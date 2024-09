Lula critica ONU, fala em 'falta de ambição' e pede reformas. O presidente discursou ontem na Cúpula do Futuro, em Nova York, evento que antecede a Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa amanhã, e criticou o ritmo de cumprimento de metas globais, dizendo que caminhamos para um "fracasso coletivo". Ele afirmou que o pacto aprovado não é suficiente para lidar com as crises estruturais e criticou a falta de ambição da comunidade internacional para reformar as instituições. Lula disse que, ainda que o acordo sirva de guia para o futuro, faltou "ambição e ousadia", e que "a crise da governança global requer transformações estruturais". Para ele, a pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima "escancaram as limitações das instâncias multilaterais". Leia mais na coluna de Jamil Chade.

Israel fecha sucursal da rede Al Jazeera na Cisjordânia. Soldados israelenses invadiram a sucursal da emissora em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, e ordenaram seu fechamento. O canal transmitiu ao vivo a invasão, mostrando imagens dos soldados fortemente armados entrando no prédio e entregando um mandado de uma corte militar. O ministro das comunicações de Israel, Shlomo Karhi, confirmou o fechamento e acusou a Al Jazeera de ser "o porta-voz do Hamas e do Hezbollah". O chefe de reportagem do canal disse que a equipe foi informada de que tinha cerca de 15 minutos para sair do escritório. Saiba mais.

Calor extremo do mar em AL mata corais e choca cientistas. Pesquisadores marinhos perceberam uma mortalidade sem precedentes em recifes de coral no litoral alagoano por conta do recorde da temperatura alcançado pelo oceano Atlântico este ano. Em comunicado público, o Laboratório de Ecologia e Conservação no Antropoceno, da Universidade Federal Alagoas, informou que os resultados de monitoramento "indicam que a mortalidade deve ultrapassar os 90% das comunidades estudadas, algo sem precedentes em nosso litoral". Segundo os pesquisadores, nos últimos meses a água aumentou cerca de 3°C da temperatura média normal para o período, chegando a 34°C — muito acima do que as espécies aguentam. Os corais servem de refúgio para várias espécies e de alimento para peixes e a extensão dos impactos da destruição ainda é desconhecida. Saiba mais.

Após frase machista, Tallis Gomes perde cargo de CEO para uma mulher. O empresário renunciou aos cargos de CEO e presidente do conselho da G4 Educação, empresa da qual ele é cofundador. Ele será substituído pela atual diretora financeira, Maria Isabel Antonini. Gomes também foi expulso do conselho consultivo da empresa de lingerie Hope. O empresário fez uma postagem em suas redes sociais dizendo ser contra uma mulher ocupar o cargo de CEO. Ele disse a frase 'Deus me livre de mulher CEO' em resposta à pergunta "se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos?". Após a repercussão negativa, ele pediu desculpas, disse que "errou feio" e que ficou chateado por ter "magoado" muitas mulheres. Entenda o caso.

Corinthians vence o São Paulo e é hexacampeão no Brasileirão feminino. Com recorde de público, as Brabas venceram o São Paulo por 2 a 0 ontem, na Neo Química Arena, diante de um público de mais de 44 mil pessoas, um novo recorde de público do futebol feminino na América do Sul. No jogo de ida, no Morumbis, o Corinthians já havia vencido por 3 a 1. Este foi o quarto encontro entre Corinthians e São Paulo em finais no futebol feminino, a primeira pelo Brasileirão. As Brabas continuam invictas no clássico e, ao todo, conquistaram quatro títulos sobre o São Paulo: o Brasileiro de hoje e três edições de Paulistão (2019, 2021 e 2023). Saiba como foi o jogo.