca, pode aumentar a frequência de fenômenos como chuva preta e o céu com tons alaranjados. Ele destaca que o aumento de gases de efeito estufa e o desmatamento agravam o cenário atual, e o desmatamento na Amazônia, que contribui para a emissão de CO2, está diretamente relacionado às mudanças climáticas globais. Leia a previsão.